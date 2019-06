Julyan Stone-Austin Daye: la strana coppia che ha portato Venezia al match-point scudetto

Fosse per lui, Julyan Stone non tirerebbe mai. Giocherebbe in una sola metacampo, quella difensiva. Fosse per lui, Austin Daye giocherebbe invece soltanto nella metacampo opposta. Eppure, in questa Reyer Venezia che fa della difesa l’arma principale per ricucirsi lo scudetto sul petto, anche lui ha trovato gusto nello sporcarsi le mani. Perché la difesa si insegna (la postura e il posizionamento di Stone sono spesso enciclopedici), ma è soprattutto questione di testa. La stessa testa che continua a spostarsi da una squadra all’altra, trasformando l’intera serie in un mix di impronosticabili sorprese. Chi ne ha avuta di più, chi è rimasto sullo spartito per più minuti, ha sempre portato a casa la vittoria. Sassari lo ha fatto in gara-4, dominando prima di tutto sul piano emotivo ed energetico, Venezia ha nuovamente ribaltato tutto nella partita successiva.

Per la prima volta nella serie, la Reyer ha trovato forse il miglior equilibrio possibile tra le due fasi del gioco: lo confermano il +13 finale (massimo scarto da gara-5 del primo turno contro Trento) ma anche i soli 65 punti concessi a Sassari. Mai, in questa stagione, la Dinamo aveva segnato così poco, infrangendo anche quel record negativo di 66 infilato nella trasferta persa a Trento all’8° giornata, in uno dei periodi più bui della gestione di coach Esposito.

Le 5 peggiori prestazioni offensive di Sassari in campionato: tre sono arrivate nella serie-scudetto contro Venezia:

Punti segnati Avversario Partita 65 @Venezia gara-5 finali 66 @Trento 8a giornata 70 @Venezia gara-1 finali 71 vs Varese 2a giornata 73 vs Venezia gara-3 finali

Julyan Stone e Austin Daye, co-MVP agli antipodi

I protagonisti li abbiamo citati poco sopra. Julyan Stone ha difeso (ancora una volta) su tutto e tutti. Il suo tabellino è quanto di più ingannevole possa esistere nel mondo della pallacanestro: 2 punti in 29’ con tre tiri dal campo, tutti sbagliati. Ma a lui non interessano i numeri. Stone è uno di quelli che guarda soltanto l’ultima voce del box-score, quella che indica quanto la squadra sia stata efficiente con lui in campo: il +15 di plus/minus dice già tutto. Non serve altro.

Austin Daye, di contro, ha ripreso a suonare lo spartito dallo stesso punto in cui si era fermato in gara-3, con quell’exploit da 22 punti che aveva permesso alla Reyer di sbancare il Palaserradimigni. Ne sono arrivati altri 20 in altrettanti minuti, in una partita comunque segnata da cinque falli prematuri e da un problema alla spalla sinistra. 4/5 da due, 3/4 da tre, 3/3 ai liberi, Daye non ha sbagliato praticamente nulla: la sua efficienza offensiva (1.6 punti per tiro) è stata la più alta dell’intera stagione. E non solo. Dieci di quei 20 punti sono arrivati nel quarto periodo, quando la palla pesa per davvero. E, per chiudere, ha anche aggiunto 7 rimbalzi, perché, lì sotto, Vidmar e Watt avevano bisogno anche di lui per respingere una Sassari che ha cercato di mettere sempre i piedi in area a ogni azione.

La variabile tattica: Vidmar in quintetto contro Cooley

A tal proposito, la mossa tattica di coach De Raffaele ha funzionato eccome. Se Pozzecco ha provato ad aggiustare gli equilibri della sua Sassari inserendo nuovamente Tyrus McGee in quintetto al fianco di Jaime Smith, il coach della Reyer ha appesantito la front-line sin dal primo minuto, pareggiando con Gasper Vidmar il tonnellaggio in area di Jack Cooley. La scelta, fatta per proteggere Mitchell Watt in una serie in cui non ha ancora lasciato il segno, è andata ben oltre: Vidmar ha blindato l’area togliendo Cooley dalla partita e sottraendo a Sassari l’arma principale con cui ha spesso costruito parziali positivi in apertura, dettando legge con i post-up dei lunghi. Anche qui, come per Stone, il tabellino inganna: 5 punti e 3 rimbalzi in 25’, ma +20 di plus/minus, il migliore dei suoi e della partita.