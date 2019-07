L'Aquila Trento ingaggia James Blackmon. Intanto Beto Gomes saluta: "Tre anni fantastici, grazie"

Porte girevoli in casa Aquila Trento: saluta Beto Gomes e arriva James Blackmon. Il nativo di Capo Verde torna in Portogallo dopo tre stagioni con la maglia della Dolomiti Energia mentre la guardia classe 1995 è un notevole rinforzo sul perimetro, lui che lo scorso anno con la maglia di Pesaro è stato il secondo miglior realizzatore della Serie A a quasi 19.7 punti di media.

Blackmon, 193 centimetri per 91 chilogrammi che si è formato cestisticamente nel college di Indiana dal 2014 al 2017, ha firmato un contratto di un anno con Trento. Soddisfatto il nuovo allenatore Nicola Brienza: "Blackmon è un giocatore che siamo davvero molto felici di aver portato a Trento: ha caratteristiche e qualità tecniche che lo rendono un eccellente profilo da affiancare a Craft e agli altri esterni che abbiamo nel roster, e pur essendo molto giovane ha fatto vedere lo scorso anno, con una grande stagione a Pesaro, di poter essere un tassello importante in una squadra ambiziosa. Il fatto che abbia scelto la Dolomiti Energia per compiere ulteriori passi in avanti nel suo percorso di crescita e per confrontarsi sui palcoscenici internazionali di una coppa europea ci dà grande soddisfazione".

Beto Gomes è uno dei giocatori più importanti dell'ultimo triennio per la Dolomiti Energia: due Finali Scudetto, una Top 16 di EuroCup, una miriade di fantastici ricordi lasciati nel cuore e nella mente dei tifosi trentini, e alcuni record, essendo diventato il migliore di sempre con la maglia dell'Aquila per triple segnate (264) e per punti realizzati in una singola partita di EuroCup (28 nell'indimenticabile rimonta a San Pietroburgo contro lo Zenit).

Betinho ha affidato a Instagram il suo saluto: "Ciao Trento, ciao a tutti! Come sapete ormai è ufficiale, torno a giocare in Portogallo, ma volevo fare questo video e salutarvi. Vogliamo ringraziarvi di tutto per questi tre anni fantastici: ci avete fatto sentire a casa, per questo vi mandiamo il nostro grazie e un grande in bocca al lupo per il futuro. Non ci dimenticheremo mai dei momenti vissuti assieme in questi anni a Trento, e sarete sempre nei nostri cuori".