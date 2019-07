Milano debutta a Treviso, il derby di Bologna a Natale! Il calendario completo 2019-20

Inizia col botto il campionato di Serie A 2019-20! Torneo a 17 squadre, con la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti che sarà la prima a riposare e osserverà le rivali sul campo: i campioni d'Italia in carica di Venezia ospiteranno Trieste, l'Olimpia Milano farà visita alla neo promossa Treviso al PalaVerde, a Bologna va in scena il derby delle Virtus tra l'ambiziosa Segafredo e la matricola Roma, la Fortitudo esordisce a Pesaro mentre la Sassari di Pozzecco gioca la prima a Varese.

IL CALENDARIO COMPLETO 2019-20

Prima giornata in turno infrasettimanale, dopo la Supercoppa nel weekend del 22 settembre a Bari con Umana Reyer Venezia, Banco di Sardegna Sassari, Vanoli Cremona e Happy Casa Brindisi: si parte martedì 24 settembre con 2 anticipi, poi altre due gare mercoledì 25 e le restanti quattro giovedì 26.

A Natale il grande regalo è il derby di Bologna tra Segafredo Virtus e Fortitudo che si giocherà alla Fiera mentre il resto del programma, con Milano che osserverà il riposo, è al momento interamente programmato per il giorno di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre.

Il girone di andata che qualificherà le prime 8 formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma a Pesaro da giovedì 13 a domenica 16 febbraio 2020, si concluderà domenica 5 gennaio mentre la stagione regolare terminerà domenica 26 aprile. Per quanto riguarda i playoff la partenza è prevista per il 7 e 8 maggio mentre l’ultima data utile per l’assegnazione dello scudetto è il 12 giugno. Resta immutato il format di quarti e semifinali che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare. Le date dei quarti, semifinali e finali verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

La finestra riservata alle squadre nazionali per le qualificazione agli Europei del 2021 è prevista da lunedì 17 febbraio a mercoledì 26 febbraio.