La solita grande difesa e le triple di Marble. Trento batte Venezia e allunga la serie a gara-5

Alla BLM Group Arena la Dolomiti Energia Trentino si trasforma e dà lezioni di difesa praticamente a chiunque. Gara-4 non fa eccezione e anche Venezia deve così inchinarsi, dovendo ricorrere a Gara-5 (in programma lunedì 27 maggio, ore 20:30) al Taliercio per centrare la qualificazione. Le triple di Marble (16, con 4/8 da 3), la doppia-doppia di Hogue (12 e 11 rimbalzi, ma anche 9 falli subiti) e le giocate degli esterni bianconeri fanno la differenza, ovviamente insieme alla difesa. La squadra di coach De Raffaele segna solamente 51 punti, naufragando al tiro (8/24 da 2, 9/29 da 3) e trovando ben 17 perse. Si salva il solo Bramos (15, con 5/7 dalla distanza).

Video - Inizio da urlo di Devyn Marble: segna i primi 11 punti di Trento 00:52

La Dolomiti Energia si affida subito alle triple di Marble (11, con 3/4 da 3) per provare a dare una spallata alla difesa avversaria, ma Venezia rimane a contatto, nonostante insolite percentuali al tiro, e, a metà frazione, è sotto di sole 4 lunghezze (11-7). Trento trova anche il provvisorio +10, ma Watt, con 2 canestri in fila, spezza il momento positivo dei padroni di casa e costringe coach Buscaglia al timeout (17-11) a 2’ dalla fine del 1° quarto. Nel tempo restante gli orogranata si aggrappano alle triple di Bramos, ma non riescono a ricucire poi molto le distanze (19-14 al 10’), mentre i bianconeri sbagliano qualche buon tiro di troppo. In apertura di 2° quarto tocca a Gomes bombardare dalla distanza (2/2), ma è Hogue col piazzato dalla media a dare il +10 (27-17) a metà frazione. Le 2 squadre si incaponiscono nella ricerca del tiro pesante, ma la difesa della Dolomiti Energia e l’intensità dei lunghi bianconeri a rimbalzo offensivo fanno la differenza per mantenere pressoché inalterate le distanze (31-21) a 2’ dal termine del 1° tempo, con coach De Raffaele costretto allora a chiamare timeout. L’Umana Reyer non riesce proprio a trovare il canestro su azione (3/13 nel 2° quarto), ma quanto meno Watt le permette di limare un po’ lo svantaggio, rubando letteralmente 2 liberi per bruciare la sirena (3-25).

Video - La palla gira come in un flipper e Haynes mette la tripla. Brava Venezia 00:35

Le squadre cominciano la ripresa non trovando nemmeno un punto per oltre 3’30’’ e tocca allora a Bramos, ovviamente dall’arco dei 6.75, sbloccare almeno l’attacco ospite; Haynes lo imita, confezionando un break di 0-6 (33-31) e costringendo Trento al minuto di sospensione a metà quarto. I bianconeri si sbloccano grazie ai liberi di Hogue, mentre Venezia s’inceppa nuovamente e scivola a -10 (41-31) nel volgere di pochi possessi e a causa del 1° canestro di Craft nella sfida (al 28’). Bramos continua a martellare dalla distanza anche nell’ultima frazione, ma Craft e Marble lo ripagano con la stessa moneta e tengono a distanza i padroni di casa (55-43) a 6’ dal termine. Il tempo restante è caratterizzato dai continui errori al tiro degli ospiti e dall’antisportivo fischiato a Marble per una trattenuta evitabilissima su De Nicolao, quest’ultimo capace di portare gli oro-granata oltre la soglia dei 50 punti realizzati.

Video - Gran salto di Hogue che vola a schiacciare! Venezia è al tappeto 00:24

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia 61 - 51

Dolomiti Energia Trentino: Marble , Pascolo , Mian , Forray , Flaccadori , Craft , Mezzanotte , Gomes , Hogue , Lechthaler , Jovanovic . All. Buscaglia.

Umana Reyer Venezia: Haynes , Stone , Bramos , Daye , De Nicolao , Vidmar , Biligha , Giuri , Mazzola , Cerella , Casarin , Watt . All. De Raffaele.

