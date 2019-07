Milos Teodosic fa sognare Bologna: "Sono qui per vincere e riportare la Virtus al top in Europa"

Era dai tempi del Grande Slam con Ettore Messina che in casa Virtus non si respirava un'atmosfera così elettrica. Erano gli anni di Manu Ginobili, Marko Jaric, Antoine Rigaudeau e Rashard Griffith, leggende del passato che si rispecchiano oggi in Milos Teodosic. Il suo nome è già di per sé una garanzia. Il suo palmares e la sua esperienza ai massimi livelli di Eurolega sono le basi fondanti del nuovo progetto con cui la Virtus Bologna si candida per rispolverare quegli splendidi ricordi di un tempo, recuperando il proprio posto nell'Europa che conta. Dal trionfo in Champions League alla ripartenza in Eurocup di quest'anno: una scalata step-by-step, tenendo socchiusa la porta per l'Eurolega. Perché Milos Teodosic conosce bene soltanto una parola: VINCERE. Ed è arrivato a Bologna proprio per questo.

Bologna, il posto giusto al momento giusto

" La trattativa va avanti da febbraio, ma la Virtus mi ha convinto con il suo progetto per poter tornare grande. Questo è il posto giusto dove volevo essere oggi. Ho parlato con Danilovic, mi ha detto che Bologna è un posto magnifico per vivere e giocare a basket. Sono arrivato qui, pronto per vincere e per riportare la Virtus al vertice. Sono convinto che insieme festeggeremo tantissimi successi. Coach Sasha Djordjevic mi ha parlato per un paio d'ore, ma non mi è servito molto tempo per decidere. Bologna è una città con una grande storia sportiva e di basket, questo mi è bastato. "

Riportare la Virtus al top in Europa

" Sono qui per riportare Bologna in Eurolega, perché è il palcoscenico che merita. Prima, però, c'è da giocare e vincere l'Eurocup. Mi ricordo benissimo i tempi di Danilovic, Savic, Nesterovic, Smodis, Jaric e Ginobili: la Virtus dominava in Europa, era una squadra con giocatori incredibili. La prima Final Four che ho visto da bambino e che mi è rimasta nella menta è stata proprio quella vinta dalla Kinder Bologna. Questa squadra ha avuto una grandissima storia, ricca di leggende, ma ora tocca a noi scrivere un nuovo grande capitolo delle V nere. Questo progetto mi stimola moltissimo: ho firmato un contratto di tre anni e vi assicuro che non mi muoverò da qui. "

Tra Milano e Fortitudo, le grandi sfide italiane

" Le sfide con Milano sono un punto di passaggio. Vogliamo arrivare in Eurolega, e questo percorso passerà anche dal duello con l'Olimpia. Milano ha una grande squadra con giocatori importanti, ma anche noi non saremo da meno. Vincere lo scudetto è sicuramente uno dei nostri obiettivi. Anche il derby sarà una partita molto particolare: per la città di Bologna è una cosa fantastica avere nuovamente due squadre ad alto livello, sono pronto anche per questa sfida. "

Video - Milos Teodosic, l'artista dell'assist dal palleggio: pronto a illuminare la Virtus Bologna 01:52

Chi è Milos Teodosic?

Nato il 19 marzo 1987 a Valjevo (Serbia), Teodosic è universalmente riconosciuto come uno dei playmaker più forti della generazione moderna, con un’esperienza e un palmares di livello assoluto. Alto 196 cm per 89 kg di peso, possiede un bagaglio di qualità offensive unico nel suo genere, unito a una visione e comprensione del gioco straordinarie: artista del pick’n’roll, i suoi assist spettacolari dal palleggio hanno riempito nel tempo centinaia di highlights.

Dopo il debutto in patria, con la squadra dell’FMP, si trasferisce in Grecia, all’Olympiacos Pireo, dove, oltre a vincere due coppe nazionali, viene premiato MVP di Eurolega nel 2010. Passato al CSKA Mosca nel 2011, vince 6 titoli nazionali e, soprattutto, l’Eurolega del 2017, battendo il Fenerbahçe in finale. L’anno successivo tenta la carta NBA, firmando con i Los Angeles Clippers: dopo una prima stagione frenata da problemi di infortuni, rientra in Europa a metà di quella successiva, ormai consapevole di non potersi adattare fisicamente al gioco d’Oltreoceano. Caposaldo della nazionale serba sin dal 2007, Teodosic ha messo in bacheca un argento olimpico nel 2016 (con Sasha Djordjevic in panchina), un argento mondiale nel 2014 e un argento europeo nel 2009. Quella con la Virtus sarà la sua prima stagione negli ultimi 12 anni al di fuori di NBA ed Eurolega, ma con il progetto di poter tornare presto nell’Europa che conta.