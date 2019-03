Milano al 100° successo su Cantù. Colpi salvezza di Pesaro e Reggio, o.k. Sassari, Brescia e Varese

Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia 87 - 79

La Openjobmetis Varese supera Venezia nel posticipo, ritorna al successo in campionato e aggancia Avellino e Brindisi al 4° posto provvisorio in classifica, con 28 punti. Sono subito Archie (6) e Avramovic (8) a trascinare i padroni di casa, ma Varese è offensivamente perfetta (10/13 dal campo e 1 sola persa), mentre gli ospiti faticano da oltre l’arco dei 6.75 (3/9) e si aggrappano alla fisicità di Watt e al talento di Mazzola (2 triple), dovendo però chiudere in svantaggio il 1° quarto (25-18). Anche nel 2° periodo la Openjobmetis viene trascinata dai protagonisti dei primi 10’ di gioco, mentre la squadra di coach De Raffaele sfrutta il gioco interno dei propri lunghi e, nonostante le 4 perse, riesce a ricucire le distanze fino al -4 (44-40) con cui si chiude il 1° tempo, complice il buzzer di Tonut.

Nella ripresa sono ancora le triple a fare la differenza: Varese ne manda a bersaglio 6 su 9 (3 del solo Archie), mentre Venezia solamente 2 su 7; Stone prova a tenere a galla gli oro-granata, ma Avramovic (8), Scrubb e Tambone permettono alla formazione allenata da coach Caja di scappare sul +12 a fine 3° quarto (72-56). Nell’ultima frazione De Nicolao prova a riportare sotto la Reyer e parzialmente ci riesce, complice anche l’infortunio che mette k.o. Archie; tocca allora ad Avramovic e a Ferrero siglare i canestri che scacciano gli spettri di una rimonta e riportano l’Openjobmetis al successo in campionato. Avramovic top scorer con 26, ma segue a ruota Archie (24), nonostante l’infortunio alla caviglia destra. A Venezia non basta la grande prova di Stone (13, 11 rimbalzi e 8 assist).

Video - Highlights: Openjobmetis Varese-Umana Reyer Venezia 87-79 04:59

Grissin Bon Reggio Emilia - Happy Casa Brindisi 82 - 76

Colpaccio di Reggio Emilia, al 2° successo di fila e capace di toccare quota 14 punti in classifica; 3 k.o. consecutivo in trasferta per l’Happy Casa Brindisi, che resta invece a Inizio scoppiettante della Grissin Bon, che beneficia delle triple di Aguilar e Allen (2 a testa) e delle stoppate di Cervi per chiudere sul +10 il 1° quarto (22-12), complice anche una Brindisi che tira 5/18 dal campo e trova anche 5 perse. La formazione di coach Pillastrini continua a bombardare da oltre l’arco dei 6.75 (8/14 nel 1° tempo) e sembra poter allungare ulteriormente con Gaspardo e Mussini; Banks (13 nel 2° periodo) è però di diverso avviso e piazza canestri fondamentali, compreso il buzzer che permette all’Happy Casa di chiudere con un minimo ritardo la prima metà di gara (44-42).

Nel 2° tempo l’Happy Casa sembra sciogliersi in attacco, segnando solamente 7 punti nei primi 6’ del 3° quarto; Wojciechowski (11) e Rush si riscattano però col passare del tempo e vanificano le triple dei padroni di casa, permettendo così ai biancoblu di chiudere in ritardo di sole 4 lunghezze (64-60) al 30’ di gioco. Nell’ultima frazione Johnson-Odom è fondamentale nel piazzare il break decisivo con 7 punti personali, ma sono Allen e Mussini, quest’ultimo con un rocambolesco e incredibile gioco da 3, a realizzare i canestri che valgono un importantissimo successo in ottica salvezza. Buon esordio di Johnson-Odom (14, con 5/9 al tiro), 20 per Allen e 11 a testa per Aguilar e Mussini. Per Brindisi 25 di Banks (4/7 da 3) e 16 di Wojciechowski, ma pesa il 37% da 2 di squadra.

Video - Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-Happy Casa Brindisi 82-76 04:11

Germani Basket Brescia - Oriora Pistoia 87 - 79

3° successo consecutivo per la Germani Basket Brescia di coach Diana, che continua a coltivare sogni di post-season e inguaia ulteriormente l’Oriora Pistoia; complice il successo casalingo di Pesaro su Avellino e quello di Reggio Emilia su Brindisi, la formazione biancorossa dovrà ora fare corsa su Torino, a 2 lunghezze di vantaggio in classifica. E pensare che Pistoia comincia forte, trascinata dai canestri di Mitchell (13 nel 1° quarto) e dai recuperi difensivi, chiudendo così in vantaggio i primi 10’ di gioco (16-27). Nel 2° periodo Abass e Moss, con 8 punti a testa, rimettono in carreggiata la Germani, mentre gli ospiti faticano molto nel pitturato (2/8 da 2), con Auda protagonista di 4 turnovers, e vedono così assottigliarsi il proprio vantaggio a metà gara (38-40).

Nella ripresa Cunningham e Vitali assottigliano ulteriormente il distacco, mentre l’Oriora si aggrappa ancora al talento di Mitchell e trova punti inattesi, ma al contempo fondamentali, da Della Rosa, non potendo però evitare il ribaltamento nel parziale (62-61) al 30’. Nell’ultima frazione si scatena Bolpin (12), ma i compagni biancorossi non riescono a supportare degnamente la guardia e Brescia, con Zerini (7) e Vitali, oltre a un ottimo Laquintana, piazza il break decisivo (25-18 nel 4° quarto) per conquistare il successo. Abass MVP con 20 e 8 rimbalzi, ma buone prove anche di Moss e Zerini. A Pistoia non bastano i 21 di Mitchell, i 15 di Bolpin e il 46% da 3 di squadra.

Video - Highlights: Germani Brescia-Oriora Pistoia 87-79 03:49

Banco di Sardegna Sassari - Segafredo Virtus Bologna 90 - 72

Non si ferma la rincorsa di Sassari verso la zona Playoffs: i biancoblu superano anche la Segafredo Virtus Bologna, centrano il 3° successo di fila in campionato e raggiungono Cantù e proprio Bologna a quota 24 punti in classifica. Il Banco di Sardegna, trascinato dal duo Pierre-Thomas (6 a testa) guadagna subito un buon vantaggio, sfruttando anche il controllo dei rimbalzi (15-2 il computo delle carambole nel 1° quarto a favore dei biancoblu), ma non riesce a scappare definitivamente già al termine dei primi 10’ di gioco (21-16). Il 2° periodo è caratterizzato invece dal duello a distanza tra Polonara (8) e Punter (12), ma la Virtus beneficia anche dei canestri di M’Baye e degli assist di Taylor per riportarsi in perfetta parità a metà gara (38-38).

Pierre e Thomas sono protagonisti anche nel 3° quarto, mentre Punter (8 nella frazione) e i liberi permettono agli ospiti di non sprofondare e di chiudere in ritardo di soli 7 punti al 30’ di gioco (64-57). Nell’ultima frazione l’attacco della squadra allenata da Djordjevic si ferma improvvisamente, mentre Sassari dilaga con le triple di Polonara, la presenza di Cooley nei pitturati e un Pierre sempre formato MVP. A risultato ormai acquisito, coach Pozzecco lancia sul parquet anche il giovanissimo Christian Martis, ala classe 2001 alla seconda presenza in A. Doppia-doppia per Cooley (22 e 13 rimbalzi), prestazione a 360° per Pierre (15, ma anche 7 rimbalzi e 6 assist) e 19 per Polonara. Alla Segafredo non bastano i 23 di Punter e i 12 di Kravic; per Chalmers 8 e 4 assist.

Video - Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Segafredo Virtus Bologna 90-72 04:25

VL Pesaro - Sidigas Avellino 91 - 89

Grandissimo successo per la VL Pesaro, che con una grande prova corale supera Avellino e compie un gran balzo in avanti nella lotta salvezza, raggiungendo quota 14 punti in classifica. Il 1° quarto sembra far presagire un agile successo della Sidigas che, trascinata dalla coppia Green (10) – Sykes (7), guadagna 20 lunghezze di margine dopo 10’ di gara (8-28), complice lo spaventoso 3/15 dal campo della squadra padrona di casa. Pesaro reagisce e nel 2° periodo trova in Blackmon e Mockevicius due punti di riferimento incredibili: la guardia ne mette 15 con 3/5 da 3, mentre il lungo lituano piazza 8 punti e 9 rimbalzi (5 offensivi), e così la VL ritorna pienamente in gara a fine 1° tempo (40-48).

Nella ripresa l’exploit della partita è quello di Zanotti: 13 (con 5/6 al tiro) e tanto lavoro sporco in un 3° quarto in cui i biancorossi beneficiano anche dei canestri di Lyons per replicare ai punti della coppia Harper-Sykes e rimanere a contatto (65-71) fino al 30’. Nell’ultima frazione Lyons completa la rimonta, ma tocca ancora a Mockevicius realizzare i canestri che permettono a Pesaro di conquistare un incredibile successo, vanificando così i tentativi finali di Harper e Green. Tra le file biancorosse doppia-doppia per Mockevicius (14 e 16 rimbalzi), 24 per Blackmon e 17 per Lyons. Ad Avellino non bastano 5 giocatori in doppia cifra (top scorer Harper con 19) e il 65% da 2 di squadra.

Video - Highlights: VL Pesaro-Sidigas Avellino 91-89 05:34

AX Armani Exchange Milano - Acqua S. Bernardo Cantù 98 - 91

100° successo di Milano nei derby in Serie contro Cantù e 1° posto rinsaldato per la formazione biancorossa. Inizio scoppiettante dell’Acqua S. Bernardo che, trascinata soprattutto da Gaines (15 nel 1° quarto), punisce sistematicamente gli errori difensivi della squadra di coach Pianigiani; James, dopo una partenza terribile, si riprende nel finale del 1° periodo, ma non può impedire a Milano di chiudere in ritardo (22-26). Gaines continua a bruciare la retina milanese e, al 13’ di gioco, ha segnato solamente 4 punti in meno di tutta la formazione padrona di casa (26). L’AX Armani Exchange piazza un break di 9-0 e ritorna ampiamente in partita (35-36), ma Gaines è sontuoso protagonista di un contro-parziale (0-8), mentre James prosegue nello sciopero difensivo e Cantù allunga sul +13 (43-56) a metà gara.

Alla ripresa del gioco Tarczewski e Brooks lanciano la rimonta, mentre James sembra tornare sui suoi soliti standard di rendimento, permettendo a Milano di impattare a quota 69 a 1’30’’ dal termine del 3° quarto. Blakes trova però 2 canestri consecutivi e ridà vantaggio a Cantù (69-73) a 10’ dalla sirena finale. James sale in cattedra nell’ultima frazione (14), ma sono Micov e Tarczewski a realizzare i canestri che valgono il successo biancorosso e che vanificano così la strepitosa prova di Gaines (44, miglior prova realizzativa di un giocatore finora in questa Serie A). Detto di Gaines (anche 8/16 da 3 per lui), a Cantù non bastano i 18 di Blakes. Per l’AX Armani Exchange, oltre ai 29 e 7 assist di James, ci sono i 17 (e 8 rimbalzi) di Tarczewski e i 13 di Micov.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Acqua S.Bernardo Cantù 98-91 03:54

Alma Trieste-Vanoli Cremona 97 - 80

Basta un favoloso primo tempo all'Alma Trieste per mandare al tappeto la Vanoli Cremona nel lunch match della 24esima giornata di Serie A. E' la seconda vittoria di fila, la quarta nelle ultime 5 uscite, per la squadra di Eugenio Dalmasson, riscaldata dall'affetto del proprio pubblico dopo una settimana molto difficile con l'arresto del presidente Luigi Scavone, 45 anni, coinvolto in una maxi evasione fiscale a Napoli. Il match vede un grande avvio dei biancorossi che, sul 24-22, piazzano un break di 13-2 e vanno al primo riposo avanti 35-24, spinti dalle giocate di un ospirato Zoran Dragic. La Vanoli non trova risposte, Trieste continua a macinare gioco e la squadra di Dalmasson scappa via: all'intervallo è +24, 61-37, con la ciliegina della bomba di Dragic a fil di sirena. Nella ripresa la musica non cambia, l'Alma arriva fino al massimo vantaggio sul +29 (79-50) e poi amministra. In avvio di ultimo quarto i padroni di casa non segnano per 5' e Cremona abbozza una rimonta, ma la squadra di Sacchetti non va oltre il -17 e così Trieste può festeggiare il successo, il modo migliore per archiviare una settimana davvero complicata. Grande prestazione di Justin Knox, 20 punti, bene anche Peric, 17, e Zoran Dragic, 15; a Cremona non bastano i 22 di Drew Crawford.

Video - Il pubblico di Trieste è vicino all'Alma! Grande calore in un momento societario difficile 00:52

Video - Highlights: Alma Trieste-Vanoli Cremona 97-80 03:12

Il programma della Settimana su Eurosport Player

Segafredo Virtus Bologna - Nanterre 92 (mercoledì 3 aprile ore 20:30)

CSKA Mosca - KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz (giovedì 4 aprile ore 19:00)

Anadolu Efes Istanbul - AX Armani Exchange Olimpia Milano (giovedì 4 aprile ore 19:30)

Panathinaikos OPAP Atene - Buducnost VOLI Podgorica (giovedì 4 aprile ore 20:00)

Real Madrid - Zalgiris Kaunas (giovedì 4 aprile ore 21:00)

Fenerbahce Beko Istanbul - Maccabi FOX Tel Aviv (venerdì 5 aprile ore 19:45)

FC Bayern Monaco - Herbalife Gran Canaria (venerdì 5 aprile ore 20:00)

Olympiacos Pireo - Darussafaka Tekfen Istanbul (venerdì 5 aprile ore 20:30)

FC Barcellona Lassa - Khimki Mosca (venerdì 5 aprile ore 21:00)

Fiat Torino - Openjobmetis Varese (domenica 7 aprile ore 12:00)

AX Armani Exchange Milano - Banco di Sardegna Sassari (domenica 7 aprile ore 17:00)

Grissin Bon Reggio Emilia - Dolomiti Energia Trento (domenica 7 aprile ore 18:00)

Vanoli Cremona - VL Pesaro (domenica 7 aprile ore 19:00)

Segafredo Virtus Bologna - OriOra Pistoia (domenica 7 aprile ore 19:05)

Happy Casa Brindisi - Umana Reyer Venezia (domenica 7 aprile ore 19:30)

Acqua S.Bernardo Cantù - Germani Brescia (domenica 7 aprile ore 20:45)

Sidigas Avellino - Alma Trieste (martedì 9 aprile ore 20:30)

BasketLIVE! Serie A, Eurolega e tanto altro: abbonati a Eurosport Player

Gioca a Dunkest il Fantabasket della LBA

Sida i tuoi amici, e non solo, nel Fantabasket ufficiale della LBA in partnership con Eurosport. Con Dunkest puoi creare la tua fanta squadra scegliendo tra le stelle LBA e sfidare gli utenti in base alle reali prestazioni dei giocatori!

Iscriviti, è gratis, e gioca!