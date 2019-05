Sassari è offensivamente incontenibile e trova il 2-0. A Brindisi non bastano Banks e Moraschini

Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi 106 - 97

Non sembra conoscere ostacoli la corsa del Banco di Sardegna Sassari, giunto al 17° successo consecutivo e capace di conquistare il 2-0 nella serie contro una Happy Casa Brindisi comunque indomita fino alla fine. Per la squadra di coach Pozzecco i numeri parlano chiaro: 15/29 da oltre l'arco dei 6.75, 45 punti della panchina e il solito, costante, dominio a rimbalzo. 7 giocatori in doppia cifra per punti realizzati (top scorer Thomas con 17), sontuosa doppia-doppia di Pierre (15 e 15 rimbalzi) e canestri fondamentali di Gentile (14) e Spissu (4/5 da 3) nei momenti chiave della sfida. Per la formazione di coach Vitucci un'altra grande gara, nonostante le difficoltà a rimbalzo: Banks chiude con 27 e 7 assist, Moraschini con 19 e 5/11 da 3. Adesso la serie si sposta in Puglia, al PalaPentassuglia di Brindisi, per Gara-3, in programma mercoledì alle ore 20:45.

L'inizio è tutto a favore dell'Happy Casa, capace di piazzare un parziale di 0-9 sull'asse Chappell-Brown, ma i padroni di casa rispondono con un contro parziale di 12-0 grazie alle giocate di Carter e Pierre (12-9) e costringono Vitucci al timeout a metà 1° quarto. Banks, con 8 punti in poche azioni, e Moraschini, con 2 triple di fila e un gioco da 3 punti, rimettono però in carreggiata gli ospiti, che chiudono avanti solamente di 1 lunghezza (25-26) i primi 10' di gioco perché Spissu s'inventa 2 bombe proprio nelle ultime azioni. Sassari lavora bene a rimbalzo offensivo e con le giocate dei lunghi, Polonara (7) su tutti, allunga sul +6 (34-28) in apertura di 2° periodo, ma Banks risponde con le triple e 12 punti in fila, riportando così la sfida in parità (40-40) a metà frazione. Il Banco di Sardegna, che nel 1° tempo trova ben 23 punti dalla panchina (0 quelli avversari), non riesce a concretizzare appieno la supremazia a rimbalzo (13 rimbalzi offensivi nei primi 20', contro i 9 totali di Brindisi) e così chiude avanti di sole 2 lunghezze (49-47) la prima metà di gara. A inizio ripresa le due squadre faticano a trovare la via del canestro, anche se Moraschini fa eccezione con 7 punti in fila, tra cui un gioco da 4 punti; Thomas risponde prontamente e, insieme alle triple di Smith, permette a Sassari di rimanere avanti nel punteggio (61-59) al 26'. La squadra di coach Pozzecco tenta di allungare col solito Thomas (8 nel 3° periodo), ma Chappell e Greene riportano a contatto l'Happy Casa nel finale di frazione (74-70), con le 2 formazioni che riprendono a macinare canestri con irreali percentuali da 3. Chappell con 5 in fila apre l'ultimo quarto e azzera sostanzialmente il vantaggio dei padroni di casa, ma le triple di Spissu e Polonara ribaltano nuovamente il punteggio e tocca allora a Brown ristabilire la parità a quota 82 a 6' dal termine del match. Pierre con 2 triple consecutive sembra chiudere definitivamente la contesta, ma Banks e Moraschini ne hanno ancora e rendono incandescente un finale in cui Gentile la decide da oltre l'arco e i liberi di Polonara e Spissu certificano il 17° risultato utile consecutivo del Banco di Sardegna.

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 16, Smith 10, McGee n.e., Carter 9, Devecchi, Magro n.e., Pierre 15, Gentile 14, Thomas 17, Polonara 15, Diop n.e., Cooley 10. All. Pozzecco.

Happy Casa Brindisi: Banks 27, Rush 7, Gaffney 6, Zanelli 2, Orlandino n.e., Guido n.e., Moraschini 19, Greene 3, Cazzolato n.e., Chappell 16, Taddeo n.e., Brown 17. All. Vitucci.

