Kuzminskas e Nunnally tengono viva Milano, Avellino si arrende nonostante Harper. Si va a gara-5

Sidigas Avellino - AX Armani Exchange Milano 80 - 86

Sarà gara-5, domenica sera al Forum di Assago. Milano disputa infatti una delle sue migliori partite a livello difensivo di tutto l’anno e trova in Nunnally (28) e Kuzminskas (15 e 11 rimbalzi), forzando così il 5° atto di una serie bellissima e molto intesa. Alla Sidigas non basta la sontuosa prestazione di Harper (29 con 11/18 al tiro) e neanche il rientro del centro statunitense Costello.

Milano parte forte con un break di 0-6 in cui è assoluto protagonista Brooks e costringe coach Maffezzoli al timeout tattico dopo soli 3’ di gioco. Avellino continua a litigare col ferro (0/6 complessivo al tiro), finendo anche sotto 0-11, e tocca così a Harper, con 4 consecutivi, evitare il tracollo già nel 1° quarto. Nichols prova a ridare verve all’attacco dei padroni di casa con 2 triple in fila, ma Tarczewski (8 nel 1° periodo), Nunnally e Jerrells (con un gioco da 3 punti) confezionano i canestri che permettono all’AX Armani Exchange di volare sul +11 (15-26) dopo 10’. La Sidigas ritrova Sykes in apertura di 2° quarto ma non riesce a ricucire le distanze (25-40) a metà frazione perché gli ospiti vengono trascinati da Nunnally e dai canestri di Kuzminskas. L’ala lituana si fa notare anche a rimbalzo e nel conquistare falli su falli, mentre la difesa biancorossa aumenta la propria intensità e, nonostante le giocate di Udanoh, permette alla formazione di coach Pianigiani di chiudere avanti (31-43) il 1° tempo. Nunnally è protagonista in apertura di ripresa con 2 triple e 8 punti in fila e, con l’aiuto della bomba di Cinciarini, consente a Milano di scappare sul provvisorio +17 (37-54) a metà 3° quarto. Filloy si scatena con 2 triple consecutive e trascina i padroni di casa al -7 (47-54), costringendo la panchina biancorossa al timeout a 3’ dal termine della frazione. Nunnally (16 nel 3° periodo) ritorna a martellare e ne piazza 8 in fila ridando agli ospiti un buon margine di vantaggio (51-64), ma Harper risponde e tiene a galla i suoi in chiusura di frazione (55-64). Le triple di Jerrells e Kuzminskas, unite ai 3 liberi regalati da Sykes, fruttano uno 0-7 per l’AX Armani Exchange, che allunga così sul 57-71 a inizio ultima frazione. Gli ospiti allungano sul +15 con un altro mini-break di 0-4 e costringono coach Maffezzoli al timeout a metà quarto; Avellino prova a rientrare con le giocate degli esterni, ma sono ancora Jerrells (9 nell’ultimo quarto) e un sontuoso Kuzminskas a certificare il successo di Milano.

Video - James Nunnally è devastante! 28 punti in gara 4 per l'ex di turno 01:28

Il tabellino

Sidigas Avellino - AX Armani Exchange Milano 80 - 86

Sidigas Avellino: Udanoh 9, Guariglia n.e., Nichols 11, Costello 1, Filloy 6, Campani n.e., Silins 10, Campogrande, Harper 29, D'Ercole, Sykes 14, Spizzichini n.e. All. Maffezzoli.

AX Armani Exchange Milano. Della Valle n.e., Micov 4, Federico Ferraris n.e., Fontecchio n.e., Tarczewski 10, Kuzminskas 15, Cinciarini 8, Nunnally 28, Burns, Brooks 6, Jerrells 15. All. Pianigiani.

Video - Highlights, gara 4 quarti: Sidigas Avellino-AX Armani Exchange Milano 80-86 03:42

