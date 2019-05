Milano-Sassari e Cremona-Venezia in diretta tv e Live-Streaming: le semifinali playoff su Eurosport

Sono AX Armani Exchange Milano, Banco di Sardegna Sassari, Vanoli Cremona e Banco di Sardegna Sassari le fantastiche quattro del campionato di Serie A 2018-19. Saranno loro le protagoniste delle due serie di semifinale, al meglio delle cinque partite, da cui usciranno le due formazioni che si contenderanno lo Scudetto nella finalissima al meglio delle 7 gare: è la quattordicesima volta su 40 edizioni che le prime 4 teste di serie del tabellone si qualificano per le semifinali, l'ultima accadde nella stagione 2016/17 quando Milano, Venezia, Trento e Avellino arrivarono a sfidarsi nelle semifinali. Tutte le partite da qui alla fine del campionato saranno in diretta e On Demand su Eurosport e Eurosport Player.

Il calendario delle semifinali

AX Armani Exchange Milano - Banco di Sardegna Sassari

Gara 1: mercoledì 29 maggio ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Gara 2: venerdì 31 maggio ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Gara 3: domenica 2 giugno ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

* Gara 4: martedì 4 giugno ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

* Gara 5: giovedì 6 giugno ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

* = se necessaria

Vanoli Cremona – Umana Reyer Venezia

Gara 1: giovedì 30 maggio ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Gara 2: sabato 1 giugno ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Gara 3: lunedì 3 giugno ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

* Gara 4: mercoledì 5 giugno ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

* Gara 5: venerdì 7 giugno ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

* = se necessaria

AX Armani Exchange Milano - Banco di Sardegna Sassari

Milano conquista la sesta semifinale consecutiva: l'ultima stagione in cui non era riuscita a finire tra le prime 4 è stata la 2012/13 dove fu eliminata dalla Montepaschi Siena nei quarti di finale per 4 a 3. Nelle 37 apparizioni ai playoff Milano ha raggiunto almeno la semifinale in 26 occasioni. Coach Pianigiani si conferma l'allenatore più vincente nei playoff vincendo la ventiduesima serie su ventidue giocate. Sassari, che cavalca una serie di 19 risultati utili consecutivi sotto la gestione di Gianmarco Pozzecco, è alla sua quarta partecipazione alle semifinali con bilancio di 1 serie vinta (2015, anno dello scudetto) e 2 perse (2012 e 2014, sempre da quarta in tabellone).

Vanoli Cremona – Umana Reyer Venezia

Per Cremona, vincitrice della Coppa Italia, è la prima semifinale scudetto nella storia della società; nelle altre due apparizioni ai playoff era sempre stata eliminata ai quarti di finale. E’ invece la quinta semifinale consecutiva per Venezia, solo l’Olimpia Milano ha fatto meglio arrivando nelle prime 4 negli ultimi 6 anni consecutivi.

