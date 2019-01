Milano cade a Brindisi, Brescia supera Varese, Pesaro espugna Pistoia nello scontro salvezza

Vanoli Basket Cremona - Dolomiti Energia Trentino 84 - 89

Torna al successo la Dolomiti Energia Trentino, dopo le due sconfitte consecutive patite con Milano e Brindisi, e lo fa espugnando il PalaRadi di Cremona grazie a un’ottima prova di Craft. Partita che si svolge su ritmi insoliti rispetto a quelli cui Cremona ha abituato il proprio pubblico, complici le 9 perse complessive (5 dei padroni di casa) e un gioco abbastanza spezzettato. Marble è comunque capace di realizzare 7 dei 20 punti degli ospiti, così come Diener ne mette 7 dei 21 firmati dalla Vanoli (21-20 al 10’). Ritmi atipici anche nel 2° quarto, ma Craft decide di mettersi in proprio e, con 10 punti, prova a scavare un solco importante, aiutato particolarmente da Marble (15 a metà gara). La squadra di coach Sacchetti tira insolitamente poco da oltre l’arco (3/8), ma rimane comunque a contatto grazie ai molti liberi di Mathiang (7/8) e alle giocate di Saunders e Stojanovic (40-44 al 20’ di gioco).

Video - Marble accende il match tra Cremona e Trento con una schiacciata pazzesca 00:18

Nella ripresa la Vanoli prova ad aumentare l’intensità in fase offensiva, specie grazie al lavoro in area di Mathiang e ai canestri di Ricci (7 nel 3° quarto); Trento risponde con le giocate di Flaccadori e Pascolo, ma paga anche qualche turnovers di troppo e vede i padroni di casa riportarsi avanti (62-60 al 30’). Nell’ultima frazione Hogue è un fattore in attacco (8 punti e altrettanti liberi tentati), ma è costretto a uscire per falli a 4’ dalla fine. Ruzzier e Mathiang tengono in partita Cremona quasi fino al termine della sfida, ma nel finale Craft arma Flaccadori per la tripla di quest’ultimo e poi si mette in proprio col canestro che vale il +3 (83-86) al 39’. Il playmaker piazza anche il recupero difensivo che vale il conseguente viaggio in lunetta (fallo di Diener) per suggellare il successo della Dolomiti Energia. Perfect-storm dello stesso Craft (18 con 7/7 al tiro), ma grandissima gara anche di Flaccadori (21) e buone prove di Pascolo (12, 6 rimbalzi e 4 assist) e di Hogue (15 e 8 rimbalzi). Per la Vanoli doppia-doppia di Mathiang (20 e 10 rimbalzi), 14 di Ricci e 12 (ma anche 0/5 da 3 e 5 perse) di Diener.

Video - Highlights: Vanoli Cremona-Dolomiti Energia Trentino 84-89 04:32

Germani Basket Brescia - Openjobmetis Varese 78 - 73

Terza sconfitta consecutiva per Varese, che cade anche a Brescia contro una Germani indomita e trascinata soprattutto dalla coppia Abass-Moss. Il 1° quarto è caratterizzato dallo show offensivo di Scrubb (13, con 3/3 da oltre l’arco) e dal buon lavoro a rimbalzo della Openjobmetis. Brescia inizia forte con le giocate di Hamilton, ma alla distanza soffre l’intensità degli ospiti e chiude in ritardo di 1 sola lunghezza (16-17) i primi 10’ di gioco unicamente grazie al finale di frazione caratterizzato da recuperi difensivi e contropiedi. Grazie soprattutto ai canestri di Abass e di Cunningham, la Germani piazza un 13-3 di parziale nei primi 5’ del 2° periodo e ritorna avanti (29-20); Brescia allunga sul massimo vantaggio (41-28) con una magia di Sacchetti, che costringe contemporaneamente Cain al 4° fallo personale, e col solito Abass (10 nel 2° quarto). La squadra di coach Caja si affida soprattutto al tiro pesante, che paga però pochi dividendi (6/22, comunque meglio del 2/12 da 2) e trova ben 11 perse, chiudendo così in netto ritardo la prima metà di gara.

Il 2° tempo si apre con le triple dei padroni di casa che consentono di raggiungere un massimo vantaggio di 20 lunghezze (55-35 al 24’), ma Natali e Avramovic rispondono 3 volte consecutivamente con la stessa specialità, provando a ridare un senso ai restanti minuti. La Germani forza troppe perse (7 nel 3° quarto) e Scrubb si conferma in giornata di grazia, realizzando da oltre l’arco anche il buzzer con cui permette alla Openjobmetis di ridurre ulteriormente lo svantaggio (63-53) al 30’. Moss sale in cattedra con giocate di capitale importanza per i padroni di casa, realizzando tutti e 8 i punti che Brescia segna nei primi 4’ dell’ultima frazione, mentre Avramovic continua a litigare col canestro e Cain completa una delle poche prestazioni negative da quando è a Varese col 5° fallo a 5’ dalla fine (71-62). Archie, con 5 in fila, prova a ricucire le distanze (73-69 al 37’), ma Moss continua a spiegare pallacanestro anche in fase difensiva e Abass suggella il successo della formazione allenata da coach Diana realizzando 3 dei 4 liberi nel finale. Per la Germani 5 giocatori in doppia cifra, ma soprattutto grandi prove di Abass (19), Moss (13 e 8 rimbalzi) e canestri importanti anche da Cunningham (12 e 9 rimbalzi) e Hamilton. Non bastano i 31 (con 8 rimbalzi) di Scrubb, perché Varese paga le prove non esaltanti di Archie (2/9 al tiro) e Cain (soli 18’ giocati), oltre al 36% complessivo su azione.

Video - Highlights: Germani Brescia-Openjobmetis Varese 78-73 04:55

Segafredo Virtus Bologna - Alma Trieste 82 - 74

3° successo di fila per la Segafredo Virtus Bologna di coach Sacripanti, che supera anche l'Alma Trieste grazie a un gran 3° periodo e rimane nella scia di Sassari e Brindisi (9-7 il record delle 3 formazioni) in ottica playoff. L'inizio dei padroni di casa non è dei migliori (4/13 al tiro nei 10' iniziali), ma Martin si conferma giocatore imprescindibile per il collettivo bianconero e Kravic comincia a spadroneggiare a rimbalzo; l'Alma paga le 7 perse del 1° quarto, ma coi punti di Peric e Sanders rimane a contatto (17-13) al 10'. Kravic continua nella sua grande prova, ma finalmente trova il supporto delle principali bocche da fuoco della Virtus: Aradori e Punter cominciano a macinare punti, mentre gli ospiti faticano anche molto da oltre l'arco e vedono lo svantaggio aumentare ulteriormente (35-27) a metà gara.

La ripresa è caratterizzata dallo show balistico di Punter nel 3° quarto: la guardia realizza 16 dei 30 punti con cui la Virtus si assicura sostanzialmente la vittoria, trovando un 6/8 al tiro (4/5 da 3), e viene in parte imitata da M'Baye (9 nella stessa frazione); Trieste non riesce proprio a trovare continuità, a rimbalzo Mosley non ha praticamente occasione di far valere le proprie qualità atletiche e le giocate di Fernandez non bastano per impedire ai padroni di casa di dilagare (65-45 al 30'). Forte del vantaggio accumulato, Bologna molla un po' negli ultimi 10' e la coppia Cavaliero-Strautins combina per 19 dei 29 punti con cui gli ospiti provano a rendere meno amara la sconfitta, anche grazie al 6/11 da 3 maturato nell'ultimo quarto. Punter miglior marcatore dell'incontro (23), mentre Kravic (12 e 10 rimbalzi) e Moreira (10 e 12 rimbalzi) chiudono in doppia-doppia; Cavaliero (13 e 4 assist) è il miglior realizzatore dell'Alma, mentre 12 a testa ne mettono Fernandez e Mosley e 9 (con 3/4 da 3) sono quelli scritti a referto da Strautins.

Video - Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Alma Trieste 82-74 03:46

Oriora PIstoia - VL Pesaro 77 - 81

2° successo consecutivo per coach Boniciolli alla guida della VL Pesaro, che si aggiudica una sfida fondamentale ai fini della permanenza in Serie A espugnando il PalaCarrara di Pistoia. Partenza devastante di McCree (13 nel 1° quarto), il quale trova supporto in Artis e Mockevicius per permettere alla VL di chiudere in vantaggio di 13 lunghezze (17-30) il 1° periodo e di controllare perfettamente i ritmi di gioco e i tabelloni. La squadra di coach Ramagli prova però a rimediare già in apertura di 2° quarto, con un parziale di 10-0 propiziato dalle triple degli esterni e dalla presenza nel pitturato di Krubally (29-31 al 12’); Artis e McCree firmano il pronto contro-break e riportano avanti gli ospiti (29-38) costringendo l’Oriora al timeout. I padroni di casa tuttavia non si disuniscono e rispondono colpo su colpo anche nel momento in cui tornano all’opera Blackmon e McCree; in chiusura di 1° tempo è poi D. Johnson a trovare un potenziale gioco da 4 punti utile a riportare in perfetta parità il punteggio (46-46 al 20’).

La ripresa è caratterizzata dal sostanziale equilibrio e dai punteggi bassi del 3° periodo: Blackmon sfrutta al meglio i viaggi in lunetta che gli vengono concessi (8/8 a cronometro fermo), ma l’Oriora trova i canestri dei suoi esterni e la grande presenza a rimbalzo offensivo di Gladness, chiudendo avanti di 2 lunghezze al 30’ (62-60). La coppia Blackmon-McCree prova a spezzare le ultime resistenze dei padroni di casa, ma a metà dell’ultimo periodo (68-70) la VL perde Artis, il quale esce per 5 falli; Peak piazza allora 8 punti consecutivi per rimettere avanti nel punteggio l’Oriora (77-74) a 2’ dal termine. Nel finale McCree (8 nel 4° quarto) decide di replicare quanto fatto nel 1° quarto, prendendosi praticamente tutte le responsabilità offensive degli ospiti e consentendo a coach Boniciolli di conquistare il 2° successo in altrettante uscite sulla panchina biancorossa. 27 (con 11/11 ai liberi) per Blackmon, 26 e 6 rimbalzi per McCree. All’Oriora non bastano 4 giocatori in doppia cifra per punti realizzati, anche perché pesano le percentuali da 3 (6/21) e i liberi sbagliati (9/16).

Video - Highlights: Oriora Pistoia-VL Pesaro 77-81 04:57

Happy Casa Brindisi - AX Armani Exchange Milano 101 - 92

Cade per la seconda volta in campionato Milano, priva di capitan Cinciarini oltre che del lungodegente Nedovic, che viene domata senza alcun diritto di replica da una grandissima Brindisi, arrivata così al 5° successo all-time contro i biancorossi (tutti peraltro ottenuti in casa); per coach Vitucci è il 2° successo contro Pianigiani (su 9 incontri). Parte forte l’Happy Casa, con un parziale di 8-0 dopo il canestro iniziale di Brooks, e risponde prontamente anche alle triple degli ospiti grazie a un Moraschini (11 nel 1° quarto) incontenibile (15-8 al 5’). Micov dimostra di essere in un periodo di stanchezza totale (0/4 al tiro) e Milano prova ad affidarsi alla coppia James-Gudaitis, ma i padroni di casa chiudono comunque in vantaggio di 10 lunghezze (26-16) i primi 10’ di gioco. Le schiacciate di Fontecchio e Gudaitis, insieme ai 3 liberi di Jerrells e ai canestri di Omic, fruttano un contro-break di 11-2 con cui gli ospiti ritornano pienamente a contatto (28-28) al 15’. Nemmeno le giocate del centro sloveno possono però impedire a Brindisi, trascinata dalla coppia Banks-Walker, di chiudere avanti (45-39) anche a fine 1° tempo.

Nella ripresa sono soprattutto Banks (10 nel 3° quarto) e Moraschini (8 nella stessa frazione), ben coadiuvati dal lavoro a rimbalzo di Brown, a cercare di indirizzare la sfida; Milano prova a rispondere con le triple dei suoi esterni, ma al 30’ è in svantaggio di 11 lunghezze (75-64). In apertura degli ultimi 10' di gioco Brindisi tocca il massimo vantaggio (+13) in due occasioni (77-64 e 82-69) grazie ai canestri di Brown e alle perse degli ospiti, che fruttano facili contropiedi. James e Jerrells riescono solamente in parte a riavvicinare l’AX Armani Exchange, la cui difesa concede fin troppi viaggi in lunetta ai padroni di casa (19 liberi nel 4° periodo). Nel finale James si innervosisce per alcuni mancati fischi arbitrali ai suoi danni, venendo espulso per somma di falli antisportivo e tecnico, mentre Moraschini suggella il meritatissimo successo dell’Happy Casa dalla lunetta. Grandissime prove di Brown (high stagionale di 21 punti, ma anche 7 rimbalzi), di Banks (25 e 4 assist) e di Moraschini (25, con 5/6 da 3), ma bene anche Gaffney (12 e 9 rimbalzi). Per Milano spiccano i 25 (con 20 tiri) di James e i 21 di Jerrells (4/7 da oltre l’arco).

Video - Highlights: Happy Casa Brindisi-AX Armani Exchange Milano 101-92 05:06

Fiat Torino - Umana Reyer Venezia 66 - 73

Torna al successo Venezia, che interrompe così anche una striscia di 2 sconfitte consecutive in trasferta e mantiene la tradizione positiva con Torino, visto che da quando la Fiat è tornata in A non ha mai vinto in casa contro gli orogranata. Coach De Raffaele lancia Mazzola in quintetto e il lungo lo ripaga subito con 5 punti nelle prime battute della sfida; la Fiat fatica invece moltissimo a trovare la via del canestro (4/15 al tiro nei primi 10’) e a fine prima frazione si trova così in ritardo di 8 lunghezze (11-19). Le difficoltà offensive dei padroni di casa proseguono anche per buona parte del 2° quarto, mentre Venezia trova i punti di Watt (7 nel 2° periodo) e le triple di Bramos per mantenere pressoché invariate le distanze anche nel momento in cui McAdoo e Moore provano a scuotere Torino (28-39 al 20’). La squadra di coach Galbiati paga soprattutto la pessima percentuale da 3 (13%, 1/8) e concede ben 8 rimbalzi offensivi agli ospiti.

A inizio ripresa Torino sembra aver cambiato volto e, trascinata soprattutto da Hobson, piazza un break di 11-2 per riportarsi a contatto (39-41 al 24’); Venezia forza turnovers eccessivi (5 nel 3° periodo) e sbaglia troppi liberi, e ciò, unito ai canestri di Jaiteh, Moore, Wilson e al gioco da 4 punti di Portannese, permette alla Fiat di portarsi in vantaggio (53-50) al 30’ di gioco. Nell’ultima frazione la Reyer riprende a martellare dalla distanza con Haynes e Daye e al 35’ si riporta avanti nonostante le giocate di un solido Jaiteh (59-63). Ancora le bombe protagoniste indiscusse, da entrambe le parti: Haynes (11 nel 4° periodo) sembra chiudere la gara dalla distanza, ma Hobson e Moore rispondono con la stessa moneta. Tocca allora a Watt piazzare la tripla che scaccia qualsiasi dubbio e vale il successo orogranata. Detto di un Haynes fondamentale nell’ultima frazione, si segnalano anche Watt (17 e 5 rimbalzi), Daye (14) e Stone (8 rimbalzi e 7 assist). A Torino non bastano i 16 (con 8 rimbalzi) di Jaiteh e la prova di Hobson (16 e 5 assist).

Video - Highlights: Fiat Torino-Umana Reyer Venezia 66-73 03:59

Banco di Sardegna Sassari - Grissin Bon Reggio Emilia 82 - 71

Quinto successo consecutivo in campionato per il Banco di Sardegna Sassari, che supera una Reggio Emilia falcidiata dalle assenze, grazie a un'ultima frazione in cui gli ospiti trovano 2 soli canestri su azione. Partenza sprint per la Grissin Bon, che trova subito un parziale di 9-0 grazie ai canestri di Allen (10 nel 1° quarto) e Cervi, cui Sassari risponde però con le triple del nuovo arrivato McGee e di Gentile, per un controparziale di 16-3 (16-12 al 5'); la squadra di coach Esposito registra la fase difensiva e in attacco comincia a sfruttare il fisico di Cooley e la presenza nel pitturato di Thomas, chiudendo avanti il 1° periodo (27-21). Candi prova a ricucire le distanze con 5 punti consecutivi in apertura di 2° quarto, ma le giocate di Gentile e lo show offensivo di Smith permettono ai padroni di casa di allungare sul massimo vantaggio di 14 lunghezze (48-34) a 2' dall'intervallo; solamente grazie alle triple (7/12 nel 1° tempo, cui fa però da contraltare il 35% da 2) gli ospiti riescono a rimanere a galla, chiudendo comunque con un ritardo in doppia cifra la prima metà di gara (50-40).

In apertura di ripresa Rivers prova a trascinare Reggio Emilia verso una rimonta anticipata, ma si fa espellere per somma di falli antisportivo e tecnico al 24' di gioco (54-47): incredibilmente però Sassari spreca molte ghiotte occasioni e subisce il completo rientro degli ospiti, che, trascinati da Allen e Mussini, rimettono addirittura la testa avanti (60-61 al 28'), prima di chiudere in perfetta parità a quota 64 il 3° periodo. Il Banco di Sardegna apre l'ultima frazione con un parziale di 9-0, propiziato dalle grandi giocate di Thomas e Gentile, e poi beneficia di un momento in cui nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del canestro, con i biancorossi fermi al solo canestro di Cervi nei primi 7' del periodo. Le difficoltà offensive della Grissin Bon proseguono per tutto il periodo (2 soli canestri su azione negli ultimi 10'), mentre Sassari trova punti da 8 giocatori diversi e conquista così il 5° successo di fila in Serie A. Grande prova di Smith (14 e 7 assist), bene Gentile (12 e 5/7 dal campo), mentre all'esordio McGee trova 9 punti e Carter ne mette 8 (con 5 rimbalzi e 3 recuperi). Allen (21 e 5 assist) è il più continuo tra le file di Reggio Emilia, che trova anche i 14 (e 7 rimbalzi) di Mussini.

Video - Run'n'Gun: Cremona, James, Aradori, Crawford e... Gli Oscar del girone d'andata 14:56

Vuoi vedere tutte le puntate di Run’n’Gun? Clicca qui!