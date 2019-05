Mike James e Nedovic ko, l'Olimpia Milano a caccia di un rinforzo ma non sarà Toney Douglas

Con Mike James e Nemanja Nedovic in infermeria, e con i playoff che stanno per cominciare, l’Olimpia Milano vuole inserire un ulteriore rinforzo per affrontare la post season. Questo nuovo innesto però non sarà Toney Douglas, 33enne guardia del Darusssafaka Istanbul. Come riporta Sportando, l'AX Armani Exchange e il giocatore non hanno trovato l'accordo economico e la firma con l'esperto giocatore, che pareva in dirittura d'arrivo, è saltata definitivamente.

Un problema in più per Simone Pianigiani che dovrà affrontare la serie contro la Sidigas Avellino (sabato gara-1, palla a due ore 18:15 al Forum di Assago, diretta su Eurosport 2, canale 211 di Sky, ed Eurosport Player) con un backcourt molto risicato. A meno con un colpo di coda, Milano trovi un elemento sul mercato pronto per allungare le rotazioni e dare un contributo immediato alla formazione campione d'Italia in carica.

