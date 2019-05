Mike James, infortunio meno grave del previsto: 15 giorni di stop, salterà gara 1 dei quarti

Nella sfortuna, sembra essere andata comunque bene all’AX Armani Exchange Milano e alla sua stella, Mike James. L’infortunio arrivato contro Trento sembrava essere piuttosto serio, invece è meno grave del previsto con il play statunitense che dovrebbe rientrare nel giro di 15 giorni. Manca solo una gara al termine della Regular Season, poi sabato 18 maggio cominceranno i play-off Scudetto con Milano già sicura del primato in classifica e del dover affrontare l’8a forza del campionato.

" La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che il giocatore Mike James durante la partita di Trento ha riportato un importante trauma combinato da schiacciamento, con distorsione della tibiotarsica e del piede destro. Il giocatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nei prossimi giorni "

Se verranno confermati i 15 giorni di stop, Mike James salterà almeno gara 1 dei quarti di finale dei playoff, oltre all’ultima gara della Regular Season contro Trieste.

