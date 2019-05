" La cosa che non vorrei accadesse è che domani mattina mi svegliassi tutto sudato e mi ritrovassi a Formentera pensando che sia stato tutto un sogno "

Con la solita schiettezza e il proverbiale disincanto, Gianmarco Pozzecco apre così la conferenza stampa alla Club House societaria della Dinamo Sassari in vista della serie di semifinale playoff contro l'AX Armani Exchange Milano che scatterà mercoledì sera al Forum di Assago. "Potevo venire in conferenza stampa dichiarando che Milano è la squadra più forte - il che è una verità - ma questo sarebbe irrispettoso nei confronti dei miei giocatori. Sarebbe forse più semplice voler partire da sfavoriti ma non è così, non siamo sfavoriti, vedo la ferocia con cui si allenano i miei giocatori", dice il Poz.

Il Banco di Sardegna è la squadra più in forma, ha fatto fuori 3-0 l'Happy Casa Brindisi al primo turno e cavalca una striscia di 19 risultati utili consecutivi, con anche la conquista della FIBA Europe Cup. "In questo momento siamo la squadra che gioca nettamente meglio e ho i giocatori più forti. Sicuramente Milano è una squadra straordinaria, un grande club e ha uno staff eccellente, la rispettiamo, ma siamo la squadra che in questo momento sta facendo meglio", aggiunge.

Nello specifico della serie con l'Olimpia, Pozzecco sottolinea: "Il talento di Milano è spropositato e ha una capacità disarmante di fare canestro. Dovremo essere bravi in difesa a contenerli e in attacco a metterli in difficoltà. Hanno tante individualità che possono fare la differenza, una panchina lunghissima e sono curioso di vedere che scelte faranno rispetto agli stranieri. Saranno partite agonisticamente toste in cui si segnerà. Dobbiamo approfittare del fatto che siamo in confidenza in attacco per tenere il loro passo".

"Però - e questo non sia preso per arroganza, perché abbiamo grande rispetto di Milano e di quello che sta facendo - ma parlare di quanto è forte Milano significherebbe metterci addosso l’atteggiamento degli sfavoriti mentre io voglio parlare di noi, sono sicuro che i miei ragazzi daranno tutto anche se alla fine dovessimo perdere 3-0. Sono talmente orgoglioso di questi ragazzi che non ho tempo per guardarmi intorno e pensare ad altro se non con il mio staff per preparare le gare e lavorare. Dobbiamo allenarci, continuando a vivere questo sogno, sono focalizzato su questo. Abbiano un’isola che ci sostiene, e ora secondo me anche più: è una responsabilità quella che oggi viviamo rispetto a tutto il mondo della pallacanestro".