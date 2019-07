Lo sfogo di Aradori: "Da simbolo Virtus a escluso, non me lo spiego. Fortitudo? Valuterò"

In tre mesi è cambiato tutto: da capitano e simbolo della vittoria in Champions League a esubero nel roster della Segafredo Virtus Bologna. Questa la situazione di Pietro Aradori che ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui non riesce a contenere l'amarezza per essere stato di fatto messo da parte dal club bianconero e dall'allenatore Sasha Djordjevic.

" Francamente faccio ancora fatica a darmi una risposta che abbia un senso. Per carità, le scelte sono scelte, ma ci sono modi e tempi. E’ vero, sembra un ricordo del passato quello della vittoria contro Tenerife. Invece ad Anversa, e da capitano, ero il simbolo della Virtus e urlavo insieme con i tifosi una gioia comune. Ricordo tutti i fiumi di parole spesi per la nostra impresa e i complimenti che mi arrivarono. Si vede che poi qualcosa è cambiato... "

Video - Aradori: "Essere capitano a Bologna e in Nazionale è un onore, devo essere un esempio" 02:15

Aradori, che attualmente è con la Nazionale in preparazione al Mondiale in Cina dove spera di esserci, ha contratto fino al 2021 con Bologna ma non è intenzionato "ad attendere in poltrona" la natura scadenza dell'accordo.

" Non ho alcune fretta di decidere. Non intendo sprecare energie che invece voglio dedicare alla maglia azzurra. Aspettare il bonifico in poltrona? Non credo proprio. Non sono quel tipo di giocatore, nè quel tipo di uomo. Ma non corro. Ora sono concentrato sulla Nazionale "

E' ormai chiaro che il suo futuro sarà lontano dalla Virtus anche se potrebbe restare a Bologna: pare che la Fortitudo gli abbia offerto un contratto da 1+1 e il ruolo di ala piccola titolare, e che la trattativa sia già avviata. Il diretto interessato non conferma, soprattutto se da capitano della Virtus diventasse un nuovo giocatore dei rivali storici della "Effe".

" Da tante parti leggo che sono vicino a questo o quel club: Pesaro, Brindisi, Brescia, Roma. Ringrazio tutti però ora non ho alcuna idea riguardo al mio futuro. La Fortitudo? Rispondo che sono un professionista e ad oggi non ho detto sì o no ad alcun club. Casomai il no lo ha detto la Virtus Bologna a me "