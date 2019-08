Pesaro chiude il roster con un colpaccio: preso DeJuan Blair, centro ex-San Antonio Spurs

In un'estate in cui i grandi colpi rimbalzano ovunque, tra Serie A, Eurolega e NBA, anche la VL Pesaro lancia un acuto con la firma biennale di DeJuan Blair, centro di 203 cm per 120 kg, classe 1989, scelto con la numero 37 al draft del 2009 dopo essere uscito dall'università di Pittsburgh.

Blair si è costruito un nome con i San Antonio Spurs, franchigia in cui ha giocato per i primi quattro anni della carriera NBA registrando anche molte presenze da titolare: nonostante la statura da centro undersized e una verticalità relativamente scarsa, Blair si è ritagliato un ruolo da perfetto uomo-squadra sotto la guida di Gregg Popovich, che ne ha valorizzato al massimo le ottime qualità tecniche e caratteriali. Chiusa l'esperienza con gli Spurs, ha vestito le casacche di Dallas e Washington con una funzione più marginale e vissuto esperienze in Cina, Argentina e G-League, dove ha disputato l'ultima stagione con gli Austin Spurs, chiusa a 8.5 punti, 4.2 rimbalzi e 1.7 assist di media.

Particolarità di Blair è quella di aver perso i legamenti crociati anteriori di entrambe le ginocchia, letteralmente dissoltisi nonostante una doppia operazione subita ai tempi del liceo. Blair è riuscito a continuare a giocare sviluppando una muscolatura potentissima sui quadricipiti, fondamentali per mantenere la stabilità del ginocchio.

Le statistiche di DeJuan Blair nelle 7 stagioni trascorse in NBA

Stagione Squadra Partite Punti Rimbalzi 2009-10 San Antonio Spurs 82 7.8 6.4 2010-11 San Antonio Spurs 81 8.3 7.0 2011-12 San Antonio Spurs 64 9.5 5.5 2012-13 San Antonio Spurs 61 5.4 3.8 2013-14 Dallas Mavericks 78 6.4 4.7 2014-15 Washington Wizards 29 1.9 1.9 2015-16 Washington Wizards 29 2.1 2.0

" Era il pivot che cercavamo - dice di lui il presidente pesarese, Ario Costa -. Un giocatore di esperienza, leadership e mentalità vincente, un lungo che conosce i fondamentali e che può aiutare la squadra a crescere e raggiungere l'obiettivo fissato dal club. Abbiamo costruito un organico intrigante e futuribile. Blair è il giocatore giusto che ci può far sognare una salvezza tranquilla tenendo sempre i piedi per terra. "