Quattro giornate da incorniciare per la Bologna della pallacanestro, ma non solo. Il ritorno di una realtà che ha scritto grandi pagine di storia recente in questo sport e il risultato europeo dell'acerrima rivale cittadina giovano sensibilmente a tutto il movimento cestistico italiano, specie in un periodo come quello attuale, costellato di incertezze e alla ricerca di nuovi slanci per attuare progetti che comunque sembrano esserci.

10 lunghissimi anni dopo: la Fortitudo ritorna in Serie A

Un momento atteso per anni, tra retrocessioni, fallimenti e ricostituzioni della società, semifinali e finali Playoff perse. Domenica 31 marzo, col successo sulla Bondi Ferrara, la Lavoropiù Fortitudo Bologna ha staccato il pass per il ritorno nella massima serie italiana, facendo esplodere di gioia un PalaDozza vestito a festa, sempre e costantemente fattore in più per una squadra trascinata dai vari Fantinelli, Hasbrouck, Leunen, Mancinelli, senza voler tralasciare gli altri, e guidata in panchina da Antimo Martino, rappresentante di quel nuovo che avanza anche a livello di coaching. I festeggiamenti dureranno ancora per molto tempo, anche se squadra e società stanno già pianificando il futuro.

Innanzitutto, a 3 giornate dal termine della Regular Season di A-2 (Girone Est), la Effe può riscrivere record societari e di lega: vincendo una delle restanti partite (trasferte a Forlì e a Cagliari, chiusura casalinga con Roseto), i biancoblu realizzerebbero il record di punti in campionato dalla riforma della A-2, superando il primato di 48 che appartiene a Biella (stagione 2016-17); con 2 successi la Lavoropiù riscriverebbe invece una pagina della sua storia, superando il record di punti conquistati in una singola Regular Season di A-2, che appartiene alla Yoga 1987-88, allenata da Mauro Di Vincenzo e capace di conquistare 25 vittorie su 30 partite di quella stagione. La società non ha però alcuna intenzione di tenere lo sguardo fisso sull'attualità e sta già gettando le basi del futuro prossimo. Il general manager, Marco Carraretto, sta pensando ai rinnovi dei protagonisti di questa cavalcata trionfale, mentre il presidente, Christian Pavani, ha già stabilito quale sarà il budget a disposizione per la prossima stagione, prima di definire Stefano Mancinelli il "Totti della Fortitudo".

Rimonta da -8 e Final Four di Champions League: l'impresa della Virtus

Ribaltando e interpretando il proverbio popolare tratto dall'opera teatrale "Aristodemo" di Vincenzo Monti, se metà Bologna ride, l'altra ride ancor più. Complice la vittoria per 73-58 maturata tra le mura amiche di un impianto in cui il sostegno dei tifosi delle V nere si è fatto sentire per tutta la gara, la Segafredo Virtus Bologna ha infatti centrato le Final Four di Champions League, ribaltando il risultato dell'andata (75-83) e qualificandosi grazie alla differenza canestri (+7). In una grande prova corale, specialmente difensiva, protagonisti assoluti della serata sono comunque stati M'Baye (16), Kravic (12, ma 100% dal campo) e Cournooh, quest'ultimo mastino difensivo capace di indirizzare il match. Coach Djordjevic è stato invece il condottiero di una squadra che ha centrato uno degli obiettivi stagionali in una serata trionfale, ma non va dimenticato il grande lavoro svolto da Sacripanti per plamsare l'identità, non solo tecnico-tattica, di questo collettivo.

Video - La Virtus Bologna vola alle Final Four di Champions League: Paladozza in delirio! 01:18

Gli atti conclusivi della manifestazione, semifinali e finali, si svolgeranno il 3 e il 5 maggio prossimi, sul parquet di una delle 4 squadre qualificate: oltre a Bologna, hanno conquistato il pass per le F4 anche i tedeschi del Brose Bamberg, gli spagnoli dell'Iberostar Tenerife e i belgi del Telenet Giants Antwerp. Nel sorteggio del tabellone per le semifinali, previsto per l'11 aprile, potrebbe anche essere definita la sede. La Virtus ha ora un mese per prepararsi al meglio, senza però dimenticare il campionato: attualmente al 10° posto, con un record di 12 vinte e altrettante perse, i bianconeri sono in piena corsa per centrare i Playoffs, magari anche con un buon piazzamento nella griglia della post-season, considerando che Avellino, attualmente quarta, dista solo 4 lunghezze. Non sarà semplice, ma dopo l'impresa sportiva di ieri sera le V-Nere non si pongono limiti e, oltre a tentare di vincere una coppa europea dopo 10 anni (EuroChallange 2009), puntano anche a un finale di campionato in crescendo.

Video - Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Nanterre 73-58 03:38

La rivalità di Basket City torna al massimo livello di competizione

Due risultati che ridanno lustro a una storica rivalità cittadina della nostra pallacanestro. Dall'anno prossimo, non saranno più così lontani i tempi dei grandi derby europei e, senza voler scomodare i gloriosi passati, bisogna ricordare che la stracittadina è una delle due realtà capaci di dividere Bologna, di creare un sano confronto tra due modi diversi di vivere, interpretare e giocare la pallacanestro. L'altra, manco a dirlo, è la via Emilia. E proprio come l'antica via romana, la rivalità tra Fortitudo e Virtus divide la città, mantenendola al tempo stesso viva e creando un senso di identificazione verso i rispettivi colori delle due squadre. Questa è l'essenza di Basket City. Questa è, in parte, l'essenza della pallacanestro.