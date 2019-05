" Il matrimonio è certo, un desiderio forte che condivido con la mia compagna. Lo scudetto lo è altrettanto, ma non dipende solo da me. Se dovessimo arrivare in fondo e vincerlo, quasi quasi mi sposo in campo "

Gianmarco Pozzecco è un istrione e lo è fino in fondo! Nel giorno in cui scatta la serie di semifinale playoff tra il suo Banco di Sardegna Sassari e l'AX Armani Exchange Milano, il "Poz" parla a La Gazzetta dello Sport di questa sua "rinascita" in Sardegna e del grande momento della sua squadra, arrivata a 19 risultati utili consecutivi, con la FIBA Europe Cup in bacheca e con un approccio incredibile nei playoff come ha detto il 3-0 all'Happy Casa Brindisi nel primo turno.

" Non esiste l’effetto Poz, esiste l’effetto Spissu, Smith, Cooley e via dicendo. Le partite le vincono i giocatori "

Quindi, profilo basso per Pozzecco e per la Dinamo che stasera scende in campo sul parquet del Forum per gara 1 contro l'Olimpia di Simone Pianigiani (diretta su Eurosport). Profilo basso ma tutt'altro che arrendevole. "Calma, vorrei chiarire: per me non siamo sfavoriti. Ma se dico che non siamo brutti non significa che siamo diventati belli. Semplicemente nutro una stima clamorosa verso i miei giocatori per come si sacrificano ogni giorno. Sarei irrispettoso nei loro confronti se dichiarassi qualcosa di diverso", dice il Poz che però stima anche gli avversari: "Certo, ma nessuno si deve permettere di mettere in dubbio la mia stima nei confronti di Milano. Conosco il valore di gente come Nedovic, James, Micov, Kuzminskas e di Simone Pianigiani, un vincente".

Video - Spissu è incontenibile: le sue 4 triple fanno volare Sassari 00:53

Pozzecco si troverà di fronte Simone Pianigiani, uno che ha vinto 22 serie di playoff in Italia senza mai perderne una: "E' impensabile accostare il mio curriculum di allenatore al suo. Ho grande rispetto per Simone: 22 serie playoff vinte non sono uno scherzo. Lui vuole interrompere la nostra striscia di successi e noi la sua, per proseguire il sogno. Giochiamo divertendoci e divertendo, così ci siamo attirati parecchie simpatie, in tanti tiferanno per noi".

Arrivando al dunque, Sassari può battere la Milano campione d'Italia in carica e favorita per il bis? "Si, perché non siamo preoccupati di arrivare in finale. Il nostro obiettivo è un altro: crescere giocando questa pallacanestro, sapendo di essere sulla strada giusta nella costruzione di un gruppo vincente. Perché stiamo vivendo un’annata mitologica ma non siamo sazi: l’ansia del risultato, la voglia di emergere e la sete di vittoria nonostante la forza degli avversari, non manca mai. Perché siamo riusciti a mettere la serie con Milano sullo stesso piano. Per tutti questi motivi continuo a dire che non siamo sfavoriti", la chiosa di Pozzecco.