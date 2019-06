L'Olimpia Milano si separa da Simone Pianigiani: in arrivo Ettore Messina per la panchina?

Nonostante i tentennamenti degli ultimi giorni, l'Olimpia Milano ha ufficializzato la risoluzione consensuale con Simone Pianigiani, che lascia dunque la panchina biancorossa dopo due stagioni nonostante un anno di contratto ancora in essere. L'ex-coach della Montepaschi sembrava poter restare in carica nonostante la pesantissima eliminazione in semifinale contro Sassari con un netto 3-0, capolinea di una stagione cominciata con enormi aspettative anche in campo europeo ma terminata con un solo titolo, la Supercoppa vinta a settembre: l'incontro con la dirigenza dello scorso fine settimana ha portato invece le strade a dividersi e l'apertura di un nuovo ciclo che coinciderà anche con l'uscita di scena di Livio Proli.

Pianigiani lascia Milano dopo lo scudetto vinto nella scorsa stagione contro Trento, pagando lo scotto della "maledizione dell'anno dispari", proprio come i suoi predecessori (Luca Banchi fu campione d'Italia nel 2014 e salutò l'Olimpia nel 2015, Jasmin Repesa conquistò lo scudetto nel 2018 ma diede l'addio l'anno successivo), ma, soprattutto, l'incapacità di rafforzare il progetto tecnico in una stagione che ha visto Milano andare alla deriva dopo l'eliminazione al primo turno in Coppa Italia e il filotto di sconfitte nelle ultime giornate di Eurolega che ha negato la qualificazione ai playoff. Nonostante un roster di assoluta qualità a disposizione, probabilmente il migliore per individualità nell'ultimo ventennio, a Milano è mancata la costruzione di un'identità difensiva, una vera alternativa alla hero-ball di Mike James in attacco e il consolidamento del secondo quintetto, soprattutto sul piano mentale e della fiducia.

In questo senso, è esplicativo il commento di Sandro Gamba, bandiera dell'Olimpia tra gli anni '50 e '70 come giocatore e allenatore, nell'editoriale di Repubblica scritto all'indomani dell'eliminazione dai playoff:

" Prima cosa: non ha funzionato bene il rapporto tra i giocatori e la panchina. Non so le ragioni, ma questa è una verità che è emersa chiara. Seconda cosa: mi è sembrata una squadra male allenata. Sul piano fisico, mentale, di ricezione degli ordini dalla panchina: come può succedere? Altra annotazione tecnica: Milano voleva segnare più di 90 punti e ne ha presi più di cento. La legge, secondo la pallacanestro di Sandro Gamba, è primo non prenderle. Poi c'è sempre tempo per darle. Milano in difesa è stata zero, senza nessuna ispirazione. Sento parlare di problemi dopo l'infortunio di Gudaitis, il centro più forte. Ma Milano era attrezzata per rimediare, un allenatore deve pensare che durante una stagione possa capitare, e bisogna saper trovare delle contromisure. Ha sempre giocato poco con i centri, non c'è stato gioco ben definito nelle aree. E ora siamo alle lacrime [Sandro Gamba, Repubblica] "

In arrivo Ettore Messina come allenatore-presidente

Per il futuro, sembra ormai in dirittura d'arrivo l'accordo con Ettore Messina, in scadenza di contratto con i San Antonio Spurs: nonostante cinque stagioni di livello come assistente di Gregg Popovich, l'ex-ct della nazionale azzurra non è riuscito a trovare una franchigia realmente interessata a offrirgli un ruolo da head-coach su una panchina NBA. Messina, cui è stato proposto il doppio incarico da allenatore e presidente, dovrebbe firmare un contratto triennale con opzione di rinnovo per altre due stagioni, e potrebbe essere accompagnato da Claudio Crippa (suo uomo di fiducia anche al CSKA Mosca) nella figura di general manager o direttore sportivo.