Olimpia Milano, Ettore Messina è il nuovo coach: 3 anni per l'ex ct

Nel primo pomeriggio l’AX Exchange Olimpia Milano aveva comunicato la risoluzione contrattuale con Simone Pianigiani che lascia dopo due stagioni. Successivamente il club meneghino ha ufficializzato l’arrivo di Ettore Messina che diventa coach per 3 anni oltre alla carica di “President of Basketball Operations”.

Ettore Messina non allenava un club italiano dalla stagione 2004-2005, quando - alla guida di Treviso - vinse una Coppa Italia. Da allora le esperienze in Russia con il CSKA Mosca, a Madrid con il Real Madrid, oltre alle avventure in NBA con i Los Angeles Lakers nel 2012, come consulente di Mike Brown, e l'esperienza come vice di Popovich ai San Antonio Spurs dal 2014 al 2019.

Video - La Virtus Bologna di Ettore Messina, l'ultima italiana a fare il Grande Slam 01:41

In Italia, Ettore Messina ha conquistato 3 Scudetti con la Virtus Bologna (‘93, ‘98, 2001) e uno Scudetto con Treviso (2003). Inoltre ha vinto anche 7 volte la Coppa Italia (quattro con la Virtus e tre con Treviso), due volte la Coppa dei Campioni con la Virtus (‘98 e 2001) e una volta la Coppa delle Coppe nel ‘90.