Entusiasmo. E’ questa la parola chiave per descrivere la serie playoff tra Banco di Sardegna Sassari ed Happy Casa Brindisi che prenderà il via sabato 18 maggio alle 20.45 al PalaSerradimigni (diretta Eurosport Player). Entusiasmo di due squadre arrivate alla post season senza aspettarselo a inizio stagione: quello di un allenatore, Gianmarco Pozzecco, che ha trascinato i suoi a 16 vittorie consecutive, a vincere la Europe Cup e a superare proprio all’ultima curva la rivale Brindisi. Entusiasmo dei pugliesi, che hanno trovato nella squadra di Vitucci un simbolo a cui affidare le proprie speranze sportive, vivendo una stagione ricca di sorprese: la finale di coppa Italia raggiunta in extremis, l’esplosione di Moraschini e di John Brown III risaliti dalla A2. Il sogno concreto – per entrambe - di poter scrivere ancora pagine importanti in questa stagione, da lasciare ai posteri.

Sassari e la magia del Poz

Sedici vittorie consecutive sono il biglietto da visita di coach Pozzecco, che dal suo arrivo sulla panca sarda (11 febbraio) ha perso soltanto tre partite, di cui una a tavolino (con Cremona, per ingenuità nell’aver mandato in panchina l’allenatore squalificato), una in semifinale di coppa Italia appena dopo il suo insediamento e quella appena successiva con Venezia. Un bottino invidiabile, che non ha eguali nella storia della società isolana, nemmeno per la squadra che vinse il triplete nel 2015. Merito di Pozzecco, del suo entusiasmo, ma anche di un gruppo che ha saputo compattarsi dopo una prima parte di stagione indecifrabile, con tanti alti e bassi e non troppa coerenza di risultati. Le vittorie di Milano e soprattutto la coppa alzata a Wurzburg sono state le micce per il rush finale, che ha consegnato l’importante fattore campo, valore potenzialmente inestimabile in una serie playoff. Al Serradimigni sono state 10 su 15 le vittorie biancoblu e proprio il pubblico sassarese potrebbe giocare un ruolo determinante in una serie che potrebbe andare a gara 5.

Video - Il pre-partita di Pozzecco: “Si ricorderanno di Sassari in finale, andiamo in campo e prendiamocela” 00:44

Brindisi: esperienza e sfrontatezza

Sfiorato il successo in coppa Italia, l’Happy Casa ha mantenuto un andamento più o meno costante, con l’unica pecca di aver perso il vantaggio del campo nell’ultima gara di regular season. Poco importa però se pensiamo a dove è arrivata la squadra di Vitucci, che in estate era partita con l’obiettivo di salvarsi, stravolto dopo mezza stagione. Fondamentale l’asse ex varesina formata dal coach e dal capitano Adrian Banks, reincarnato nell’atleta che portò la Cimberio alla semifinale scudetto con Siena e che oggi non fa trasparire alcunché dei suoi 33 anni. Così come le consacrazioni di Riccardo Moraschini e John Brown III. Per il primo è stato un ritorno in grande stile in serie A: dopo il bell’anno di Trento (2016-17), l’infortunio ne ha fermato l’evoluzione facendolo ripartire dalla A2 con Mantova. Un calvario che l’ha temprato fino a farlo rinascere sotto la guida di Vitucci – il quale l’ha riadattato a playmaker in ruolo dell’infortunato Clark – ed esplodere fino ad essere meritatamente eletto miglior italiano del campionato. Per il secondo, premiato “giocatore rivelazione” della LBA, la consacrazione dopo i positivi anni in A2 tra Roma e Treviso e il passaggio da gregario a leader della squadra, dove spicca per punti realizzati (solo 7 in meno di Banks), rimbalzi e percentuale da 2 (54,7).

Video - Moraschini la vince allo scadere e Brindisi vola alle Final Eight di Coppa Italia! 01:11

Le chiavi della sfida

Si scontrano due squadre abituate a segnare tanto, ma in modo diverso: Sassari preferisce agire oltre l’arco, dove tira col 37%, Brindisi invece fa meglio da due (52,8%) sfruttando l’abilità di Brown nell’andare a rimbalzo, qualità che non fa difetto nemmeno ai ragazzi di Pozzecco, secondi in stagione con 40,1 carambole a partita. Decisivo, oltre che il fattore campo che sorride al Banco, sarà l’aspetto difensivo e il controllo delle palle parse, ipotizzando partite ai 90 punti con tanta corsa e quindi più facile perdita di lucidità nei momenti salienti.