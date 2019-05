Sassari schianta Brindisi in gara 1, 17° successo consecutivo per Pozzecco

Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi 89-73

Con un secondo tempo clamoroso, il Banco di Sardegna si impone in gara 1 con grande autorità. Dopo un primo tempo molto equilibrato e il parzialone di Brindisi a inizio terzo parziale, la Dinamo lanciata dall’energia di Spissu e Gentile prende il largo e mette in ghiaccio il risultato sin dall’inizio dell’ultimo periodo.

Video - Brown prende il volo: le sue schiacciate accendono Sassari-Brindisi 00:39

Primo quarto tutto energia per la Dinamo, che non si lascia sorprendere dall’emozione dell’esordio e parte senza fronzoli, chiudendo avanti dopo i primi 10 minuti 25-19. Moraschini e Banks, fin qui silenti, scaldano i motori e tengono in pista l’Happy Casa nonostante l’indiavolato ritmo imposto alla partita dai padroni di casa. Gara vibrante, con continui strappi e altrettanti parziali: Sassari prova a scappare, Brindisi rientra e risponde colpo su colpo, trovando per la prima volta il pari a quota 37 con la tripla di Moraschini. Due squadre che amano giocare in area e trovano in Cooley e Brown i loro totem: il risultato resta in equilibrio anche all’intervallo (42-38). Il parziale a inizio ripresa è dell’Happy Casa: 6-14 e primo vero vantaggio dei ragazzi di Vitucci, che si trovano a +4 con Moraschini ancora una volta trascinatore. Poi l’ennesima risposta: Spissu e Gentile mettono le marce alte e mandano Sassari a +9 con un controparziale di 15-2. Pozzecco carica ulteriormente i suoi nell’accelerare ogni volta possibile e i suoi ragazzi gli regalano una decina di minuti di pallacanestro frizzantissima, che porta al massimo vantaggio (+11) a 8 minuti dalla sirena. Cooley e Pierre sono devastanti in area al tiro, la tripla di Spissu – che ha rinnovato il contratto con Sassari fino al 2022 – a 3 giri di lancette dal termine mette i titoli di coda alla gara, chiusa dalla Dinamo sul 89-73. Lunedì sera alle 20:45 gara 2 ancora al Forum (diretta Eurosportplayer).

Video - Highlights, gara 1 quarti: Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi 89-73 03:49

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari: Smith 3, Thomas 15, Spissu 7, Polonara 12, Devecchi, Carter 4, Cooley 16, Magro n.e., Gentile 11, Mcgee, Pierre 21, Diop n.e. All. Pozzecco

Happy Casa Brindisi: Moraschini 15, Cazzolato, Chappell 8, Rush 6, Brown 12, Geeene, Banks 18, Guldo n.e., Orlandino n.e., Gaffney 12, Zanelli 2, Taddeo n.e. All. Vitucci

Finale 3°-4° posto EuroLega (domenica 19 maggio ore 17:30)

Vanoli Cremona - Alma Trieste (Gara-1, quarti di finale Playoff, domenica 19 maggio ore 18:15)

Finale 1°-2° posto EuroLega (domenica 19 maggio ore 20:30)

Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trento (Gara-1, quarti di finale Playoff, domenica 19 maggio ore 20:45)

AX Armani Exchange Milano - Sidigas Avellino (Gara-2, quarti di finale Playoff, lunedì 20 maggio ore 20:30)

Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi (Gara-2, quarti di finale Playoff, lunedì 20 maggio ore 20:45)

Vanoli Cremona - Alma Triste (Gara-2, quarti di finale Playoff, martedì 21 maggio ore 20:30)

Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trento (Gara-2, quarti di finale Playoff, martedì 21 maggio ore 20:45)

Sidigas Avellino - AX Armani Exchange Milano (Gara-3, quarti di finale Playoff, mercoledì 22 maggio ore 20:30)

Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari (Gara-3, quarti di finale Playoff, mercoledì 22 maggio ore 20:45)

Alma Trieste - Vanoli Cremona (Gara-3, quarti di finale Playoff, giovedì 23 maggio ore 20:30)

Dolomiti Energia Trento - Umana Reyer Venezia (Gara-3, quarti di finale Playoff, giovedì 23 maggio ore 20:45)

