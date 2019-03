L'Oriora Pistoia manda via Ramagli: il coach domenica a Brescia sarà Fabio Bongi

Finalmente con uno stringato comunicato stampa diramato pochi minuti fa, il Pistoia Basket 2000 ha ufficializzato l’esonero di Alessandro Ramagli :

" OriOra Pistoia Basket 2000 comunica che, in data odierna, è stato risolto il contratto con Alessandro Ramagli, cui la società rivolge un sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi alla guida della squadra, nonché un sincero augurio per il prosieguo della carriera. Domenica, nella trasferta di Brescia, la squadra sarà guidata da Fabio Bongi. A.S. PISTOIA BASKET 2000 s.r.l "

Sarà quindi il coach pistoiese a guidare la squadra nella trasferta di domenica prossima a Brescia poi chissà. Anche la stampa nazionale è concorde a considerare cosa fatta il ritorno sulla panchina toscana di Paolo Moretti che in questo momento si trova in Usa a fianco del figlio che si sta facendo le ossa nella terra della palla a spicchi ma da Via Fermi nessuna conferma ufficiale.

Fabio Bongi è stato vice anche del tecnico aretino oltre ad aver affiancato Esposito nella sua esperienza a Pistoia e lo stesso Ramagli nella stagione in corso, oltre ad aver diretto gli allenamenti di questa settimana. L’incarico protempore (?) affidatogli non potrà sottrarre la squadra dall’impegno di affrontare i lombardi con la determinazione richiesta a chi, con una classifica disperata, non è più permesso di guardare in faccia a nessuno e/o rimandare a domani quello che deve essere assolutamente fatto oggi, o per meglio dire domenica prossima.

Leggi tutti gli articoli su DailyBasket.it