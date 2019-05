Dolomiti Energia Trentino - AX Armani Exchange Milano 77-79 d1ts

Serve un overtime all'Olimpia Milano per sbancare il PalaTrento e conquistare matematicamente il primo posto che vale il fattore campo in tutti i playoff. Per l'Aquila una sconfitta pesante che rischia di costare la qualificazione alla post season. Il match vede Milano partire forte e toccare il +18 (29-11) in avvio di secondo periodo ma poi la Dolomiti Energia rimonta pian piano, nel terzo quarto la squadra di Pianigiani non segna più e al 30' è 49-47 per gli ospiti. Da lì è un continuo botta e risposta, l'AX Armani Exchange perde Mike James per infortunio, Craft fa 66-66 e poi Kuzminskas sbaglia il tiro della vittoria a fil di sirena. Nel prolungamento è decisivo Cinciarini col canestro del +4, poi Trento sbaglia due volte con Marble il tiro del sorpasso e così è festa biancorossa. Milano ha cinque giocatori in doppia cifra (Tarczewski 15 con 6 su 6 al tiro) mentre all?Aquila non bastano i 19 con 8 rimbalzi di Craft.

Vota l'Eurosport Player MVP della 29a giornata di basket Sondaggio 1159 voti Kaleb Tarczewski (Milano) Mangok Mathiang (Cremona) Dyshawn Pierre (Sassari) Gerry Blakes (Cantù) Michael Dixon (Reggio Emilia) Ronald Moore (Varese) Adrian Banks (Brindisi)

Vanoli Basket Cremona - Umana Reyer Venezia 80-65

Successo di prestigio per la Vanoli Cremona che, battendo Venezia e ribaltando la differenza canestri nel doppio confronto, conquista il 2° posto solitario in classifica ed è certa, con un turno d’anticipo, di affrontare la settima classifica nel 1° turno dei Playoffs. Protagonisti assoluti del successo della squadra di coach Sacchetti sono Mathiang (21 e 7 rimbalzi), Ricci (14 e 3/4 da 3) e Saunders (20). L’Umana Reyer trova il solito Watt (18 e 8 rimbalzi), ma tira fin troppo male da 3 (29%) rispetto ai suoi standard e non riesce a trovare quella coralità che ha sempre contraddistinto il gioco di coach De Raffaele (12 soli assist per gli oro-granata).

Alma Trieste - Banco di Sardegna Sassari 65-86

Non si ferma il momento magico, davvero dorato, del Banco di Sardegna che, dopo aver conquistato la FIBA Europe Cup, inanella anche l’8° successo consecutivo in campionato, superando a domicilio Trieste. All’Allianz Dome (o Pala Rubini) è partita combattuta per tutto il 1° tempo, ma nel 3° quarto gli ospiti di coach Pozzecco trovano un parziale complessivo di 5-22 con cui decidono sostanzialmente la sfida. Per Sassari ottima prova di Pierre (21) e 16 a testa per Spissu e Thomas. Per l’Alma di coach Dalmasson solamente 2 giocatori in doppia cifra (13 Dragic, 10 Sanders), ma anche il 41% da 2 e il 27% da 3 di squadra, percentuali cui la formazione biancorossa non aveva praticamente mai abituato il proprio pubblico.

Acqua S.Bernardo Cantù - Fiat Torino 86-76

Non accenna a placarsi il momento di difficoltà della Fiat, mentre Cantù si conferma una delle migliori squadre nel girone di ritorno e, attualmente in piena corsa Playoffs (8° posto provvisorio). Solite grandi prove, tra le file della formazione di coach Brienza, per Gaines (25 e 5 assist), Blakes (20, ma anche 8 rimbalzi e 5 assist), doppia-doppia per Stone (13 e 10 rimbalzi) ed ottimo impatto di La Torre (9 e 8 rimbalzi, per un 20 di valutazione). A Torino non bastano i 17 di Poeta e altri 4 giocatori in doppia cifra, oltre a 43 rimbalzi totali (14 offensivi).

VL Pesaro - Grissin Bon Reggio Emilia 73-100

Si ripete, in sostanza, la partita dell’andata, con Reggio Emilia che domina in lungo e in largo una fin troppo arrendevole Pesaro. Un successo macchiato solamente dal brutto infortunio (polso sinistro) occorso ad Aguilar praticamente in chiusura di match. La VL di coach Boniciolli viene tradita soprattutto dai suoi grandi realizzatori e dagli errori incredibili errori vicino a canestro. Entrambe le squadre, complice però la contemporanea sconfitta di Pistoia a Varese, sono matematicamente salve. Grandi prove di Dixon (24 e 5/9 da 3) e di Johnson-Odom (21). Mockevicius, uno dei meno peggio tra le file di Pesaro, chiude con l’ennesima doppia-doppia stagionale (11 e 15 rimbalzi).

Openjobmetis Varese - Oriora Pistoia 98-70

Varese centra il secondo successo di fila e tiene viva la speranza playoff visto che al momento è a 32 punti con Cantù, Trieste e Trento (in quattro per tre posti). Pistoia è attualmente retrocessa in A2 ma la probabile penalizzazione di Torino per i mancati pagamenti alla scadenza può cambiare tutto e riaprire i giochi in vista dell'ultima giornata. La gara si spezza prima dell'intervallo con l'Openjobmetis che vola a +13, poi nella ripresa la squadra di Caja allunga, conserva sempre un margine in abbondante doppia cifra e conquista la vittoria chiudendo con un largo +28. Ottima prova del grande ex Ronald Moore, 21 punti, bene anche Avramovic e Scrubb, 17 e 16 punti. Nell'OriOra spiccano i 22 di LJ Peak.

Sidigas Avellino - Happy Casa Brindisi 83-87

Colpo esterno di Brindisi che sbanca il PaladelMauro e festeggia la qualificazione ai playoff. Secondo ko invece per Avellino che rischia seriamente di restare a bocca asciutta dato che al momento è ferma a 30, a -2 dal gruppo di squadre che la precedono. La gara vede l'Happy Casa sempre avanti, anche a +13 (35-48), ma poi nel quarto periodo la Sidigas rimonta e sorpassa sul 76-74. Il finale è tambureggiante, Moraschini insacca il jumper dell'82-78 e poi, con Avellino ancora a -2, è Gaffney a stoppare Sykes che stava andando al ferro per depositare il possibile pareggio. Alla Sidigas, senza Caleb Green, non bastano i 20 punti di Sykes e Silins, e i 17 di Demonte Harper. Per Brindisi spicca la prestazione di Adrian Banks, autore di 23 punti con 6 rimbalzi e 7 assist.

