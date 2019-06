E’ ufficialmente iniziata l’era di Ettore Messina all’Olimpia Milano. Il coach siciliano, dopo 5 anni di NBA, torna in Italia e lo fa in grande stile. Per lui non solo il ruolo di allenatore – quello cui tutti noi siamo abituati - ma anche quello di “President of basketball operations”, che lo mette a capo di tutta la parte decisionale sportiva della società. Sarà una figura “alla Popovich” - motivo che l’ha convinto ad accettare la proposta di Armani - coach per cui Ettore ha una particolare venerazione e ogni volta che ne parla sembra davvero inquadrarlo come un vate.

" Ho avuto la fortuna di lavorare con il più bravo di tutti, un uomo con una capacità empatica pazzesca. Nel sistema Spurs ognuno ha rispetto verso ogni figura interna allo staff, dal presidente al magazziniere; ogni persona viene trattata allo stesso modo. Quello che ho imparato voglio portarlo qui, in campo e fuori". "

Parole che indicano già lo spirito che Messina vuole iniettare all’interno di squadra e società. Difesa e lavoro i suoi dogmi in campo, così come ordine e disciplina lo sono fuori da esso, con una postilla anche sui social network e il loro uso da parte dei giocatori: “Ci sono e non ne faccio mistero. E’ giusto e normale che i giocatori li usino, bisogna avere un po’ di attenzione sul come”.

Video - Spurs, difesa e ambizioni: il meglio della conferenza di Ettore Messina a Milano in 90 secondi 01:30

Messina sa di dover essere l’uomo del cambiamento, della rivoluzione anche se dice di non volerla e poterla fare; e se ne è già ampiamente preso la responsabilità. Sa che il pubblico chiede tanto, così come chi sta sopra di lui pretenderà tanto da lui. Ma più di tutti sarà lui stesso a essere autocritico nel valutare le scelte da fare, da coach così come da “presidente”. Sa altresì che questo doppio ruolo è impegnativo e l’obiettivo primario è quello di conoscere e poter scegliere chi tenersi intorno.

" Sto parlando di persona con i singoli giocatori, perché molti non li conosco e prima di fare scelte voglio capire chi sono. Non è ipotizzabile ribaltare tutto. Ci sono alcuni paletti ovviamente, alcune situazioni contrattuali già in essere, ma per sapere chi aggiungere o togliere alla squadra devo prima conoscere le singole persone. "

Niente di nuovo quindi sul piano del mercato, dove però è certo che la società si muoverà con l’obiettivo di migliorare ulteriormente un roster che quest’anno, pur di altissimo livello, ha fallito tutti gli obiettivi che si era preposto. “Per vincere in Italia devi essere preparato, perché se non lo sei rischi di perdere con tutti”, ha anche detto Messina che sa di dover riportare Milano a essere prima nella classe nei confini nazionali. E per farlo non guarderà in faccia a nessuno scegliendo a prescindere dal passaporto.

" Non riesco a distinguere tra giocatori italiani o americani, mi viene più semplice pensare che gioca chi sa giocare e chi è più disponibile a farlo secondo le mie idee. La gente si identifica con l’atteggiamento e non con il passaporto. "

Gregg Popovich e Ettore Messina, San Antonio Spurs NBAImago

Schietto, diretto e pungente quando serve. Forse Messina è proprio ciò che serviva all’AX Armani Exchange Milano per fare quel salto definitivo a livello organizzativo e gestionale utile poi a raggiungere risultati in campo. Considerando anche il cambio alla presidenza – con Dell’Orco che ha sostituito Proli – la nuova Olimpia sta cambiando faccia e le direttive di Messina, prima nella costruzione della squadra e poi nello spiegare la sua “motion offense” a chi andrà in campo, saranno la chiave di volta di questo cambiamento, che lui sottolinea non sarà radicale - "La società continua a fare il suo lavoro, bene come l'aveva fatto, a prescindere dalla mia presenza. E non sarò io a modificarla" - ma che nei fatti dovrà essere molto rilevante. Con tutta la sua esperienza, il lavoro fatto in NBA e le estati passate alla guida della Nazionale, Messina dice aver imparato, sempre da Popovich, a viversi al meglio il viaggio piuttosto che la destinazione. E' forse per questo che ha accettato un ruolo che lo mette al centro del progetto, al centro dell'Olimpia Milano.

" Spesso ho guardato più al risultato che a vivermi i momenti passati con le persone con cui ho condiviso la mia carriera. Pop mi ha insegnato anche questo e vorrei provare a essere più così, seppur consapevole che ci siano obiettivi e risultati da raggiungere". "