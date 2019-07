Milano completa il reparto italiani: ufficiale il triennale per Paul Biligha

L'affare era già fatto da tempo e si attendeva soltanto l'ufficialità, arrivata oggi: Paul Biligha ha firmato un contratto triennale con l'Olimpia Milano, che aggiunge così l'ultimo tassello per completare il reparto italiani del roster a disposizione di Ettore Messina. Biligha si va ad aggiungere ai confermati Andrea Cinciarini, Amedeo Della Valle, Jeff Brooks, Christian Burns (che è stato recentemente scagionato dalle accuse di doping) e alla new-entry Riccardo Moraschini, sbarcato a Milano dopo aver disputato la miglior stagione della carriera a Brindisi, fresco di premio di miglior italiano del campionato.

Chi è Paul Biligha

Centro undersized ma atletico ed esplosivo (200 cm per 106 kg), classe 1990, Biligha ha trascorso l'ultimo biennio con la maglia della Reyer Venezia, con cui ha messo in bacheca la FIBA Europe Cup del 2018 e lo scudetto nella scorsa stagione: Biligha ha chiuso con 3.7 punti e 1.4 rimbalzi di media raccolti in 11.1 minuti a partita, cifre in ribasso rispetto alle ultime annate e condizionate da un finale di stagione trascorso sulla panchina per problemi fisici e contrattuali con la società. Ettore Messina conosce bene il giocatore, che ha già allenato in nazionale agli Europei del 2017 prima di lasciare la panchina azzurra: Biligha è rimasto comunque un punto fermo anche dell'Italia di Meo Sacchetti, partecipando alla campagna di qualificazione per i Mondiali di Cina (31 presenze in azzurro nell'ultimo triennio).

Le statistiche di Paul Biligha nelle 6 stagioni in Serie A

Stagione Squadra Minuti Punti Rimbalzi 2012-13 Avellino 11.9 3.6 1.5 2013-14 Avellino 6.3 1.8 1.1 2015-16 Cremona 15.4 4.7 3.7 2016-17 Cremona 26.4 11.0 5.2 2017-18 Venezia 15.8 6.3 3.1 2018-19 Venezia 11.1 3.7 1.4

Biligha: "A Milano ho raggiunto il top"

"Per me arrivare a Milano significa aver raggiunto passo dopo passo il top - il primo commento di Biligha -: qui la richiesta ai singoli è sempre molto alta, ed è quello che mi serve per migliorare ancora".

"Abbiamo voluto Paul - ha aggiunto il nuovo gm dell'Olimpia, Christos Stavropoulos - perché ha le qualità atletiche e morali per aiutare la nostra squadra, oltre alle motivazioni per crescere ancora e diventare una parte importante della cultura che stiamo costruendo".