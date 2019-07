La Virtus Bologna ricompone la coppia serba: dopo Teodosic, arriva Stefan Markovic

Sasha Djordjevic li ha allenati entrambi con la nazionale serba nelle cavalcate verso l'argento Mondiale (2014) e Olimpico (2016), e ora se li ritroverà assieme nel back-court della Virtus Bologna: Stefan Markovic è in dirittura d'arrivo per firmare un contratto biennale con le V nere, tassello mancante da affiancare a Milos Teodosic per tentare la scalata all'Eurolega.

Classe 1988, 199 cm per 98 kg, già visto in Italia con la maglia della Benetton Treviso nel 2010-11, ancora molto giovane e alla sua prima esperienza fuori dai confini nazionali, Markovic è reduce da due stagioni trascorse in Russia con la maglia del Khimki Mosca, dov'è tornato a disputare l'Eurolega già masticata tra il 2014 e il 2016 con l'Unicaja Malaga. Nella sua ultima annata ha chiuso a 6.1 punti e 4.4 assist di media con il 35% dall'arco, con un ruolo sempre importante in uscita dalla panchina per occupare entrambi gli slot di playmaker e guardia (quasi 24' di media a partita): molto probabilmente, sarà questo anche il suo nuovo impiego nella Virtus, potendo giocare sia come cambio di Teodosic in cabina di regia sia al suo fianco come già fatto anche in nazionale.

Le cifre di Markovic nelle ultime due stagioni di Eurolega con il Khimki Mosca

Minuti Punti Assist %da 3 2017-18 23:42 5.0 3.8 26.6% 2018-19 23:46 6.1 4.4 34.9%

Chiuso il reparto stranieri, resta il nodo Pietro Aradori

Con l'inserimento di Markovic, Bologna chiude il reparto stranieri con il sesto e ultimo tassello (oltre al già citato Teodosic, sono a roster anche i neo-acquisti Frank Gaines, Kyle Weems, Julian Gamble e Vince Hunter), ma rimane ancora aperta la questione legata a Pietro Aradori: stando alle idee di Djordjevic, il giocatore non rientrerebbe nei piani futuri della squadra e sarebbe stato invitato a trovarsi una nuova sistemazione. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio con Awudu Abass (Brescia), smentito però dalla presidentessa Graziella Bragagno.

Il roster attuale della Virtus Bologna

PM Milos Teodosic Stefan Markovic Alessandro Pajola G Frank Gaines David Cournooh AP Kyle Weems Pietro Aradori* Stefan Nikolic AG Giampaolo Ricci Filippo Baldi Rossi C Vince Hunter Julian Gamble