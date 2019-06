L'Olimpia Milano sulla positività di Christian Burns: "Crediamo alla buona fede del giocatore"

A qualche giorno di distanza dalla clamorosa eliminazione dalle semifinali Scudetto con un secco 3-0 patito da Sassari, l’AX Armani Exchange Milano si è vista recapitare la notifica di positività di Christian Burns. L’ala grande della Nazionale italiana non ha superato un test antidoping nell’ultimo match di Regular Season contro Trieste del 12 maggio scorso ad un metabolita di Clostebol (anabolizzante). L’Olimpia, però, per ora non ha sospeso il giocatore in attesa dell’esito delle controanalisi.

" La Pallacanestro Olimpia Milano, ricevuta notifica della positività riscontrata nell’atleta Christian Burns durante un controllo antidoping amministrato il 12 maggio scorso da NADO Italia, ha preso atto delle spiegazioni fornite dal giocatore. Fermo restando che l’Olimpia non potrà in alcun modo tollerare episodi contrari alla normativa antidoping, allo stato attuale non può che attendere l’esito delle controanalisi e credere alla buona fede del proprio atleta, riservandosi ogni altra valutazione non appena verrà fatta la necessaria chiarezza sull’episodio. [Il comunicato dell'Olimpia Milano] "

Quale sarà il futuro per l’ex giocatore di Brescia e Cantù? Il classe ’85 faceva parte di quei giocatori ‘a disposizione’ per il ct Meo Sacchetti in vista dei Mondiali che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre.

Video - Highlights, gara 3 semifinale: Banco di Sardegna Sassari-AX Armani Exchange Milano 108-96 d1ts 07:38

