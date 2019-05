Meno esuberante, ma più vincente: Sassari ha scoperto il vero coach Gianmarco Pozzecco

Il debutto è stato di quelli tosti, lanciato nella mischia alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia, ma, già da quella prima partita, si poteva intuire che questa versione sassarese di Gianmarco Pozzecco potesse avere qualcosa di speciale. Perché per vincere allo scadere rimontando dal -20 in cui erano sprofondati alla metà esatta del terzo periodo ci vogliono sicuramente i giocatori, ma anche e soprattutto qualcuno capace di entrare nelle loro menti e convincerli dell'impossibile.

Video - Che rimonta per Pozzecco! Sassari recupera da -20 e batte Venezia. La giocata decisiva 01:17

Sassari+Sardara = Pozzecco in veste professionale

Con il sacco del Forum in gara-1 delle semifinali-scudetto, Gianmarco Pozzecco ha allungato a 20 la striscia di risultati utili consecutivi aperta il 13 marzo scorso, somma di 19 vittorie e un pareggio raccolto nei quarti di finale di FIBA Europe Cup contro Karsiyaka, una curiosa patta comunque funzionale per il passaggio del turno, stante il +21 della gara d'andata. Una striscia in cui non sono mancati i classici momenti di esuberanza pozzecchiana (la camicia strappata dopo la conquista della Europe Cup, il saluto agli amici di Formentera dopo la vittoria a Milano in regular-season ma anche la giacca scagliata con rabbia verso la panchina nella stessa gara-1 di mercoledì sera, raptus per un paio di fischi arbitrali non graditi) ma comunque rimasti confinati a latere di una gestione professionale della squadra probabilmente mai vista nel turbolento passato da allenatore del più grande protagonista dello scudetto della Stella di Varese.

Passare da Vincenzo Esposito a Gianmarco Pozzecco è come passare dal giorno alla notte, eppure, con El Diablo in panchina, Sassari risultava essere una delle squadre più disfunzionali del campionato, performando ampiamente al di sotto delle qualità di un roster di livello per le nostre latitudini. Alle spalle c'è sicuramente la mano di Stefano Sardara, che dopo aver vinto la scommessa restituendo fiducia al Poz in giacca e cravatta, ora se lo vuol tener ben stretto anche per la prossima stagione, aiutandolo a incanalare la sua carica energetica verso la squadra, senza lasciarla disperdere tra fattori contingenti esterni: frequenti sono gli scambi di battute con il patron sassarese, che sembra aver trovato il modo giusto per controllarne gli spiriti.

Solidità mentale

Dicevamo, in apertura, che sono i giocatori a scendere in campo, ma la mano di Pozzecco si vede in maniera evidente nell'atteggiamento della squadra, diventata gruppo coeso con una solidità psicologica tremendamente forte: in questo momento della stagione, la Dinamo è convinta di poter vincere ogni volta in cui scende in campo, e la differenza di tenuta mentale è stata determinante nella vittoria al Forum contro Milano, ancora impantanata tra stanchezza, strascichi del finale di stagione in calando, infortuni ai giocatori-chiave e recuperi affrettati (vedi i casi James e Nedovic).

Italiani protagonisti

Nonostante lo starting-five sia a completa trazione straniera, il secondo pregio del Poz è stata la valorizzazione degli italiani: Stefano Gentile (career-high con 26 punti contro Milano), Achille Polonara e Marco Spissu hanno puntellato la squadra nei momenti migliori della trasferta al Forum, e non a caso si sono ritrovati in campo nel finale assieme a Rashawn Thomas, il vero all-around player che ha torchiato l'Olimpia mandando in difficoltà anche un super-difensore come Jeff Brooks.

Video - Gentile e il career high che stende Milano: 26 punti e una serata di onnipotenza cestistica 01:13

Non solo attacco

Grande attaccante per tutta la carriera, Poz ha ridato smalto alla metacampo offensiva della Dinamo con un ottimo mix di gioco esterno e interno (cavalcando le spallone di Jack Cooley o i post-up di Thomas): con lui in panchina, Sassari viaggia a 91.9 punti di media in campionato con il 54.1% da due, il 41.3% dall'arco, 18.1 assist, mai scesa sotto gli 86 realizzati contro Milano e a Trieste. Attenzione, però, a considerarla soltanto una squadra offensiva, perché Sassari è estremamente funzionale anche nella propria metacampo, una caratteristica ereditata dalla gestione Esposito ma migliorata, com'è ovvio che sia, dallo straordinario momento mentale attuale: Milano si è fermata al 42.5% da due (17/40), faticando spesso a battere la prima linea sul perimetro e a trovare spazio nel verniciato.