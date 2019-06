Sassari è immortale, ma Daye è sontuoso. Venezia sbanca il PalaSerradimigni e va sul 2-1

Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia 73 - 76

L’Umana Reyer Venezia sbanca il PalaSerradimigni faticando molto a gestire vantaggi anche importanti, complice una Sassari praticamente immortale, trascinata a più riprese da vari protagonisti. Nel 1° tempo a fare la differenza sono soprattutto le pessime percentuali del Banco di Sardegna (7/21 da 2, 3/11 da 3) e il clinic offensivo di Daye, quest’ultimo devastante nel gioco spalle a canestro e autore di 10 punti all’intervallo. Nella ripresa Polonara e Gentile salgono in cattedra in ambo le fasi, mentre Pierre e Thomas realizzano i punti necessari a completare un’incredibile rimonta biancoblu (46-59 al 30’, 71 pari 6’ dopo). Daye però non ci sta affatto, trova 10 punti negli ultimi 5’ e trascina gli orogranata a un importante successo. A coach Pozzecco non bastano i 17 di Thomas, i 15 di Pierre e i 10 a testa di Gentile e Polonara.

Bramos inaugura la sfida col primo canestro, ma nel volgere di pochi possessi è già gravato di 2 falli; gli orogranata lavorano meglio a rimbalzo, soprattutto offensivo (Watt è dominante con 4 carambole in attacco nel 1° quarto), ma non riescono a tramutare le seconde chances in punti (2/6 al tiro per il Banco di Sardegna, 3/12 per gli avversari) e al 5’ il punteggio è insolitamente basso (7-7). Nel 1° periodo colpiscono soprattutto i dati relativi agli assist delle 2 formazioni (1 Sassari, 0 Venezia), ma nonostante tale statistica le individualità di Pierre e Thomas garantiscono punti ai biancoblu, mentre quelle di Daye e Haynes trascinano gli ospiti sul 16-19 al termine della frazione. Tonut è protagonista del parziale di 0-5 con cui l’Umana Reyer apre il 2° quarto, sfruttando anche le difficoltà avversarie nell’attaccare la difesa a zona di coach De Raffaele; le triple degli esterni di coach Pozzecco riaprono però la sfida (23-27), costringendo la panchina orogranata al timeout. La fase offensiva di Venezia è però qualitativamente superiore e beneficia degli 1vs1 in post basso di Daye, mentre Sassari sbaglia troppo al tiro e ritorna a -11 (24-35) a 3’ dal termine della prima metà di gara. Nel tempo restante prima dell’intervallo si rinnova il duello tra Thomas e Daye, ma il Banco di Sardegna paga fin troppo il 10/32 complessivo al tiro e riesce solo parzialmente ad accorciare le distanze (32-39). I padroni di casa cominciano bene la ripresa e rientrano fino al -2 (40-42), mentre gli ospiti pagano i problemi di falli (bonus esaurito dopo soli 4’); le 2 bombe consecutive di Tonut e Bramos fruttano un contro-parziale e il nuovo +8 orogranata (40-48), costringendo Pozzecco al timeout. Sono ancora le triple (5/10) a permettere a Venezia di riallungare e di minare le certezze difensive di una Sassari che si aggrappa a Polonara (5 nel 3° quarto), ma che è costretta a chiudere sotto di 13 lunghezze (46-59) il 3° quarto. De Nicolao trova ritmo da oltre l’arco dei 6.75, ma Polonara e i liberi degli esterni permettono ai biancoblu di non pagare ulteriormente dazio e di tenere vivissima la sfida (56-64) a 7’ dalla sirena finale. Watt non fa in tempo a rientrare sul parquet che spende subito il suo 5° fallo spingendo a rimbalzo Thomas, mentre quest’ultimo piazza 4 punti in fila, che valgono il -4 e coronano un parziale complessivo di 15-5. L’Umana Reyer è in crisi assoluta e Pierre trova il pareggio a quota 64 con 2 grandi azioni individuali a metà ultima frazione. Tocca allora a Daye chiudere il parziale avversario di 14-0 e salire in cattedra con la tripla del nuovo +7 per gli orogranata (64-71) a 3’ dal termine. Sassari è però immortale e ne ha ancora per rimettere la sfida in perfetta parità (71-71) con Gentile e Polonara sugli scudi. Daye si erge nuovamente a salvatore della patria orogranata con un’altra grande tripla e con un 2/2 a cronometro fermo che valgono sostanzialmente il successo, perché nei possessi successivi i padroni di casa non riescono a trovare una nuova parità.

Video - Highlights, gara 3 finale: Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia 73-76

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia 73 - 76

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 5, Smith 7, McGee 3, Carter, Devecchi n.e., Magro n.e., Pierre 15, Gentile 10, Thomas 17, Polonara 10, Diop n.e., Cooley 6. All. Pozzecco.

Umana Reyer Venezia: Haynes 9, Stone 9, Bramos 8, Tonut 10, Daye 22, De Nicolao 6, Vidmar, Biligha n.e., Giuri 3, Mazzola, Cerella, Watt 9. All. De Raffaele.

Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia (Gara-4, finale Playoff, domenica 16 giugno ore 20:45)

Umana Reyer Venezia - Banco di Sardegna Sassari (Gara-5, finale Playoff, martedì 18 giugno ore 20:45)

