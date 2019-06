Più lunga, esperta e attrezzata: Venezia ha vinto lo scudetto come moderna squadra 3&D

In una serie che è vissuta nel segno dell'alternanza in equilibrio, con 6 partite tesissime, lottate e combattute, uno strano gioco del destino ha invece voluto una gara-7 a senso unico, con un divario finale (+26) mai visto (e nemmeno immaginabile) fino alla sirena di sabato sera. Venezia ha spento con piena autorità la Cinderella-story sassarese, una favola tipicamente pozzecchiana dai contorni epici ma incapace di appoggiarsi su una solida base alle prime avvisaglie di naufragio. Alla fine, ha vinto la squadra più lunga, più attrezzata, più esperta, quella partita come reale antagonista di Milano, conscia di potersi infilare in quelle brecce aperte nella corazza della favorita Olimpia, frutto di una stagione logorante in Eurolega e di una gestione lacunosa. Insomma, usando un gioco di parole, ha vinto la squadra che è sempre stata più squadra.

Difesa e tiro da tre punti: Venezia moderna squadra 3&D

Nell'altalena della serie-scudetto, la Reyer non si è snaturata nella decisiva gara-7, vincendo con la sua pallacanestro, espressa probabilmente al suo livello più alto su entrambi i lati del campo. La tenuta mentale e difensiva, veri capisaldi della filosofia di coach De Raffaele, sono state eccellenti: in una giornata in cui avrebbe avuto bisogno della partita della vita, Sassari ha invece chiuso con 61 punti, peggior prestazione offensiva non solo dei playoff, ma dell'intera stagione. La Dinamo ha perso tutti i suoi punti di riferimento, sia in area, che Venezia ha intasato e appesantito in ogni momento, vincendo anche la battaglia a rimbalzo (46-42) per la seconda volta nella serie, sia sul perimetro, dove il tiro da tre punti, arma già di per sé poco sfruttata da coach Pozzecco, non è stato in grado di aprire la scatola come successo invece nella serie con Milano.

In attacco, Venezia ha saputo allargare con sapienza le maglie difensive della Dinamo con un'alternanza quasi matematica tra area e perimetro, e approfittare poi del crollo mentale degli avversari per metterli spalle al muro in un secondo tempo trasformatosi in mattanza. La Reyer ha messo a referto 87 punti, pareggiando la miglior prestazione offensiva dei playoff, già vista nella coppia di partite vinte a cavallo delle due serie con Trento e Cremona, e ha ritrovato efficacia nel tiro da tre punti, l'arma principale sfoderata nelle altre vittorie delle finali: il 13/32 (40.6%) dall'arco chiude il cerchio sul 77/217 complessivo delle finali (35.5%), contrapposto al 46/147 (31.3%) di Sassari. Perché la Dinamo sarà andata anche tanto in area (285 tiri da due contro i 231 della Reyer) e tirato molti più liberi (188 contro 119) ma lo ha fatto con percentuali scadenti, accusando un -5% da due (45.3% contro 50.2%) e un modesto 71.8% dalla lunetta che non ha permesso di capitalizzare appieno la continua ricerca del post-up dei lunghi. Sostanzialmente, ha vinto la pallacanestro più moderna di Venezia. Se oggi si parla tanto di giocatori 3&D (forti in difesa e micidiali dall'arco), possiamo intendere la Reyer come una squadra 3&D, emblema assoluto della modernità cestistica.

Le statistiche a confronto della serie-scudetto:

tiri da due tiri da tre tiri liberi rimbalzi Venezia 116/231 (50.2%) 77/217 (35.5%) 81/119 (68.1%) 36.5 Sassari 129/285 (45.3%) 46/147 (31.3%) 135/188 (71.8%) 42.4

La forza della mente e i veri leader

Last but not least, la testa. Ha vinto chi ne ha avuta di più, fino alla fine. Salvatasi quasi in corner in gara-6 dopo lo sfogo di Pozzecco in conferenza stampa, Sassari è scomparsa nell'ultimo atto del Taliercio, tradita dalla mancanza di un vero leader. Non lo è stato Rashawn Thomas (16 punti sì, ma sporcati da un brutto 5/15 dal campo e da troppi episodi di nervosismo e trash-talking), non lo è stato Jack Cooley, presto passato in deleteria versione pugile, non lo è stato Dyshawn Pierre, totalmente eclissatosi nel finale della serie, e non lo è stato nemmeno il gruppo degli italiani, ancor più sparuto. A Venezia, invece, sono emersi i leader. Austin Daye a parte, meritato MVP per un giocatore dal talento superiore, hanno fatto la differenza gli elementi che avevano già vinto due anni fa con De Raffaele, e quindi già abituati a farlo: Michael Bramos (22 punti, season-high, con 5 triple) è sempre lo stesso che aveva infilato la bomba decisiva contro Trento, MarQuez Haynes (21 punti con pari efficacia dall'arco e in penetrazione) e il silenzioso Julyan Stone, che, pur riempiendo poche caselle del box-score, non ha rivali per mole di lavoro oscuro.