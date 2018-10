Le 5 domande della Serie A 2018/19: tra MVP, italiani, sorprese e grandi vecchi

1) Chi sarà l'MVP del campionato?

Mike James (Milano). Facile dirlo, ma la sensazione è che sia un giocatore che poco ha a che fare con la media del nostro campionato. Fortissimo tecnicamente, brillante nel pensare pallacanestro, sufficientemente fisico da poter reggere contatti in area con i centri avversari. Insomma, un giocatore completo: il più completo del nostro campionato. Un più che potenziale MVP - Marco Barzizza.

Mike James - AX Milano - Serie A 2018-19LaPresse

Norris Cole (Avellino). All'interno di un contesto tradizionalmente molto offensivo e votato a un gioco in velocità come quello di Avellino, Norris Cole si cala a pennello: l'anno scorso ha già assaggiato il basket europeo al Maccabi, e in Serie A uno con la sua rapidità e capacità di attaccare il ferro è da potenziali sfracelli - Daniele Fantini.

Ricky Ledo (Reggio Emilia). Mike James e Norris Cole sono due nomi “scontati”, la differenza vera potrebbe farla proprio lui per Reggio Emilia! È un esterno con fisico, atletismo e tantissimi punti nelle mani, un realizzatore puro: dopo le esperienze con Baskonia e Anadolu Efes in Eurolega, alla Grissin Bon potrebbe trovare la situazione ideale e decollare definitivamente - Davide Fumagalli.

2) Chi è l'italiano da tenere d'occhio?

Andrea Mezzanotte (Trento). Ha già calpestato il parquet della Serie A durante la Supercoppa italiana, approfittando di alcune assenze in casa Trento, ma l'approccio e il risultato sono stati molto positivi. Con i consigli di Pascolo e Flaccadori - altri due che, da italiani, con Trento, sono da tenere d'occhio - può prendersi un importante spazio in questa Serie A - Marco Barzizza.

Amedeo Della Valle (Milano). Dopo la stagione della "consacrazione" a Reggio Emilia, dove ha preso in mano la squadra in prima persona nella figura di leader, realizzatore e creatore di gioco anche in Eurocup, è pronto a testarsi al massimo livello in una delle piazze tradizionalmente più difficili d'Europa: a Milano si salvano solo quelli che hanno veramente qualcosa di "speciale", e Amedeo dovrà dimostrarlo - Daniele Fantini.

Andrea Mezzanotte (Trento). È uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. Vice campione del mondo a livello Under 20 nel 2017, a Trento con coach Buscaglia potrebbe proseguire con successo la sua crescita. Il prodotto di Treviglio è talento intrigante, un giocatore di quasi 210 cm per 90 kg in grado di fare tutto, portare palla, tirare da tre, andare in post basso e volare! - Davide Fumagalli.

Andrea Mezzanotte - Dolomiti Energia Trentino - Supercoppa 2018LaPresse

3) Chi sarà lo sconosciuto-rivelazione?

Jordan Hamilton (Brescia). Brescia ha cambiato tanto e le partenze di Landry e Michele Vitali si faranno sentire. Il gruppo di Diana però ha dei nuovi cavalli di razza, come Hamilton. Americano classe '90, ha un passato in NBA (151 partite) non brillantissimo, ma nelle ultime stagioni tra Russia, Turchia e Israele si è fatto le ossa contribuendo, soprattutto all'Hapoel Holon l'anno scorso, a condurlo fino alla finale del campionato. Lo si conosce ancora poco, ma sotto la sapiente guida di Diana e Magro può essere ciò che Landry è stato per la Leonessa nelle recenti stagioni - Marco Barzizza.

Jordan Hamilton - Germani Basket Brescia - Serie A 2018-19LaPresse

Mangok Mathiang (Cremona). Sbarcato in Italia dopo una stagione da two-way player con gli Charlotte Hornets, il centrone africano ha qualità fisiche per dominare nel nostro campionato: è un giocatore rapido, longilineo, verticale ed esplosivo, l'identikit perfetto del centro ideale per Meo Sacchetti - Daniele Fantini.

James Blackmon Jr (Pesaro). Guardia mancina, specialista del tiro da tre, l’anno scorso in G-League, a Pesaro potrebbe lasciare un segno importante. Il 23enne nato a Chicago al liceo ha viaggiato ad oltre 33 punti di media e ne ha segnati 54 in una gara, battendo il record del padre, a sua volta un cannoniere da giocatore a Kentucky e poi leggenda da allenatore nello stato dell’Indiana - Davide Fumagalli.

4) Quale sarà la squadra sorpresa?

Happy Casa Brindisi. Mantenuto Frank Vitucci come head coach, il roster è stato puntellato in meglio. Banks, cavallo di ritorno, sarà il leader della squadra e, stando alla pre-season, sembra aver trovato il posto giusto per rilanciarsi. Rush, potrebbe avere le medesime intenzioni del compagno appena citato e con Vitucci, coach ai tempi di Varese, sa di potersi ritrovare. C'è poi l'ex centro di Capo d'Orlando, Wojciechowski, che torna in Puglia dopo 6 anni. L'ultima volta fu protagonista della vittoria in Coppa Italia di A2 e del ritorno in A. L'altro colpo è Chappell, ex capitano di Cantù sceso al sud per essere, trascinatore silenzioso. Dalla panchina Moraschini, che a Brindisi con un progetto in crescita potrebbe trovare la sua dimensione - Marco Barzizza.

Vanoli Cremona. Una squadra ben costruita con un bilanciamento interessante tra stranieri, italiani, giocatori esperti e giovani, e con in panchina un vecchio marpione come Meo Sacchetti: Cremona sembra avere le carte per mettere insieme un'altra bella stagione, con la qualificazione ai playoff come premio finale - Daniele Fantini.

Virtus Segafredo Bologna. Fa un po’ strano parlarne come squadra rivelazione, ma le V Nere, dopo il ritorno in A1 lo scorso anno senza però riuscire a centrare i playoff, sono chiamate a fare una stagione da protagonista. L’arrivo in panchina di Pino Sacripanti è garanzia di successo, così come l’aggiunta di elementi validi come Punter, Martin e Taylor: non solo playoff, primi quattro posti per la Segafredo - Davide Fumagalli.

5) Chi sarà il grande vecchio ancora decisivo?

Carlos Delfino (Torino). Potrebbe dare a Torino quel mix di esperienza e imprevedibilità da portarla a fare il salto di qualità. Non se ne conoscono appieno le condizioni fisiche, ma se dovesse essere integro per la stagione, potrebbe essere la chioccia in grado di far crescere i giovani e promettenti ragazzi in maglia Fiat, soprattutto con accanto un'altra vecchia volpe come Peppe Poeta - Marco Barzizza.

Carlos Delfino - FIAT Torino - Serie A 2018-19LaPresse

Hrvoje Peric (Trieste). Trieste non poteva fare scelta migliore nel ruolo di chioccia del nuovo gruppo riaffacciatosi in Serie A: classe '85 (ma le qualità fisiche non sono state mai il suo forte), Peric è il mix perfetto di qualità tecniche, altruismo, esperienza e malizia, doti che servono come il pane per una squadra neopromossa - Daniele Fantini.

Larry Brown (Torino). Facile dirlo! Il coach americano è una leggenda vivente, uno che ha vinto il titolo sia in NCAA, sia in NBA, ha allenato fuoriclasse come Allen Iverson e ora, a 78 anni, ha ancora voglia di fare un’esperienza in un basket che non conosce. Alla Fiat Torino vuole insegnare e stupire per l’ennesima volta in carriera - Davide Fumagalli.