Nunnally è devastante, Milano batte Avellino in gara 5 e sfiderà Sassari in semifinale

E' stata più dura del previsto ma alla fine il fattore campo fa la differenza, l'AX Armani Exchange Milano batte 92-76 la Sidigas Avellino nella decisiva gara 5 dei quarti al Forum e stacca il pass per la semifinale contro la Dinamo Sassari di Gianmarco Pozzecco, serie che scatterà mercoledì ad Assago. Come in gara 4 il protagonista è James Nunnally che, dopo i 28 punti di venerdì sera al PaladelMauro, si ripete con 25 ed è l'MVP per l'Olimpia. Bene anche Nedovic, 13 punti, Kuzminskas e Tarczewski, 12 ciascuno; soprattutto la squadra di Pianigiani chiude col 64% da due e con 11 su 29 da tre, percentuali determinanti per conquistare la 20esima vittoria in 32 partite "spareggio" ai playoff. La Scandone esce a testa altissima con 15 punti di Nichols e 15 di Harper, oltre ai 14 di Udanoh, frenato da un colpo al ginocchio.

Video - James Nunnally è bollente: 25 punti per stendere la Sidigas 01:45

La partita inizia con Milano più in palla, trascinata da Tarczewski e da un ispirato Nunnally che, dopo i 28 punti di gara 4, riparte con 11 nel primo periodo di gara 5 e la tripla sulla sirena per il 26-17 con cui si va alla prima pausa. Il secondo quarto si apre con un'altra fiammata dell'AX Armani Exchange, le triple di Nedovic e Kuzminskas valgono il +15 e Naffezzoli ferma la partita. La Sidigas però ha il merito di non mollare, Sykes e il solito Harper rosicchiano lo scarto, poi è l'ex Patric Young a firmare in semigancio il -6: all'intervallo è 47-39 per Milano.

Nella ripresa la musica non cambiam un'altra fiammata di Nunnally vale il +15 (54-39) ma Avellino proprio non ci sta a cedere e i soliti Harper, Sykes e Young accorciano fino a -7. La rimonta però viene stoppata dalle bombe di Nedovic e Kuzminskas e così l'Olimpia va all'ultimo riposo avanti 73-60. La squadra di Pianigiani è in controllo e chiude il discorso in avvio di ultimo quarto con due triple in fila di Brooks per il +19 sull'85-66. Gli ultimi minuti sono di pura gestione per l'AX Armani Exchange che conquista gara 5 con pieno merito, pur riconoscendo i meriti di una Scandone mai doma.

Il tabellino

AX Armani Exchange Milano: Fontecchio, Jerrells 6, Burns 6, Nunnally 25, Micov 4, Tarczewski 12, Nedovic 13, Kuzminskas 12, Brooks 8, Musumeci ne, Della Valle ne, Cinciarini 6. All. Pianigiani

Sidigas Avellino: Nichols 15, Young 8, Filloy 5, Harper 15, Udanoh 14, D'Ercole ne, Sykes 11, Campani ne, Silins 3, Campogrande 5, Guariglia ne, Spizzichini ne. All. Maffezzoli.

Video - Highlights, gara 5 quarti: AX Armani Exchange Milano-Sidigas Avellino 92-76 03:40

Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino (Gara-5, quarti di finale Playoff, lunedì 27 maggio ore 20:45)

