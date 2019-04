Banco di Sardegna Sassari - Sidigas Avellino 105 - 84

Prosegue il momento d’oro di Pozzecco e del Banco di Sardegna Sassari. Al PalaSerradimigni i biancoblu dilagano nel 2° tempo e raggiungo il 5° successo consecutivo in campionato, avvicinando sempre più la zona Playoffs. Per Avellino 4° k.o. di fila ed esordio non felice per coach Maffezzoli. Nel 1° quarto la Sidigas domina a livello offensivo, con percentuali sontuose (9/11 da 2 e 3/5 da 3) e con Nichols (7) e Sykes (10) a prendersi la scena quasi completamente. La formazione di coach Pozzecco si aggrappa alla solita presenza di Cooley sotto le plance e ai canestri di Thomas, ma le 5 perse di squadra nei primi 10’ sono causa principale del -7 (23-30). Nel 2° periodo è invece Avellino a commettere troppi turnovers (ben 6) e l’inerzia della gara sembra svoltare a favore dei biancoblu, nonostante le triple degli esterni ospiti. Pierre e Thomas guidano la rimonta del Banco di Sardegna, che a metà partita è così sotto di 1 sola lunghezza (47-48).

Trascinata soprattutto da McGee e Smith, Sassari apre la ripresa con un break di 14-2, che le permette di prendere il comando delle operazioni (61-50 al 24’ di gioco). Coach Maffezzoli spende 2 dei 3 timeout a disposizione nel 2° tempo già a metà 3° quarto, ma la sua squadra non riesce a contenere le sfuriate dei padroni di casa, particolarmente di Pierre (10 nel 3° periodo), e sprofondano così a -14 (79-65) al 30’ di match. Nell’ultima frazione le bombe di Spissu (3), il lavoro di Cooley nei pitturati (10 punti negli ultimi 10’ e standing-ovation alla sostituzione) e le giocate di Thomas completano la festa del Banco di Sardegna, condannando Avellino a un’altra sconfitta, la quarta consecutiva in campionato. Per Sassari 23 di Cooley, 22 di Thomas e un ottimo 12/25 di squadra da oltre l’arco dei 6.75. Ad Avellino non bastano i 21 di Sykes, le ottime percentuali (59% da 2, 46% da 3) e i 24 assist di squadra.

Video - Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Sidigas Avellino 105-84 04:08

