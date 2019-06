La vecchia scuola funziona ancora: la difesa porta Venezia alla finale-scudetto

In una pallacanestro sempre più centrata su attacco, ritmo alto e tiro da tre punti, la Reyer Venezia è un’anomalia un po’ retro, ma vincente. La squadra di Walter De Raffaele ha conquistato l’accesso alle finali-scudetto senza mai snaturarsi, tenendo fede al vecchio detto secondo cui è la difesa che fa vincere le partite. Soprattutto nei playoff. Perché nelle due serie contro Trento e Cremona, la Reyer ha vinto quasi per asfissia dei propri avversari.

I numeri di una difesa esemplare

Già miglior difesa in regular-season (75.2 punti subiti in media a gara), Venezia ha ulteriormente migliorato questo dato nei playoff, scendendo a 68.0: eccezion fatta per Trento, che ha affrontato una serie d’altri tempi con la stessa Reyer, il divario con le altre squadre del lotto è impressionante. Avellino è terza con 78.0 (+10.0) mentre Sassari, avversaria in finale, è penultima con 88.8 (+20.8).

Attenzione, però, a non farsi trarre in inganno dai numeri, perché la Dinamo è anche il miglior attacco della post-season con 98.8 punti realizzati in media a partita, con un differenziale di +10: Sassari ha giocato partite ad alto ritmo contro Brindisi e Milano, scollinando spesso oltre i 100 punti anche per i tempi supplementari. Venezia, che non è mai stata scintillante in attacco per tutta la stagione (13esima per punti in regular-season), è penultima nei playoff con 72.4, per un differenziale di +4.4. Peggio fa solo Trento (60.6), disintegrata proprio nella serie contro la Reyer. Altro basket, altri ritmi, altri punti di forza, che si scontreranno in una finale tra due filosofie di gioco differenti.

Le migliori difese del campionato: regular-season e playoff

Regular Season Punti subiti Playoff Punti subiti 1. Venezia 75.2 1. Trento 66.6 2. Varese 76.1 2. Venezia 68.0 3. Milano 79.0 3. Avellino 78.0 3. Brindisi 79.0 4. Cremona 79.6

Da Trento a Cremona: come distruggere un attacco

Se nei quarti di finale Venezia ha sgretolato Trento, rendendola quasi incapace di prendere anche un minimo vantaggio contro la difesa schierata, in semifinale ha completato l’opera smantellando uno degli attacchi più rodati del campionato: perché se l’Aquila, proprio come la Reyer, basa la sua forza sulla tigna nella propria metacampo, la Vanoli ha stupito anche quest’anno per la capacità di coach Meo Sacchetti di costruire un gioco frizzante partendo da un roster con una quantità relativa di frecce al proprio arco. Trento è precipitata in caduta libera dai 79.4 punti segnati in stagione ai già citati 60.6 (-18.8), ma anche Cremona, quarto miglior attacco della stagione a 82.2, è stata tenuta a 75.4 (-6.8).

I due migliori marcatori della Vanoli, Andrew Crawford e Payton Aldridge, hanno subito il trattamento peggiore dalla truppa di De Raffaele: il secondo ha pagato fortemente lo status emotivo di rookie scomparendo totalmente dalla serie (dagli 11.2 punti con il 38.2% dall’arco della regular-season ai 5.4 con il 14.3% dall’arco), mentre l’MVP è caduto nelle fauci della staffetta Julyan Stone-Bruno Cerella, e sospinto ai margini del gioco. Crawford ha visto precipitare la sua produzione offensiva dai 17.4 punti della regular-season agli 11.4 dei playoff: parliamo di una regressione di 6.0 punti con un calo del 21.7% da due e del 14.0% dalla distanza, ma anche dell’incapacità di entrare emotivamente e tecnicamente nella partita.

Il crollo di Andrew Crawford (MVP della regular-season) contro Venezia

Punti % da 2 % da 3 Regular season 17.4 59.2% 34.8% Playoff 11.4 37.5% 20.8% differenza - 6.0 - 21.7% - 14.0%

Julyan Stone, il simbolo. Mitchell Watt, l'equilibratore

Nonostante l’assenza di Paul Biligha, comunque per ben rimpiazzato dal rigenerato Gasper Vidmar, Venezia ha un roster di una lunghezza e di una durezza mentale d’élite per il nostro campionato: da Julyan Stone, l’uomo-simbolo di questi playoff per la quantità abnorme di lavoro sporco, a Mitchell Watt, forse il vero equilibratore grazie al suo QI cestistico superiore e capacità di lettura delle situazioni, l’intera squadra è settata sulla stessa linea d’onda nella metacampo difensiva. Compreso Austin Daye, che ha sempre avuto nella leggerezza quel tallone d’Achille che non gli ha permesso di sfondare ad altri livelli.