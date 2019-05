Sassari l'ha conquistata con un 3-0 ai danni di Brindisi. Milano ha invece dovuto ricorrere al gioco sotto pressione di una sfida lunga 5 atti contro Avellino, vincendo quello decisivo davanti al pubblico amico del Forum dopo essere stata sotto per 2 a 1. Entrambe però hanno centrato la semifinale e, da domani, si affronteranno in una serie al meglio delle 5 partite (prime 2 al Forum di Assago, poi 2 al PalaSerradimigni di Sassari ed eventuale bella nuovamente in Lombardia), scrivendo così un nuovo capitolo di quella che è diventata, a tutti gli effetti, una rivalità sportiva della pallacanestro italiana. Milano-Sassari è però anche la serie in cui si affrontano due filosofie di gioco e due allenatori agli antipodi: da un lato coach Pianigiani, imbattuto e finora imbattibile nei Playoff di Serie A, avendo vinto tutte e 22 le serie disputate; dall'altro coach Pozzecco, vero deus ex machina della rinascita di un Banco di Sardegna che, a metà stagione, sembrava essere fuori dai giochi di qualsiasi competizione e che, invece, si ritrova ora a celebrare una meritatissima semifinale dopo la vittoria della FIBA Europe Cup.

Video - Top 10: le migliori giocate dei quarti playoff di Serie A 01:56

I precedenti

Complessivamente, tra gare di campionato e di coppe varie, Milano e Sassari si sono incontrate 43 volte, con un bilancio favorevole all'Olimpia (28-15), ed è la quarta volta che le due squadre si incontrano in una serie di Playoff. Nei quarti di finale del 2011 l'Olimpia, allenata da Peterson, ebbe la meglio sui biancoblu di coach Sacchetti (3-1), mentre nella semifinale del 2014 toccò invece al duo Gentile-Langford trascinare i biancorossi al successo (4-2) e lanciarli verso il ritorno alla vittoria del campionato dopo 18 stagioni. Il 2014-15 fu invece a totale appannaggio del Banco, capace di conquistare Supercoppa Italiana e Coppa Italia proprio contro Milano, e di superare l'allora EA7 Emporio Armani anche in semifinale scudetto (4-3), per poi completare il triplete italico superando Reggio Emilia in un'entusiasmante finale.

La rivalità ha vissuto anche un altro suo atto nella finale di Coppa Italia del 2017, vinta dall'Olimpia di coach Repesa grazie alla grande prova di Hickman. Tornando però alle serie Playoff, il fattore casa non sembra avere in questo caso l'importanza classica: su 17 partite i successi esterni sono stati ben 11 (6 volte Milano ha vinto al PalaSerradimigni, 5 successi invece per Sassari al Forum). Quanto alla cabala, ai Playoff del 2014 Milano e Sassari accedettero con lo stesso posizionamento di quest'anno (Milano vinse la Stagione Regolare, Sassari chiuse al 4° posto), i sardi superarono per 3-0 Brindisi nei quarti e la semifinale cominciò proprio il 29 maggio.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari 79-93 03:20

Gli allenatori e gli uomini chiave

Da un lato l'esperienza e il carisma di Pianigiani, dall'altro la lucida follia e la ventata di euforica freschezza portate da Gianmarco Pozzecco. L'allenatore biancorosso è imbattuto nelle serie Playoff, avendole vinte tutte e 22 (18 alla guida di Siena), e si affida molto al concetto di "creazione del vantaggio" per riassumere tutta la sua filosofia di gioco: i mismatch gestiti alla perfezione da Nunnally nei quarti di finale contro la Sidigas Avellino sono esempio chiaro e lampante. Le assenze forzate di James e Gudaitis, gli acciacchi di Nedovic e le difficoltà nel trovare rendimenti costanti da altri giocatori, hanno portato Nunnally a diventare il go-to-guy di questa AX Armani Exchange, ma un ruolo importante dovranno svolgerlo anche i lunghi biancorossi per contenere l'esuberanza, soprattutto atletica, dei pari-ruolo avversari.

Video - James Nunnally è bollente: 25 punti per stendere la Sidigas 01:45

Sassari ha infatti dovuto trovare nuove identità e chimica di squadra dopo l'infortunio occorso a Bamforth e, sotto la guida tecnica di Pozzecco, sono emersi soprattutto i lunghi: Cooley dominante nei pitturati, l'accoppiata Pierre-Thomas reciprocamente integrata e Polonara, calatosi perfettamente nel ruolo di 6° uomo. Il tutto, senza dimenticare l'impatto e i miglioramenti di giocatori quali Spissu (12 punti e 6 assist di media nei quarti contro Brindisi) e Gentile (16/20 al tiro nei Playoff finora). Se gli uomini chiave della Dinamo sono sotto gli occhi di tutti da tempo, Milano, complici i vari infortuni di molti giocatori, dovrà cercare di ottenere tanto da quei giocatori che finora sono rimasti un po' all'ombra, oltre a dover contare su alti standard di rendimento da parte di Brooks e Tarczewski: l'ala naturalizzata italiana dovrà mantenere la consueta solidità difensiva, oltre a cercare di punire la difesa avversaria col tiro pesante (come successo in gara-5 contro Avellino), mentre il centro statunitense sarà chiamato a gestire i problemi di falli e a non concedere a Cooley e a Thomas facili posizionamenti a rimbalzo.

Video - Spissu è incontenibile: le sue 4 triple fanno volare Sassari 00:53

Sassari da Meo Sacchetti a Gianmarco Pozzecco

Nella seppur breve storia di questa rivalità sportiva, il Banco di Sardegna ha costruito i suoi successi sotto la guida tecnica di Sacchetti, il quale oggi cerca di replicare quanto ottenuto con Sassari guidando la Vanoli Cremona, squadra impegnata nell'altra semifinale, contro l'Umana Reyer Venezia. Il run-and-gun è un sistema di gioco dimostratosi replicabile anche in altre realtà geografiche, purché Sacchetti abbia a disposizione i giocatori più congeniali per esprimere quel tipo di pallacanestro (Crawford, Diener e Mathiang, su tutti). Rispetto al "corri e tira", come veniva chiamato ai tempi in cui Sacchetti era un giocatore della Berloni Torino allenata dal grande Asti, di qualche anno fa, il Banco di Sardegna attuale sa mantenere ritmi di gioco più compassati e ricerca meno il tiro da 3 punti, riuscendo però al contempo a sfruttare una netta superiorità a rimbalzo e i movimenti in post basso di alcuni interpreti. Due sistemi di gioco con molte differenze, ma con importanti qualità individuali e con un'unione d'intenti che, oggi come nel 2015, potrebbe fare la differenza in positivo, considerando anche l'entusiasmo che Pozzecco ha saputo trasmettere al pubblico di fede biancoblu e il dato statistico impressionante di 19 risultati utili consecutivi (compreso il pareggio 83-83 contro il Pinar Karsiyaka in FIBA Europe Cup del 27 marzo scorso).