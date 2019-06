La corazzata è naufragata: tra infortuni, difesa e sfiducia, i motivi del flop dell'Olimpia Milano

Se volessimo esprimere il concetto con un'immagine, la tripla in step-back da dieci metri di Mike James potrebbe essere la fotografia perfetta. Un tiro che avrebbe forse potuto cambiare una partita, ma probabilmente non la serie, e nemmeno una stagione che aveva già cominciato a dare chiari segnali di cedimento da almeno un paio di mesi. Quel tiro, invece, si è spento sul ferro, preso con la stessa scelleratezza di quell'air-ball che ha deciso, in negativo, i tempi regolamentari di gara-2. Due azioni-fotocopia, ritagliate su eroismi personali finiti col deragliare. Perché questa Olimpia, al netto degli effettivi, è stata forse la più forte vista in biancorosso dai tempi del Grande Slam, ma anche una lista di grandi individualità mai realmente diventate squadra. E Sassari, che, proprio come Milano, squadra non era prima dell'arrivo di Gianmarco Pozzecco, ha ribadito un concetto fondamentale del gioco della pallacanestro, perfettamente espresso con un 3-0 con due vittorie esterne che non ammette repliche.

Un inizio brillante, ma poi...

Ma bisogna anche essere onesti, perché era difficile immaginare una stagione da un solo titolo (la Supercoppa di settembre) dopo le partenze-sprint in campionato (12-0) ed Eurolega (6-2, record per l'Olimpia nell'era moderna). Milano era sì un po' sorniona in difesa e con una panchina da foraggiare in fiducia, ma forte di uno starting-five dotato di una potenza di fuoco vista raramente a queste latitudini e sorretto da una chimica funzionate: il Mike James volitivo delle prime settimane, il Nemanja Nedovic integro, il Vlado Micov fresco, il Jeff Brooks che chiudeva tutti i buchi dietro e l'Arturas Gudaitis pre-infortunio (era il centro con la valutazione più alta dell'intera Eurolega), erano cinque pedine che si integravano alla perfezione, capaci di costruire parziali devastanti in una manciata di minuti. Poi, con le settimane, sono cominciati i problemi. O meglio, si sono acuiti soprattutto i due che abbiamo già indicato.

Jeff Brooks esulta dopo la vittoria interna sul Khimki del 25 ottobre, nel momento migliore della stagione dell'Olimpia Milano.LaPresse

Infortuni, stanchezza, rotazioni corte e sfiducia

Gli infortuni a due giocatori-chiave come Gudaitis e Nedovic, forse il vero equilibratore sui due lati del campo considerando anche la sua efficacia difensiva sul perimetro per sgravare Mike James da compiti non graditi (l'asse con Brooks era già notevole ai tempi di Malaga), hanno fatto saltare le alchimie del quintetto, e la panchina, avida di fiducia, ne ha invece ricevuta sempre meno: le rotazioni, anche nei momenti di difficoltà fisica, sono state sempre più stringate anche a 7-8 uomini, in un modello "playoff" che ha sì permesso di tenere la squadra in linea di galleggiamento in Europa e al primo posto in campionato, a scapito, però, di un'ottica di medio-lungo periodo.

Il logorio del doppio impegno, che sarà ancora più gravoso nella prossima stagione considerando gli allargamenti di entrambi i campionato, è esploso con l'arrivo di marzo, mettendo la squadra lentamente in ginocchio. Senza energie e con una panchina sfiduciata, è crollato anche quel minimo di compattezza difensiva visto a inizio anno: in Europa, Milano ha chiuso con il miglior attacco (87.27 punti segnati in media a gara) ma con la seconda peggior difesa (87.17, il Fener primatista ne subisce 75.77) e anche in campionato ha costruito le sue vittorie più che altro sulla potenza di fuoco offensiva che sulla tenuta nella propria metacampo (80.1 punti subiti di media, quasi 7 in più di Venezia, miglior difesa).

Amedeo Della Valle è sbarcato a Milano con grandi ambizioni ma ha trovato poco spazio in Eurolega e non è stato incisivo in campionato.LaPresse

Il crollo finale e l'auto-accusa di Mike James

I numeri sono chiari. Quelli delle partenze-sprint si sono capovolti con l'arrivo della primavera. Milano ha chiuso 1-5 l'Eurolega perdendo il treno per i playoff, e 8-9 nelle ultime 17 gare di campionato, una striscia negativa aperta con il rocambolesco ko casalingo del 17 marzo contro Venezia. Più in generale, l'Olimpia ha registrato un deludente 12-15 in tutte le competizioni a partire dalla Coppa Italia, salutata al primo turno contro la Virtus Bologna. E, nei momenti difficili, fiducia e difesa a parte, è mancata la capacità di costruire un sistema offensivo alternativo alla hero-ball di Mike James: dopo le vittorie a fil di sirena con Efes e Khimki, MJ ha avuto sempre carta bianca e chiavi in mano, senza però maturare quella leadership, personalità e carisma necessari a trascinare la squadra e la sicurezza per gestire con continuità ed efficacia i possessi decisivi. Per conferme, vedere i finali di gara-2 e gara-3. Per commento, basta e avanza l'auto-accusa dello stesso James: "Ora potete dire che sono un perdente. Non ci sono scuse per questa merda".