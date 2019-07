Riccardo Moraschini ufficiale all'Olimpia Milano: ha firmato un contratto triennale

Due giorni dopo l'annuncio di Aaron White, l'Olimpia Milano ufficializza l'inserimento di un altro nuovo tassello nel roster di Ettore Messina: lasciata la Happy Casa Brindisi, Riccardo Moraschini ha inchiostrato un contratto triennale. L'esterno emiliano, nato a Cento (Ferrara) nel 1991, è reduce dalla miglior stagione della carriera, che gli è valsa il premio di miglior italiano del campionato: reinventatosi nel ruolo di playmaker d'ordine per sopperire all'infortunio di Wes Clark, Moraschini ha chiuso con 12.3 punti, 3.3 rimbalzi e 2.8 assist di media, con il 45.5% da due e il 35% dall'arco, e ha aiutato la sua Brindisi a raggiungere la finale di Coppa Italia (poi persa contro Cremona) e il quinto posto in regular-season. Ha scelto Milano rinunciando alla possibilità di un minutaggio e di un ruolo maggiore con un eventuale rinnovo a Brindisi e resistendo al corteggiamento della Virtus Bologna, squadra in cui è cresciuto e in cui ha debuttato in Serie A nel 2007.

Le statistiche di Riccardo Moraschini con Brindisi

Punti Rimbalzi Assist %da due %da tre 12.3 3.3 2.8 45.5% 35.0%

"A Milano avrò la possibilità di giocare al più alto livello possibile in Europa e questo mi permetterà di migliorare ancora, anche in allenamento - le prime parole da biancorosso -. Il mio ruolo sarà quello di seguire allenatore e compagni, aiutando la squadra a raggiungere i suoi obiettivi, facendo tutto quello che serve".

Moraschini si va ad aggiungere a un pacchetto-italiani composto dai confermati Andrea Cinciarini, Jeff Brooks e Amedeo Della Valle. Milano ha già salutato Simone Fontecchio, che ha però visto sfumare la trattativa per il ritorno alla Virtus Bologna: su di lui, ha rimesso pesantemente gli occhi Reggio Emilia, che lo segue già da tempo.