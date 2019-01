Pesaro svolta: esonerato Massimo Galli, arriva Matteo Boniciolli in panchina

Al giro di boa del girone d’andata, la Vuelle Pesaro sognava godendosi il settimo posto in classifica e cavalcando una striscia aperta di tre vittorie consecutive, semplicemente impensabile a inizio stagione. Dopo poco più di un mese, la squadra è precipitata sul fondo della graduatoria, con una serie aperta di 6 sconfitte consecutive, culminata con il disastro di Reggio Emilia, che ha visto la VL sprofondare sotto un pesantissimo 108-66.

La società ha scelto di correre al riparo esonerando il coach, Massimo Galli, confermato in estate dopo aver centrato l’obiettivo salvezza in extremis nella passata stagione: al suo posto arriverà Matteo Boniciolli, rimastro free-agent dopo la chiusura dell’esperienza in LegaDue con la Fortitudo Bologna. La VL condivide l’ultima piazza in classifica(record di 4-10) con Pistoia e Torino, prossima avversaria in un match già cruciale (LIVE domenica alle 12.00 su Eurosport Player).

James Blackmon Jr. sta viaggiando a 19.4 punti di media a partita con il 53.5% da due e il 31.9% dall’arco. LaPresse

Nelle ultime partite, Pesaro è apparsa molto slegata e arrendevole, debole dal punto di vista difensivo e mentale e asfittica in attacco, con un contributo quasi nullo dai giocatori della panchina. James Blackmon ed Erik McCree rimangono comunque i due migliori realizzatori del campionato, rispettivamente con 19.4 e 19.2 punti realizzati in media a partita, mentre Egidijus Mockevicius è il miglior rimbalzista assieme a Ousman Krubally, a quota 11.1.