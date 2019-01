Sassari cala la cinquina! Domata Reggio Emilia grazie a un ottimo Jaime Smith

Banco di Sardegna Sassari - Grissin Bon Reggio Emilia 82 - 71

Quinto successo consecutivo in campionato per il Banco di Sardegna Sassari, che supera una Reggio Emilia falcidiata dalle assenze, grazie a un'ultima frazione in cui gli ospiti trovano 2 soli canestri su azione. Partenza sprint per la Grissin Bon, che trova subito un parziale di 9-0 grazie ai canestri di Allen (10 nel 1° quarto) e Cervi, cui Sassari risponde però con le triple del nuovo arrivato McGee e di Gentile, per un controparziale di 16-3 (16-12 al 5'); la squadra di coach Esposito registra la fase difensiva e in attacco comincia a sfruttare il fisico di Cooley e la presenza nel pitturato di Thomas, chiudendo avanti il 1° periodo (27-21). Candi prova a ricucire le distanze con 5 punti consecutivi in apertura di 2° quarto, ma le giocate di Gentile e lo show offensivo di Smith permettono ai padroni di casa di allungare sul massimo vantaggio di 14 lunghezze (48-34) a 2' dall'intervallo; solamente grazie alle triple (7/12 nel 1° tempo, cui fa però da contraltare il 35% da 2) gli ospiti riescono a rimanere a galla, chiudendo comunque con un ritardo in doppia cifra la prima metà di gara (50-40).

In apertura di ripresa Rivers prova a trascinare Reggio Emilia verso una rimonta anticipata, ma si fa espellere per somma di falli antisportivo e tecnico al 24' di gioco (54-47): incredibilmente però Sassari spreca molte ghiotte occasioni e subisce il completo rientro degli ospiti, che, trascinati da Allen e Mussini, rimettono addirittura la testa avanti (60-61 al 28'), prima di chiudere in perfetta parità a quota 64 il 3° periodo. Il Banco di Sardegna apre l'ultima frazione con un parziale di 9-0, propiziato dalle grandi giocate di Thomas e Gentile, e poi beneficia di un momento in cui nessuna delle due squadre riesce a trovare la via del canestro, con i biancorossi fermi al solo canestro di Cervi nei primi 7' del periodo. Le difficoltà offensive della Grissin Bon proseguono per tutto il periodo (2 soli canestri su azione negli ultimi 10'), mentre Sassari trova punti da 8 giocatori diversi e conquista così il 5° successo di fila in Serie A. Grande prova di Smith (14 e 7 assist), bene Gentile (12 e 5/7 dal campo), mentre all'esordio McGee trova 9 punti e Carter ne mette 8 (con 5 rimbalzi e 3 recuperi). Allen (21 e 5 assist) è il più continuo tra le file di Reggio Emilia, che trova anche i 14 (e 7 rimbalzi) di Mussini.

