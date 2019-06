Messina: "Difendere, passarsi la palla, prendersi responsabilità questo è il segreto per vincere"

Autorevole, deciso e con le idee chiare. Ettore Messina dopo cinque annate in NBA da assistente di Gregg Popovich (“l’allenatore più bravo di tutti”), torna in Italia in una nuova veste quella di presidente e coach dell’Olimpia Milano, una franchigia che ha bisogno di stabilità e di rilanciarsi dopo un’annata deludente e Messina ha le idee chiarissime su come ottenere i risultati e sui principi che la sua squadra dovrà avere.

"Dopo 5 anni volevo tornare ad allenare"

" Ero arrivato ad un momento in cui mi sarebbe piaciuto tornare ad allenare, dopo 5 anni di assistente, non nego che aver la possibilità di fare le cose con persone con cui credo lavoro bene, secondo quelli che siano per me i criteri più giusti, sia stata importante. Non è una questione di controllo, né di manie di potere da dittatore coreano. Solo il fatto di non perdere energie nervose, in situazioni in cui non hai la possibilità di relazionarti con persone di cui non ti fidi. Oggi è il giorno, al passato non penso troppo. . Quello che bisogna fare non lo dico io, è sempre la stessa cosa: difendere come dei matti e passarsi la palla in attacco, prendendosi le proprie responsabilità. Lo dicono la storia, il passato e tutte le squadre che vincono. "

"NBA? Mi sarebbe piaciuto allenare ma essere qui non è un ripiego"

" Quando ho deciso di fare l'assistente di Popovich, in quel momento avevo la voglia di lavorare con determinate persone: erano l'organizzazione con i valori più alti. Poi, stando lì, si alimenta un'idea che io avrei potuto essere un giorno l'erede o allenare da qualche parte. Ci sono andato vicino, non ci sono arrivato, mi avrebbe fatto piacere, ma voglio eliminare ogni collegamento tra quello e questa decisione. Non ho problemi a dire che, se la proposta Olimpia fosse stata solo di allenare, non avrei accettato. Io poi faccio l'allenatore, una volta scelte le persone. Sento il peso di dover far bene, perché le aspettative della società e del pubblico sono alte. Ma ho anche la convinzione che non puoi saltare alcun passo dovuto, fermo restando che la squadra deve andare in campo sin dal primo giorno nella giusta direzione". "

"A San Antonio ho imparato che..."

" Ho avuto la fortuna, oltre che l'onore, di lavorare con il più bravo di tutti. Oltre ad una capacità di relazionarsi con le persone di altissimo livello, con una capacità empatica che mi ha sempre colpito, lui nel gioco ha un sesto senso unico nel valutare, senza gli scienziati, quando bisogna spingere e quando andare piano. Credo di aver visto cose che credo mi potranno aiutare a tenere la squadra ad un buon livello tutto l'anno. La differenza importante è la carica emotiva: qui se una squadra perde 3 partite di fila è un dramma, un aspetto non secondario. Credo sia importante rendersi conto di affrontare una partita per volta, senza farsi condizionare da quello che avviene prima o dopo. Si perdono energie nervose per niente. "

"Rivoluzioni? Non servono..."

" Non credo siano prospettabili rivoluzioni. Ci sono giocatori con contratto, altri con quello rinnovato: non penso sia ipotizzabili ribaltare tutto, ci sono situazioni positive e già create. Intanto bisogna conoscersi ed alcuni non ci ho ancora parlato. Ci sono annate dove cominci subito sparato, tutto sembra bello e poi succede qualcosa in cui cambia tutto. Altre in cui si inizia soffrendo e poi ci cresce. Tutti vorremmo essere pronti dal primo giorno, poi si vedrà. L'importante è giocare subito nella giusta maniera, altrimenti abbiamo un problema. "