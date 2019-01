Pistoia fa lo scherzo a Varese, Bologna batte Brescia e avvicina le Final Eight

Grissin Bon Reggio Emilia – VL Pesaro 108 – 66

Secondo successo consecutivo per Reggio Emilia, che convince in una sfida praticamente senza storia già dal 1° tempo contro Pesaro. Dominio totale di Aguilar nel 1° quarto (11, ma anche 6 rimbalzi) e di Rivers (6, cui aggiunge 4 assist e altrettanti rimbalzi); la Grissin Bon controlla anche i rimbalzi, complice il 6/18 al tiro di Pesaro, e vola sul +10 già al 10’ (25-15). I padroni di casa aprono il 2° periodo con un parziale di 6-0 e allungano ulteriormente sfruttando le giocate dei lunghi (Gaspardo e Ortner, su tutti); la VL paga un pessimo 10/35 complessivo al tiro (1/7 da tre) e un apporto pressoché inesistente della panchina, sprofondando così a -28 dopo solo metà gara (57-29). Al 20’ di gioco Reggio Emilia spicca in tutte le statistiche, ma impressionano soprattutto i 17 assist e i 31 rimbalzi; per Pesaro anche un McCree da 2/13 dal campo, oltre a un Murray da 0 punti e 2 perse.

Nella ripresa Mockevicius cerca di ridare un senso alla sfida con 8 punti nel 3° quarto, ma le triple di Rivers e di Mussini spezzano anche le ultime, tenui, resistenze degli ospiti; al 30’ più del punteggio (81-44) colpisce la differenza di valutazione tra le due formazioni: 108 per Reggio Emilia, 30 per Pesaro. Tocca così a Candi, con 2 tiri liberi, portare la Grissin Bon in tripla cifra per punti realizzati quando mancano circa 3’ alla fine della partita; nel finale c’è gloria anche per i giovanissimi Soviero, classe 2001, e Vigori, classe 2000. 6 giocatori in doppia cifra per punti realizzati tra le file dei padroni di casa (top-scorer Aguilar con 20, oltre a 9 rimbalzi) e un Rivers da 15 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. McCree chiude con -7 di valutazione (3/21 al tiro), mentre a livello statistico si salvano Mockevicius (16, con 8 rimbalzi) e Artis (12, con 3/5 dal campo).

Video - Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-VL Pesaro 108-66 03:30

Banco di Sardegna Sassari – Alma Trieste 102 – 97

Sassari fa sua una sfida fondamentale per conquistare un posto alle prossime Final Eight di Coppa Italia, superando Trieste grazie alle prove dei suoi principali tenori. Il Banco di Sardegna trova subito un Thomas perfetto al tiro (9, con 4/4 al tiro, oltre a 2 assist) e percentuali elevate; Trieste replica con i 14 della coppia Sanders-Wright, ma paga l’1/8 complessivo da tre punti (24-20 al 10’). Nel 2° quarto Smith si mette al servizio dei compagni, con 5 assist, mentre Bamforth e Cooley cominciano a trovare la via del canestro con maggiore continuità, permettendo così ai padroni di casa di scavare il primo solco (51-39) a metà gara.

In apertura di ripresa Trieste viene condotta ancora da Wright e sembra ritrovare anche il tiro pesante, mentre Bamforth si traveste da rifinitore per i compagni, specie per il trio Cooley-Pierre-Polonara; le distanze rimangono così sostanzialmente immutate anche a fine 3° periodo (76-63). All’Alma non basta così lo show balistico di Fernandez (5/7 da tre) nell’ultima frazione, anche perché Bamforth e Cooley proseguono nella loro ottima giornata e, con 16 punti equamente divisi, vanificano il parziale di 26-34 che caratterizza gli ultimi 10’ in favore degli ospiti. Cooley è il miglior realizzatore con 24 (e 8 rimbalzi) di Sassari, seguito da Bamforth (20) e Pierre (18), ma compliscono soprattutto i 27 assist della Dinamo. A Trieste non bastano i 25 di Fernandez e i 22 di Wright.

Video - Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Alma Trieste 102-97 03:59

Segafredo Virtus Bologna – Germani Basket Brescia 88 – 80

Torna al successo la Segafredo Virtus Bologna, che supera non senza qualche patema Brescia e si mantiene in zona Final Eight con 14 punti in classifica. I padroni di casa sfruttano subito la presenza fisica di M’Baye e trovano una coralità offensiva che frutta ben 24 punti nella prima frazione; la squadra di coach Diana viene tenuta a galla solamente dalla coppia Cunningham-Mika, da cui vengono 13 dei 16 punti complessivi degli ospiti nei primi 10’ (24-16). Nella seconda frazione Brescia sistema un po’ la fase offensiva, trovando punti da più giocatori, ma le perse (4) e gli errori dalla distanza e a cronometro fermo non le consentono di approfittare dei 6 turnovers e dello 0/5 in lunetta della Virtus. Le distanze rimangono così immutate a metà gara (42-34 al 20’ di gioco).

Video - Aradori e l'assist magico per Kravic: la Virtus vola nel primo tempo con Brescia 00:11

Trascinata da Abass, Beverly e Hamilton, la Germani riapre la gara nel 3° quarto, sfruttando la superiorità a rimbalzo offensivo e trovando anche molti viaggi in lunetta; Bologna vede ben 7 giocatori segnare nella stessa frazione, ma paga a rimbalzo e prende meno conclusioni rispetto agli ospiti (63-63 al 30’). Tocca allora alla coppia M’Baye-Taylor salire in cattedra nell’ultimo periodo: l’ala piazza un 2/2 da oltre l’arco ed è presente a rimbalzo, mentre il playmaker ne realizza 15, vanificando così i tentativi di recupero di Brescia e riportando al successo i suoi. Oltre ai 22 (con 8 assist) di Taylor, importanti anche le prove di Kravic (14, con 6 rimbalzi e 3 stoppate) e M’Baye (14 e 9 rimbalzi). Brescia trova 15 rimbalzi offensivi, ma anche un pessimo 3/16 da tre punti di squadra.

Video - Highlights: Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia 88-80 05:03

Oriora Pistoia – Openjobmetis Varese 71 – 65

Pistoia interrompe nel miglior modo possibile la striscia di 4 sconfitte consecutive, superando al PalaCarrara una Varese che era reduce da 2 successi prima di questa sfida. Partenza sprint per la Openjobmetis, che trova subito i canestri di Archie e il solito lavoro a rimbalzo (saranno 7 i rimbalzi offensivi a fine 1° quarto) con Cain; Pistoia risponde però coi canestri dei propri esterni (7 a testa per K. Johnson e Peak) e chiude avanti 23-17 al 10’ di gioco. I padroni di casa rimangono a secco nei primi 4’ del 2° periodo, mentre Varese, con Natali e Tambone, si sblocca da oltre l’arco dopo lo 0/9 accumulato fino a quel punto; l’Oriora si sblocca su azione dopo circa 8’ grazie ad Auda, ma tocca a D. Johnson bruciare la sirena di metà gara con la tripla che mantiene avanti i suoi (36-35 al 20’). La squadra di coach Caja non riesce a valorizzare a pieno i recuperi (5) e il lavoro a rimbalzo offensivo (10, ma sono comunque 9 quelli dei padroni di casa a metà gara).

A inizio ripresa continuano le difficoltà offensive delle due formazioni, ma D. Johnson prova a rimediare in favore dei padroni di casa con 4 triple nel 3° quarto; Varese, nonostante il 5/15 complessivo dal campo del 3° periodo, rimane in scia grazie ai canestri di Archie e al lavoro sotto i tabelloni di Cain (52-51 al 30’). Nell’ultima frazione Della Rossa è l’uomo-ovunque per l’Oriora, mentre Auda è il finalizzatore capace di rispondere ai canestri di Archie e di Avramovic (61-60 al 35’). Le battute finali sono un susseguirsi di emozioni, con Pistoia trascinata da Peak e dal lavoro di Krubally sotto i tabelloni, ma anche dal solito D. Johnson. La guardia statunitense chiude con 26 punti (6/9 da tre), ma grande prova anche di Krubally sotto le plance (13 rimbalzi) e fondamentali i canestri della coppia K. Johnson-Peak. Alla Openjobmetis non bastano i 19 di Archie e la doppia-doppia di Cain (11 e altrettanti rimbalzi).

Video - Highlights: Oriora Pistoia-Openjobmetis Varese 71-65 03:32

Fiat Torino – Acqua S. Bernardo Cantù 96 – 106

Secondo successo consecutivo in campionato per l’Acqua S. Bernardo che, grazie a un sontuoso Jefferson e ai punti della coppia Blakes-Gaines, espugna il PalaVela di Torino. Il 1° quarto è un contraddistinto dalle prestazioni personali di Carr e di Jefferson: il playmaker della Fiat piazza 10 punti (5/5 al tiro), ma il lungo di Cantù risponde con 9 e altrettanta perfezione al tiro; i padroni di casa chiudono però avanti 25-23 anche grazie alla produzione offensiva di Moore. Nel 2° periodo le triple di Gaines (3) e Blakes (2) provano a scavare un primo importante solco, ma Torino risponde coi punti del solito Carr (18 a metà gara) e con un redivivo McAdoo, mantenendosi così in scia degli avversari a metà partita (47-49).

Nella ripresa è Hobson a cercare di riportare avanti la Fiat, dimostrandosi particolarmente caldo da oltre l’arco dei 6.75 (11, con 3 triple); Cantù risponde però col gioco dei lunghi e con un Mitchell che, dopo aver svolto bene il ruolo di rifinitore, prova a mettersi un po’ più in proprio ottenendo buoni risultati (65-66 al 30’). L’ultimo quarto si apre con lo show offensivo di Wilson (8 consecutivi), cui però risponde prontamente Gaines; le due squadre replicano colpo su colpo in fase offensiva e l’equilibrio dura fino all’ultimo dei tempi regolamentari, protraendo così la sfida all’overtime (91-91 al 40’). Nel supplementare gli ospiti ringraziano i canestri di Jefferson e di Blakes, mentre McAdoo non può impedire ai padroni di casa la sconfitta. Sontuoso Jefferson (22, con 9 rimbalzi), ottimo Gaines (26, con 5/11 da tre) e prova all-around per Mitchell (15, con 7 rimbalzi e 9 assist). Alla Fiat non bastano 5 giocatori in doppia cifra per punti realizzati (top-scorer Carr, con 21).

Video - Highlights: Fiat Torino-Acqua S.Bernardo Cantù 96-106 d1ts 04:17

AX Armani Exchange Milano – Dolomiti Energia Trentino 86 – 78

Riprende la corsa vittoriosa di Milano, che si aggiudica la sfida con Trento grazie a un 3° quarto impressionante. Parte a ritmi decisamente più elevati la Dolomiti Energia, cercando spesso la conclusione da due punti e lavorando meglio a rimbalzo offensivo; non ingannino le 3 carambole conquistate nel 1° quarto dai padroni di casa sotto il tabellone avversario, perché esse maturano tutte nell’ultima azione di gioco. Milano ha anche 5 perse e 1/5 da tre punti, non riuscendo così a indirizzare subito la sfida (18-18 al 10’). Nel 2° periodo gli ospiti vengono trascinati dalla coppia Mian-Jovanovic, autrice di 15 punti, mentre l’AX Armani Exchange risponde coi canestri di Jerrells e la presenza di Gudaitis sotto i tabelloni, rimanendo così a contatto a metà gara (39-40).

Nella ripresa Milano trova subito un parziale di 15-4 e prova a prendere in mano le redini della sfida, specialmente grazie ai canestri di Della Valle e alla presenza a rimbalzo offensivo di Kuzminskas (54-44 al 26’). Trento prosegue in un 3° quarto da incubo e i padroni di casa provano a dilagare, controllando i rimbalzi e trovando punti da ben 8 giocatori diversi (64-51 al 30’). L’ultima frazione vede il sussulto d’orgoglio di Marble, il quale realizza 10 punti, vanificato dal gran lavoro di Gudaitis e dalle triple delle guardie biancorosse. Grandi prove di Della Valle (18, con 4/5 da tre), di Gudaitis (19, 8 rimbalzi e 4 assist) e buon impatto, specie a rimbalzo (12, di cui 6 offensivi) di Kuzminskas. Alla Dolomiti Energia non bastano gli 11 recuperi (a fronte di 8 perse), vanificati dalle difficoltà offensive del 3° periodo e dal 45% da due punti di squadra.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Dolomiti Energia Trentino 86-78 04:07

Umana Reyer Venezia - Vanoli Basket Cremona 78 - 67

Ritorna a vincere e si conferma al 2° posto in classifica Venezia, contro una Vanoli che arriva così al 12° k.o. in altrettante sfide giocate in Laguna, mentre De Raffaele prosegue nella sua tradizione vincente contro Sacchetti (8° successo a fronte di 0 sconfitte). L'Umana Reyer si affida subito alla coppia Bramos-Watt e offensivamente gioca una buona pallacanestro, trovando ottime penetrazioni degli esterni e buoni pick&roll; Cremona risponde con Demps (9 nel 1° quarto) e lavorando meglio dei padroni di casa a rimbalzo offensivo, nonostante la prematura sostituzione di Mathiang per problemi di falli, ma dopo 10' di gioco è comunque sotto (20-15). La squadra di coach Sacchetti trova però uno Stojanovic incontenibile nel parziale di 0-11 in apertura di 2° periodo, mentre Venezia fatica tremendamente a trovare la via del canestro e solamente in chiusura di frazione Tonut riesce a ristabilire una sostanziale parità (33-34 al 20'). Colpisce in negativo il 6/25 complessivo da tre punti (3/11 Venezia, 3/14 Cremona) per due delle squadre che più si affidano, peraltro con i migliori risultati, al tiro pesante.

Video - Reyer Venezia show in campo aperto con gli assist di Stone e Tonut! 00:48

A inizio ripresa l'Umana Reyer si riporta avanti grazie ai canestri di Watt e alle triple delle sue guardie, ma Mathiang risponde colpo su colpo e, con 9 punti consecutivi per la Vanoli, ristabilisce la parità (47-47 al 27'); Cremona trova però risposte offensive solo dal proprio centro, mentre i padroni di casa beneficiano ancora delle triple di Tonut e, in chiusura di periodo, delle giocate di Washington per portarsi sul +8 al 30' di gioco (55-47). Gli oro-granata migliorano le proprie percentuali da oltre l'arco e allungano raggiungendo anche la doppia cifra di vantaggio (67-54 al 25'); Cremona fatica invece a scardinare la difesa avversaria e continua a ricercare la soluzione da tre punti, ma senza grandi successi, così le distanze rimangono invariate, a tutto favore di Venezia. Grande prova di Tonut (14 e 7 assist), ottima costanza di Watt in fase di realizzazione (18 con 2 soli errori al tiro) e bene anche Bramos (12 e 8 rimbalzi). Per la Vanoli 15 di Ricci e buon impatto di Stojanovic (12 e 3 assist), ma anche la peggior prova offensiva della stagione con un negativo 7/30 da tre punti.

Video - Highlights: Umana Reyer Venezia-Vanoli Basket Cremona 78-67 03:55