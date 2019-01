Polveri bagnate per Cremona, ne approfitta Venezia che ritorna alla vittoria

Umana Reyer Venezia - Vanoli Basket Cremona 78 - 67

Ritorna a vincere e si conferma al 2° posto in classifica Venezia, contro una Vanoli che arriva così al 12° k.o. in altrettante sfide giocate in Laguna, mentre De Raffaele prosegue nella sua tradizione vincente contro Sacchetti (8° successo a fronte di 0 sconfitte). L'Umana Reyer si affida subito alla coppia Bramos-Watt e offensivamente gioca una buona pallacanestro, trovando ottime penetrazioni degli esterni e buoni pick&roll; Cremona risponde con Demps (9 nel 1° quarto) e lavorando meglio dei padroni di casa a rimbalzo offensivo, nonostante la prematura sostituzione di Mathiang per problemi di falli, ma dopo 10' di gioco è comunque sotto (20-15). La squadra di coach Sacchetti trova però uno Stojanovic incontenibile nel parziale di 0-11 in apertura di 2° periodo, mentre Venezia fatica tremendamente a trovare la via del canestro e solamente in chiusura di frazione Tonut riesce a ristabilire una sostanziale parità (33-34 al 20'). Colpisce in negativo il 6/25 complessivo da tre punti (3/11 Venezia, 3/14 Cremona) per due delle squadre che più si affidano, peraltro con i migliori risultati, al tiro pesante.

A inizio ripresa l'Umana Reyer si riporta avanti grazie ai canestri di Watt e alle triple delle sue guardie, ma Mathiang risponde colpo su colpo e, con 9 punti consecutivi per la Vanoli, ristabilisce la parità (47-47 al 27'); Cremona trova però risposte offensive solo dal proprio centro, mentre i padroni di casa beneficiano ancora delle triple di Tonut e, in chiusura di periodo, delle giocate di Washington per portarsi sul +8 al 30' di gioco (55-47). Gli oro-granata migliorano le proprie percentuali da oltre l'arco e allungano raggiungendo anche la doppia cifra di vantaggio (67-54 al 25'); Cremona fatica invece a scardinare la difesa avversaria e continua a ricercare la soluzione da tre punti, ma senza grandi successi, così le distanze rimangono invariate, a tutto favore di Venezia. Grande prova di Tonut (14 e 7 assist), ottima costanza di Watt in fase di realizzazione (18 con 2 soli errori al tiro) e bene anche Bramos (12 e 8 rimbalzi). Per la Vanoli 15 di Ricci e buon impatto di Stojanovic (12 e 3 assist), ma anche la peggior prova offensiva della stagione con un negativo 7/30 da tre punti.