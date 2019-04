Openjbmetis Varese - AX Armani Exchange Milano 84-94

Milano doveva rialzare la testa dopo un periodo grigio e quale modo migliore se non in un derby, sentito, contro una Varese che in casa ha vinto 10 dei 12 match disputati. E' così che, grazie a un super terzo quarto da 32 punti con Nedovic e Nunnally a condurre la squadra alla rimonta dal -11, l'Olimpia espugna l'Enerxenia Arena e trova il successo numero 20 in campionato. Ottima la partenza dell’Olimpia, da squadra che sa di dover uscire dalle sabbie mobili. Lo fa mostrando i muscoli: 6-0 il primo parziale e grande attenzione in difesa come in attacco. Varese però in casa ha ottenuto i migliori risultati della sua stagione (10/12) e, una volta accesi Avramovic e Moore, chiude il primo quarto sotto di un solo punto (22-23). E’ solo l’antipasto perché Varese incrementa la propria intensità difensiva e prende quattro possessi di vantaggio (+10) non concedendo a Milano spazi per penetrazione e tiri facili. All’intervallo l’Openjobmetis chiude avanti di 8 (45-37).

Video - Avramovic show a Varese: penetrazione devastante che buca la difesa di Milano 00:21

Con James fermo in panchina per un problema alla schiena, Milano piomba a -11 ma è lì che comincia a rispondere, tornando avanti nel punteggio nel finale di quarto (57-59). E’ Nunnally (17) a condurre l’Olimpia in un terzo perfetto (18-32), lanciando la squadra di Pianigiani verso gli ultimi 10 a +6. Milano controlla nel finale chiudendo 84-94 con Nedovic Mvp (20 e 5 assist). Il secondo tempo da grandissima squadra non nasconde le lacune della capolista, troppo morbida e non ancora del tutto guarita dalle scorie dell'Eurolega, ma aiuta a fare morale e rialzare la testa. Solo applausi per Varese, che nonostante la sconfitta esce sotto un tripudio di applausi per aver giocato alla pari con la prima della classe: qualche disattenzione in meno nella seconda parte di gara avrebbe potuto forse cambiarne le sorti, ma i ragazzi di Caja hanno mostrato di valere un posto playoff, da conquistare nelle ultime quattro giornate in una bagarre che vede otto squadre in quattro punti.

Video - Highlights: Openjobmetis Varese-AX Armani Exchange Milano 84-94 04:00

