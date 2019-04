Sassari è inarrestabile, Brindisi supera Trieste, Milano inguaia Avellino. O.k. Cremona e Venezia

AX Armani Exchange Milano - Sidigas Avellino 85 - 79

Ritorna al successo la capolista AX Armani Exchange, che tra le mura amiche del Forum di Assago regola la Sidigas Avellino e la inguaia in termini di classifica, lasciandola a quota 30 punti e facendola raggiungere da Cantù e Varese. Milano vuole dimostrare subito di essere tornata squadra che si diverte a giocare insieme, come aveva auspicato Brooks in settimana, e trova un parziale di 13-0 per aprire la gara, complice anche lo 0/6 al tiro e le 3 perse di Avellino nei primi 4’30’’. Nonostante le pessime percentuali al tiro (4/10 da 2 e 2/9 da 3), Avellino non si disunisce e riesce a rimettersi in carreggiata, grazie soprattutto alla coppia Harper-Nichols e complici gli errori a cronometro fermo dei biancorossi (22-14 al 10’). Nel 2° periodo Milano trova solamente 3 canestri su azione (e 2 sono triple di Kuzminskas), rimanendo a galla soprattutto grazie ai tentativi a cronometro fermo (10/12 nella frazione), mentre Young (8) e Udanoh (4), insieme agli esterni, trascinano la Sidigas alla completa rimonta, suggellata dai liberi di D’Ercole che fissano il punteggio sul 40-43 prima dell’intervallo lungo.

Alla ripresa della contesa Milano fa valere una diversa intensità difensiva rispetto ai primi 20’ di gioco: i recuperi dei biancorossi (4) e le perse degli ospiti (6), oltre alle triple di Nunnally (8) e Jerrells (8) fanno la differenza in un 3° quarto che l’AX Armani Exchange chiude sul 27-12 per andare sul +12 nel punteggio complessivo (67-55) al 30’. Avellino prova a rientrare nell’ultima frazione grazie alle giocate degli esterni, ma Kuzminskas, con 5 consecutivi, la ricaccia a -12 (76-64) quando mancano 5’30’’ alla sirena finale. I canestri di Udanoh e il gioco da 4 punti di Sykes (fallo di Kuzminskas) riportano i biancoverdi sul -4 (80-76), ma i biancorossi non tremano in lunetta e, con Nunnally e Jerrells, certificano il loro ritorno alla vittoria. Ad Avellino non bastano così i 15 (con 9 rimbalzi) di Udanoh e i 44 rimbalzi (16 offensivi) di squadra. Per Milano top scorer Jerrells (17), seguito a ruota da Nunnally (16), mentre sontuosa doppia-doppia di Tarczewski (15 e 15 rimbalzi) in soli 23’ giocati.

Happy Casa Brindisi - Alma Trieste 85 - 77

Cade dopo 5 successi consecutivi l’Alma Trieste e lo fa nello scontro tra quelle che, anche a 2 giornate dal termine del campionato, possono essere considerate le sorprese stagionali; l’Happy Casa torna al successo e stacca in classifica proprio i biancorossi, raggiungendo quota 34 punti. Gli ospiti provano subito a imporre il loro ritmo, specie grazie alle giocate di Da Ros (7 nel 1° quarto) e di Dragic, ma non vengono sorretti dal tiro pesante (1/5 da 3 per l’Alma dopo 10’); l’Happy Casa si affida invece al solito Brown (6) e al redivivo, a livello offensivo, Rush, chiudendo così in vantaggio il 1° periodo (18-16). Nel 2° quarto Brindisi parte meglio, trascinata soprattutto dai canestri di Moraschini (8), e sembra poter prendere in mano le redini della sfida; Trieste risponde però con le triple di Fernandez e con le giocate al ferro della coppia Dragic-Peric (4 a testa) e solamente il buzzer di Rush dalla distanza le impedisce di chiudere avanti il 1° tempo (37-37).

Alla ripresa della sfida Brindisi trova qualche persa di troppo e l’Alma prova ad approfittarne coi canestri di Knox e Sanders; Moraschini ha però piani diversi e, con 9 punti nel 3° quarto, trascina l’attacco biancoblu, mentre Rush continua a essere una sentenza da oltre l’arco dei 6.75 e Banks trova il floater per bruciare la sirena del 30’ di gioco e dare ai padroni di casa il provvisorio +10 (63-53). Nell’ultima frazione è ancora Moraschini il protagonista assoluto (10), mentre Banks e Brown mettono i punti esclamativi sul successo della squadra di coach Vitucci; Mosley e Wright cercano in tutti i modi di evitare la sconfitta all’Alma, ma il 27% da 3 di squadra e le 13 perse (7 solamente nel 3° quarto) pesano in maniera fin troppo negativa sul risultato finale. A Trieste non bastano così gli 11 (con 9 rimbalzi) di Mosley e i 10 a testa di Da Ros e Wright. Per Brindisi season-high per Moraschini (30, ma anche 7 rimbalzi), mentre Brown chiude con 15 e Banks trova 11 punti e 7 assist.

Fiat Torino - Vanoli Cremona 88 - 94

Vittoria sofferta per la Vanoli Cremona, che tuttavia, espugnando il PalaVela di Torino, rimane agganciata a Venezia al 2° posto provvisorio in classifica e domenica prossima, tra le mura amiche del PalaRadi, cercherà di ribaltare la differenza canestri o, quanto meno, di vincere, per staccare gli oro-granata. Il 1° quarto della gara è però uno show totale della coppia Jaiteh-Moore: il lungo piazza 10 punti, mentre la guardia ne aggiunge 9 con 4 assist ed entrambi contribuiscono al grande parziale (32-23) della Fiat dopo i primi 10’ di gioco. Nel 2° periodo tocca allora a Ruzzier (8) suonare la carica della riscossa per gli ospiti e trascinare, complice il 5/11 da 3 di squadra, Cremona al tentativo di rimonta (48-46) a metà gara.

Il 3° quarto è, in parte, fotocopia del 1°, con Jaiteh (11) a dominare sotto le plance e la squadra di coach Galbiati a ritrovare smalto a livello offensivo, mentre quella di coach Sacchetti si affida al gioco interno (8/11 da 2), non riuscendo però a imprimere i ritmi cui è solitamente abituata (68-63 al 30’). È così nell’ultima frazione che si decide tutto, con il trio Aldridge-Diener-Ruzzier sugli scudi: l’ala piazza un 3/4 da 3 e fa un gran lavoro anche a rimbalzo, il playmaker realizza dalla distanza e gestisce qualsiasi possesso, mentre la guardia italiana attacca il ferro e si conferma in grande serata. La Vanoli piazza così un parziale conclusivo di 20-31, sfruttando anche il 6/15 da 2 dei padroni di casa, e conquista il successo. Jaiteh (31, con 14/19 al tiro, e 8 rimbalzi) e Moore (14 e 9 assist) sono i migliori tra le file della Fiat. Per Cremona invece 6 giocatori in doppia cifra (top scorer Aldridge, con 18), doppia-doppia per Mathiang (12 e altrettanti rimbalzi) e solita grande prova balistica (14/35 da 3 di squadra).

Openjobmetis Varese - VL Pesaro 81 - 75

Dopo 3 sconfitte consecutive, l’Openjobmetis ritorna alla vittoria e si rilancia anche in ottica di una qualificazione ai Playoffs, raggiungendo quota 30 punti in classifica; per Pesaro invece situazione invariata, complici anche i risultati delle dirette rivali nella corsa-salvezza (sia Pistoia che Reggio Emilia hanno perso in questo 28° turno di LBA). Parte meglio la VL, con un Mockevicius in versione all-around player e non solo grande totem nel pitturato: il lungo lituano, oltre a 4 punti e 3 rimbalzi, trova 3 assist per i compagni ed è principale protagonista nel 19-22 con cui si chiudono i primi 10’ di gioco. Nel 2° quarto Avramovic e Cain (8 rimbalzi) fanno la differenza, ma è Pesaro a farsi del male da sola, con un pessimo 2/12 al tiro su azione e 3 perse di squadra che la obbligano a segnare solamente 8 punti e a scivolare a -8 (38-30) all’intervallo.

Alla ripresa del gioco Blackmon si trasforma però in un giocatore infallibile e, con 15 punti e 5/5 dal campo (4/4 da oltre la linea dei 6.75), trascina gli ospiti al completo recupero, trovando buon aiuto anche da Lyons e Zanotti (57-58) al 30’. Avramovic non vuole essere da meno dell’avversario e, nell’ultima frazione, si scatena con 13 punti, mentre Cain si conferma centro di assoluto livello e Ferrero piazza canestri importanti ai fini del risultato che sorride alla Openjobmetis di coach Caja. All’Enerxenia Arena spiccano i 23 di Avramovic e la doppia-doppia di Cain (13 e 15 rimbalzi, di cui 6 offensivi). A Pesaro non bastano i 22 di Blackmon e i 16 di Lyons.

Banco di Sardegna Sassari - Germani Basket Brescia 95 - 87

Incredibile Sassari! Non si ferma la corsa dei biancoblu, che inanellano il 7° successo consecutivo, pareggiando così il record societario per vittorie di fila in Serie A (ottenuto nel 2012) e rimangono ampiamente in zona Playoffs. È Thomas il protagonista assoluto del 1° quarto: il lungo del Banco di Sardegna segna 12 dei 25 punti messi a referto complessivamente dai padroni di casa, che peraltro lavorano benissimo a rimbalzo offensivo (mascherando così il 2/10 da 3). Brescia si affida all’atletismo di Abass (15 nel 1° tempo) e ai canestri del sempreverde Moss, ma non può evitare di chiudere in ritardo già i primi 10’ di gioco (25-17). Sassari prova a scappare, ma la Germani, trascinata dai canestri di Abass e Sacchetti, piazza un break di 0-7 nel corso del 2° quarto e rimane a contatto, rispondendo così alle triple di Spissu. Gli ospiti beneficiano anche di molti viaggi in lunetta (11/12 nei primi 20’ di gara) per tornare a contatto e la squadra di coach Pozzecco chiude così avanti all’intervallo di sole 3 lunghezze (41-38).

La squadra di coach Diana inaugura la ripresa con 5 triple consecutive (break di 2-15), di cui 3 realizzate da un ispiratissimo Hamilton, e vola sul +10 (43-53), ribaltando sostanzialmente l’inerzia del match al 24’ di gioco. La pioggia di triple di Brescia prosegue (13/22 al 30’), mentre coach Pozzecco si fa espellere per somma di 2 falli tecnici dopo un grande canestro di Abass; Pierre (10 nel 3° quarto) e i rimbalzi offensivi (17 dopo 30’) permettono ai padroni di casa di non sprofondare definitivamente a fine 3° quarto (64-72). Nell’ultima frazione la Dinamo, trascinata dai punti di Gentile, piazza un parziale di 12-2 e rientra appieno nel match (81-83) a 3’30’’ dal termine. Thomas è sontuoso nel finale di frazione e, con 6 punti consecutivi, regala al Banco di Sardegna un successo incredibile, suggellato dai liberi di Gentile (12 nel 4° quarto) e macchiato nel finale dall’espulsione di Vitali per un fallo su Spissu. A Brescia, ormai fuori dai Playoffs, non bastano il season-high di Abass (32 e 40 di valutazione) e le 14 triple di squadra (52%). Per Sassari 5 giocatori in doppia cifra (top scorer Thomas con 30) e 21 rimbalzi offensivi, che compensano così in gran parte il 59% ai liberi (16/27) di squadra.

Umana Reyer Venezia - Grissin Bon Reggio Emilia 76 - 71

Torna al successo l’Umana Reyer Venezia di coach De Raffaele che, davanti al pubblico amico del Taliercio, regola Reggio Emilia e cerca di difendere il 2° posto in classifica, salendo a quota 38 punti. Gli oro-granata trovano subito i punti di Watt (8 nei primi 10’ di gioco) e la regia di Haynes, ma quest’ultimo commette prematuramente 2 falli ed è costretto a tornare in panchina; Reggio Emilia, dal canto suo, sfrutta la verve offensiva di Gaspardo (7), ma il 2/7 da 3 di squadra le consente solamente di rimanere a contatto a fine 1° quarto, dopo aver acquisito un buon margine (20-19). Nel 2° periodo bel botta e risposta a distanza tra Watt e Cervi, i quali si scambiano reciproche schiacciate, ma Venezia trova anche le triple di Daye e, soprattutto nel finale di 1° tempo, i liberi che le permettono di chiudere con un possesso pieno di vantaggio la prima metà di gara (43-40).

Nella ripresa Bramos (3/3 da 3 nel 3° quarto) e il solito Watt provano a fare la differenza per i padroni di casa, ma la squadra di coach Pillastrini risponde coi rimbalzi offensivi e con la produzione di Johnson-Odom, evitando così di sprofondare definitivamente già al 30’ di gioco (61-54). Nell’ultima frazione l’Umana Reyer tira abbastanza male su azione, ma viene salvata dalla solita coppia Bramos-Watt e da una Grissin Bon che non riesce a sfruttare le occasioni concesse dagli oro-granata per prolungare la sfida, trovando molti turnovers con i suoi giocatori chiave. Watt miglior marcatore dell’incontro (24), mentre Bramos ne aggiunge 18 (con 4/5 da 3) alla causa veneziana; la squadra di coach De Raffaele trova anche 20 assist di squadra e non paga il pessimo 55% ai liberi (12/22). Ai biancorossi non bastano invece i 18 di Johnson-Odom e i 15 di Dixon.

Segafredo Virtus Bologna - Dolomiti Energia Trentino 74 - 69

Cade al PalaDozza, dopo 4 successi consecutivi, la Dolomiti Energia Trento, mentre ritrova la vittoria la Virtus Bologna, che tenta così di prepararsi al meglio per le Final Four europee del prossimo week-end. Partono forte gli ospiti, con un break iniziale di 0-8 propiziato soprattutto dalle giocate di Pascolo, mentre Bologna, nei primi 5’ di gara, trova punti solamente da Moreira (4-10). La Dolomiti Energia sbaglia però moltissimo a cronometro fermo (2/7 nei primi 10’), vanificando così in parte il buon lavoro a rimbalzo offensivo e non riuscendo a scappare ulteriormente nel punteggio (13-19) a fine 1° quarto. Nel 2° periodo la Virtus cambia decisamente volto e ritmo, specie in fase offensiva, attaccando sistematicamente il ferro difeso dagli ospiti e caricando di falli la difesa avversaria, mentre Trento fatica in attacco ma si aggrappa comunque alla connection Craft-Hogue (34-34).

Bologna comincia la ripresa con un parziale di 9-2, in cui è protagonista soprattutto M’Baye, mentre la squadra di coach Buscaglia si affida al solito Craft (8 nel 3° quarto); i padroni di casa beneficiano però anche di molti viaggi in lunetta e, complice un finale firmato dal duo Kravic-Baldi Rossi, scappano sul +12 al 30’ (59-47). Nell’ultima frazione, oltre agli 11 di Flaccadori e all’onnipresenza di Craft, Trento avrebbe più occasioni per cercare di ricucire lo svantaggio e riaprire la gara, ma continua a sbagliare moltissimo a cronometro fermo (12/25 alla fine) e a mangiarsi qualche layup di troppo. Bologna ringrazia e, con Baldi Rossi e Kravic, piazza i canestri che valgono sostanzialmente il successo, vanificando gli ultimi buoni minuti degli ospiti, Craft su tutti. Il playmaker della Dolomiti Energia chiude con 20 (oltre a 6 rimbalzi e 4 recuperi), mentre la coppia di lunghi della Segafredo è co-MVP: per Baldi Rossi 14 e 6 rimbalzi, mentre Kravic ne mette 16 (con 7/9 al tiro).

