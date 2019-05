Sassari salva Torino: ceduto all'Auxilium il titolo sportivo di Cagliari per la Serie A2

Penalizzata di 8 punti per le inadempienze finanziarie, retrocessa e indirizzata verso il fallimento, l'Auxilium Torino resta in vita grazie all'intervento della Dinamo Sassari: con il sostegno del Comune e delle istituzioni cittadine, il patron sassarese Stefano Sardara cederà il titolo sportivo per la Serie A2 di Cagliari al capoluogo piemontese, trasferendo così di fatto la Dinamo Academy all'ombra della Mole Antonelliana.

La nuova squadra sarà sponsorizzata Reale Mutua (partner storico di Sassari) mentre la proprietà sarà divisa tra il 75% di Sardara e il 25% della cordata "Una Mole basket", che fornirà anche il settore giovanile. Sardara chiederà alla famiglia Asti la possibilità di continuare a utilizzare il marchio Auxilium, che era stato affittato alla famiglia Forni negli ultimi anni.

La dirigenza della nuova squadra sarà formata da elementi di esperienza della Dinamo: il dg sarà Renato Nicolai, mentre Federico Pasquini coprirà la carica di gm. Possibile la permanenza di Paolo Galbiati come head-coach, ma sono molto alte anche le quote di Alessandro Iacozza, l'allenatore artefice della salvezza della Dinamo Academy Cagliari in questa stagione di A2.

L'idea è quella di costruire sin da subito una squadra competitiva, magari guidata in spogliatoio da Peppe Poeta, cui verrà offerto un contratto fino al termine della carriera nonostante un mercato ancora forte in Serie A (la Virtus Bologna è fortemente intenzionata a riprenderlo). Il progetto sarà su base triennale, ma Sardara ha già annunciato che uscirà al 100% dalla società in caso di immediato ritorno nella massima serie per evitare conflitti d'interesse.