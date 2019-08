Rashawn Thomas fermato per possesso di ecstasy e marijuana: rischia dai 2 ai 10 anni di carcere

È stato grande protagonista della cavalcata della Dinamo Sassari verso la finale-scudetto (poi persa in gara-7 contro Venezia), ma ora Rashawn Thomas sembra essere finito in grossi guai con la legge. L'ala statunitense, che ha lasciato la Sardegna firmando con la squadra serba del Partizan Belgrado, è stato pizzicato per eccesso di velocità nella contea di Cooke, in Texas. Durante il controllo, la polizia ha però ritrovato all'interno dell'automobile tre grammi e mezzo di marijuana, alcune pasticche di ecstasy e due fiale di olio di hashish, un concentrato a elevato contenuto di THC.

Thomas è stato rilasciato su cauzione dopo aver pagato 32.000 dollari, ma è stato denunciato e ora rischia dai due ai dieci anni di carcere se verrà ritenuto colpevole di reato di terzo grado.

Le statistiche di Rashawn Thomas da professionista:

Anno Squadra Punti Rimbalzi Assist 2017-18 Oklahoma City Blue 13.9 7.2 2.7 2018-19 Dinamo Sassari 12.5 6.6 2.1

Nato il 15 agosto 1994 a Oklahoma City, Thomas è uscito dall'università di Texas A&M nel 2017, venendo però ignorato al draft. Dopo aver cominciato la carriera da professionista in G-League con gli Oklahoma City Blue, franchigia affiliata agli Oklahoma City Thunder, è sbarcato a Sassari nell'estate del 2018: con la maglia della Dinamo, ha vinto la FIBA Europe Cup e raggiunto le finali-scudetto dopo aver eliminato Brindisi e Milano. Nei playoff è letteralmente esploso, viaggiando a 17.3 punti con 8.7 rimbalzi di media in 13 gare.