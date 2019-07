L'arrivo di Rodriguez spinge Nedovic via da Milano? "Fake news", twitta il serbo

Nemanja Nedovic non ha intenzione di lasciare l'Olimpia Milano. Il playmaker serbo, reduce da una stagione difficile a causa di tanti problemi fisici, ha ancora un anno di contratto ed è al centro del nuovo progetto di Ettore Messina. Quindi, qualsiasi voce su un suo possibile addio visto il probabile arrivo di Sergio Rodriguez, sono "fake news". Infatti Nedovic ha twittato in questo modo citando l'articolo di un sito spagnolo, "Piratas del basket", dal titolo "L'arrivo di Sergio Rodriguez presuppone l'addio di Nedovic a Milano".

E' normale che l'arrivo di Sergio Rodriguez possa cambiare le gerarchie nel reparto esterni dell'AX Armani Exchange, ma è anche vero che Nedovic, al pari di Mike James, possono anche agire da guardia lasciando al "Chacho" il compito della regia. Da non sottovalutare anche il fatto che Milano quest'anno giocherà tantissime partite, la Serie A avrà almeno una squadra in più, l'Eurolega addirittura a due, quindi ci saranno minuti e palloni per tutti. Poi come detto, Nedovic viene da un anno molto difficile, con "sole" 32 gare disputate tra Eurolega e campionato, per cui ha grande fame e voglia di rivalsa, a maggior ragione davanti agli occhi di un guru come Messina.