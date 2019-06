Miglior difesa contro miglior attacco: la strana finale tra Venezia e Sassari

Terza contro quinta: numeri alla mano, Venezia-Sassari è una finale strana. Sul campo, invece, premia giustamente le due squadre che sono arrivate a fine stagione nelle condizioni psico-fisiche migliori. La Dinamo, con i suoi 22 risultati utili consecutivi dell’era Pozzecco, e la Reyer, capace di vincere due gare-5 consecutive, la seconda in trasferta, ribaltando definitivamente la serie contro una Cremona che l’aveva messa spalle al muro strappando la prima al Taliercio. E poi, c’è anche la storia recente: Sassari per riaprire un ciclo che si era annacquato dopo il triplete nostrano del 2015, Venezia per proseguire quello aperto due stagioni fa, quando era tornata a cucirsi lo scudetto sul petto spezzando un digiuno durato 74 anni.

Miglior difesa contro miglior attacco, tra differenze e somiglianze

Venezia-Sassari è il racconto di due pallacanestro a prima vista diverse, ma che nascondono più di una somiglianza sotto la buccia esterna. Semplificando, parliamo della miglior difesa della stagione (Venezia ha subito 75.2 punti di media in regular-season e migliorato ulteriormente questo dato nei playoff, scendendo a 68.0) contro l’attacco più scintillante degli ultimi mesi: Sassari viaggia a 98.8 punti realizzati di media nei playoff (anche grazie a qualche overtime) ma, più in generale, a 94.3 da quando si è aperta la striscia di 15 vittorie consecutive in campionato con Gianmarco Pozzecco in panchina (mai sotto gli 86 punti segnati in una singola gara).

Differenze ma anche somiglianze, abbiamo detto. Se il Poz, anche e soprattutto da giocatore, ha sempre guardato con maggior interesse (se non unico…) la metacampo offensiva, dall’altra parte coach Walter De Raffaele è sempre stato un maestro della difesa, strumento che ha portato la Reyer a vincere il titolo anche due anni fa: ma, in realtà, la Dinamo ha raggiunto un livello di fiducia e compattezza tale da renderla molto efficace anche nella propria metacampo (chiedere a Milano, che ha subìto tantissimo la fisicità degli avversari, faticando spesso a entrare in area) così come Venezia, messa in ritmo, è una macchina capace di mettere parecchi punti a referto (vedere i primi quarti di gara-4 e gara-5 contro Cremona), forte di un roster con talento diffuso e pericolosità sull’arco e interna, con la coppia Watt-Vidmar.

Gli attori protagonisti: Thomas-Daye, Cooley-Watt

In questo momento, Rashawn Thomas è probabilmente il giocatore più in forma e in fiducia del campionato. Nella striscia di 15 vittorie in fila in campionato, l’ala di Sassari ha tenuto 17.6 punti e 7.5 rimbalzi di media, andando sempre in doppia cifra: Thomas è stato il mattatore della serie con Milano (20.3 punti e 8.0 rimbalzi nelle tre partite vinte dalla Dinamo), spadroneggiando con una fisicità e ruvidità di gioco che nemmeno un signor difensore come Jeff Brooks è riuscito a contenere, un exploit che lo ha probabilmente portato a prenotarsi un posto in una squadra da Eurolega nella prossima stagione. Dall’altra parte, occhi puntati invece su Austin Daye, che ha chiuso a 14.8 punti e 5.6 rimbalzi una serie ben giocata contro Cremona: l’ala della Reyer, leggera, longilinea e con tecnica sopraffina, sembra costruita con lo stampino opposto rispetto a Thomas, ma attenzione, perché contro la Vanoli è stato grande protagonista (a sorpresa) anche nella metacampo difensiva.

Molto interessante anche la battaglia in verniciato tra Jack Cooley e Mitchell Watt, due giocatori d’altri tempi, anche se per caratteristiche diverse. Con i suoi 208 cm per 124 kg, Cooley è il centro fisicamente più forte, muscolare e ruvido del campionato, un big-man vecchia scuola, formidabile nello sfruttare e gestire i vantaggi che gli dà la sua stessa mole vicino a canestro. Watt è un difensore eccelso, con tecnica splendida per segnare in ogni modo nel verniciato e soprattutto un QI cestistico fenomenale per un lungo: 15 anni fa, sarebbe stata un’ala grande sublime, oggi, con un basket sempre più leggero e rapido, si deve adattare a fare il centro, forse un ruolo non esattamente suo.

Non solo big americani: l’importanza degli italiani

Gli italiani giocheranno un ruolo fondamentale nella serie perché formano l’ossatura dei secondi quintetti di due squadre che attingono tanto dalle rispettive panchine. Sassari ha costruito i parziali positivi contro Milano cavalcando il trittico formato da Marco Spissu, Stefano Gentile e Achille Polonara fiancheggiati da Dyshawn Pierre e Dashawn Thomas, un quintetto “leggero” ma con tre ali forti vere che potrebbe mettere in difficoltà anche una squadra molto quadrata come la Reyer. Ma la solidità di Venezia non può prescindere dal lavoro dei suoi italiani: Andrea De Nicolao, Bruno Cerella, Valerio Mazzola e Stefano Tonut forniscono una quantità di energia e cuore incalcolabile. E se, risolti i problemi al collo, Tonut è quello visto ultimamente con Cremona, attenzione ai danni che può fare anche nell’altra metacampo.