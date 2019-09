La Supercoppa italiana in diretta tv e Live-Streaming: tutte le gare su Eurosport e Eurosport Player

Si alza il sipario sulla stagione del basket italiano 2019-20. A Bari, al PalaFlorio, va in scena la Supercoppa italiana 2019 targata Zurich Connect, il trofeo che fa da antipasto al campionato di Serie A che scatterà martedì sera 24 settembre con l'anticipo della prima giornata fra VL Pesaro e Fortitudo Bologna. Nel weekend, sabato 21 e domenica 22 settembre, saranno invece quattro le formazioni che si daranno battaglia per mettere in bacheca la Supercoppa: i campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia di Walter De Raffaele, la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti vincitrice della Coppa Italia, il Banco di Sardegna Sassari vice campione d'Italia di Gianmarco Pozzecco e la Happy Casa Brindisi di Frank Vitucci, finalista delle Final Eight di Firenze.

La Supercoppa è la prima grande occasione per testare l'offerta unica nel suo genere di Eurosport Player in vista della grande abbuffata di basket dell'annata 2019-20 con la Serie A, la nuova EuroLega a 18 squadre, l'EuroCup e la Champions League.

Albo d'oro

Trofei vinti Società 6 Mens Sana Basket Siena 4 Pallacanestro Treviso 3 Olimpia Milano 2 Fortitudo Pallacanestro Bologna 2 Pallacanestro Cantù 1 Virtus Pallacanestro Bologna 1 Pallacanestro Virtus Roma 1 Dinamo Basket Sassari 1 Pallacanestro Varese 1 Scaligera Basket Verona 1 Pallacanestro Reggiana

Il programma di Eurosport e Eurosport Player

Le due semifinali e la finale della Supercoppa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Eurosport 2 (canale 211 di Sky e piattaforma DAZN) ed Eurosport Player con commento in italiano affidato alla voce di Mario Castelli con al fianco un talent di spessore come Andrea Meneghin.

Semifinali sabato 21

ore 18:00 Vanoli Basket Cremona - Banco di Sardegna Sassari | Diretta Eurosport 2 e Eurosport Player

| Diretta Eurosport 2 e Eurosport Player ore 20:30 Umana Reyer Venezia - Happy Casa Brindisi | Diretta Eurosport 2 e Eurosport Player

Finali domenica 22

