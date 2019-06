Sassari per chiudere, Milano con le spalle al muro: solo Treviso nel 2003 ha rimontato da 0-2

Dentro o fuori: l'AX Armani Exchange Milano è con le spalle al muro, sotto 2-0 nella serie contro il Banco di Sardegna Sassari e con due partite in Sardegna da affrontare, due gare da vincere obbligatoriamente per restare in vita e riportare la serie al Forum. Un'impresa quasi impossibile considerata la forma strepitosa dei ragazzi di Gianmarco Pozzecco, giocatori ad un livello di fiducia folle, con la bava alla bocca e gli occhi spiritati, che non perdono da ben 21 partite!

Questa sera al PalaSerradimigni (LIVE su Eurosport e Eurosport Player), l'Olimpia dovrà anche fare i conti con le statistiche per fare un'impresa riuscita soltanto a Treviso nel 2002-03: infatti, in una serie a 5 gare è capitato 12 volte nella storia dei playoff che la squadra con il fattore campo a favore fosse sotto 2 a 0 prima di Gara 3, e solo l'allora Benetton è riuscita nell’impresa di girare la serie a suo favore, anche se in quel caso l’ordine delle gare era casa-fuori-casa-fuori-casa. In tutti gli altri 11 casi la squadra con il fattore campo a favore non è ma neanche arrivata a Gara5 perdendo 3-0 in 4 casi e 3-1 nei restanti 7.

A Milano è già successo di essere sotto 2 a 0 con il fattore campo a favore nella finale scudetto della stagione 1987/88 contro la VL Pesaro (fuori-casa-casa-fuori-casa). Pesaro vinse le prime due gare per poi chiudere in Gara4 la serie di finale. L'AX Armani Exchange si aggrappa allo score positivo negli "elimination game", 15 vinte e 12 perse, gli ultimi due successi nella serie dei quarti contro Avellino, e alla buona tradizione al PalaSerradimigni visto che l'Olimpia è 6 vinte e 2 perse in Sardegna e 4-7 al Forum (nel 2011 vinse due volte su due qualificandosi, nel 2014 vinse tre volte su tre, nel 2015 perse gara 3 e 4 in Sardegna, ma vinse gara 6 che era anche quello un "elimination game").